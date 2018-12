Ballon d‘Or: Wer wird Weltfußballer des Jahres 2018?

Begehrte Trophäe wird vergeben

+ © picture alliance / dpa / Steffen Schmidt FIFA Ballon d'Or Gala © picture alliance / dpa / Steffen Schmidt

Der Ballon d‘Or ehrt den besten Fußballer des Jahres. Wer wird 2018 die beliebte Trophäe nach Hause tragen? Drei absolute Top-Stars zur Verfügung.

Um 20.45 Uhr wird der Ballon d‘Or verliehen. Die französische Zeitung France Fooball wird den Preis in Paris vergeben.

Luka Modric, der zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt wurde, ist Favorit auf den Titel.

Den Franzosen Kylian Mbappe, Antioine Griezmann und Raphael Varane werden ebenfalls Chancen zugeschrieben

Paris - Sportjournalisten eines Verbandes, welcher an mindestens einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat, wählen den Sieger. Sechs, vier, drei, zwei und einen Punkt können sie derweil jeweils an einen Spieler aus einer Liste, die von France Football vorgegeben wurde, vergeben.

Als Favorit in diesem Jahr gilt wieder ein Spieler von Real Madrid. Dieses Mal ist es Luka Modric. Der Kroate wurde mit seinem Heimatland Vize-Weltmeister und zum MVP (Most Valuable Player) der WM gewählt. Modric konnte nicht nur beim Turnier in Russland, sondern auch beispielsweise in der Champions League brillieren. Mit den Königlichen holte er 2018 den Titel in Kiew - zum dritten Mal in Folge. Eden Hazard hat sich derweil eher negativ über einen möglichen Sieg von Luca Modric geäußert.

Ballon d‘Or: Luka Modric oder doch ein Franzose?

Weitere hoch gehandelte Stars sind Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Raphael Varane. Die Franzosen gewannen die Weltmeisterschaft. Mbappe, der zweitteuerste Spieler jemals, hat mit seinen 19 Jahren eine erstaunliche Reife auf dem Platz gezeigt und konnte bereits im jungen Alter den Weltmeister-Pokal in die Höhe stemmen.

Ohne Antoine Griezmann wäre Frankreich nicht Weltmeister geworden... Eine Hypothese, die sich nicht mehr beweisen lässt. Fakt ist, dass der Stürmer herausragende Leistungen zeigte und wichtige Tore erzielte. Der Offensivmann von Atletico Madrid holte außerdem die Europa League und konnte somit auch endlich einen internationalen Pokal auf Vereinsebene in die Höhe stemmen.

Raphael Varane fliegt eher unter dem Radar, wenn es um spektakuläre Leistungen geht. Doch der Innenverteidiger besitzt ein hohes Ansehen bei Experten und Teamkollegen. Mit Frankreich wurde er Weltmeister, mit Real Madrid holte er die Champions League. Besser geht es nicht, oder? Die Antwort wird es um ungefähr 20.45 Uhr geben.

Den Dauergewinnern Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi werden eher Außenseiterchancen zugerechnet. Zu gut zeigte sich die Konkurrenz im Kalenderjahr 2018. Seit 2007 könnte es also mal wieder ein anderen Sieger geben, als den Portugiesen oder Argentinier.

Ballon d‘Or: Die bisherigen Sieger