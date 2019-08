Axel Witsel will beim BVB bleiben und erklärt die Gründe dafür

Star von Borussia Dortmund

Axel Witsel kann sich einen langen Verbleib beim BVB vorstellen, auch eine Meisterschaft mit Borussia Dortmund sei möglich. Aber alles gefällt ihm nicht.

Dortmund – Axel Witsel hat sich zum BVB bekannt. Der Sechser mit dem Lockenkopf kann sich auch ein Engagement bei Borussia Dortmund über seine normale Vertragslaufzeit hinaus vorstellen, wie wa.de* berichtet.

Dabei hat Witsel viel über seine Beweggründe gesprochen, die damals für einen Wechsel aus China nach Dortmund ausschlaggebend waren. Witsel hat aber nicht nur persönliche Dinge in den Vordergrund gestellt.

Witsel will beim BVB bleiben und Meister werden

Auch sportlich erhoffte sich der belgische Nationalspieler einen Sprung nach vorne. Und in dieser Saison soll es so weit sein. Witsel will mit Borussia Dortmund Titel gewinnen. Helfen sollen dabei Neuzugänge wie Thorgan Hazard oder Julian Brandt, der auch sofort bei seinem Bundesliga-Debüt für den BVB ein Tor erzielte, wie wa.de* ebenfalls berichtet. Zudem versuche man Spieler wie Raphael Guerreiro und Mario Götze zu halten, um dieses Ziel zu erreichen. maho

