Aufstiegsaspiranten ohne Sieg: Stuttgart rettet Punkt, Union verliert 

Es bleibt spannend

Düsseldorf - Am 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga können die großen Aufstiegsfavoriten keine Sieg einfahren. Der VfB spielt gegen die Münchner Löwen Remis, Union verliert.

Der VfB Stuttgart hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst, aber zumindest einen Punkt gerettet. In der Nachspielzeit der Partie bei 1860 München glückte Marcin Kaminski am Mittwoch der Treffer zum 1:1 (1:0)-Endstand. Zum Abschluss des 27. Spieltags patzte auch Union Berlin und ist nach der 0:1 (0:0)-Pleite gegen Erzgebirge Aue nur noch Vierter. Spitzenreiter bleibt Hannover 96, der Tabellendritte Eintracht Braunschweig musste sich gegen Greuther Fürth mit einem 0:0 begnügen. Der 1. FC Kaiserslautern holte ein 0:0 beim VfL Bochum, Dynamo Dresden bezwang den 1. FC Heidenheim 2:1 (0:0).

