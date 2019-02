Aufstellung des FC Bayern: Zwei Stars nicht mitgeflogen - wie plant Kovac gegen Liverpool? 

Zahlreiche Fragezeichen

+ © picture alliance/dpa / Sven Hoppe Mit welcher Aufstellung tritt der FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale beim FC Liverpool an? © picture alliance/dpa / Sven Hoppe

Welche Abwehr bringt der FCB im Champions-League Achtelfinale? Das ist die mögliche Aufstellung des FC Bayern München gegen den FC Liverpool.

München - Im Hinblick auf die Aufstellung im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gibt es für Trainer Niko Kovac vor allem eine Frage: Mit welcher Abwehr tritt der FC Bayern München an der Anfield Road an? Am Freitag kassierte der Rekordmeister im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg zwei Gegentore, obwohl Kovac zuvor das Ziel ausgerufen hatte, im bayerischen Derby mal wieder zu Null spielen zu wollen. Doch nach genau 13 Sekunden war die Ansage des Trainers bereits Makulatur - Leon Goretzka stolperte den Ball über die eigene Torlinie und erzielte damit das schnellste Eigentor in der Geschichte der Bundesliga.

Sportdirektor Hasan Salihamdizic knöpfte sich nach dem Spiel die Abwehr-Stümper mit klaren Worten vor*: „In vielen Situationen waren wir unkonzentriert. Das war keine gute Leistung! Wir dürfen nicht so viele Gegentore kassieren. Das müssen wir abstellen. Es müssen alle zusammen verteidigen!“ Er riet Trainer Niko Kovac für das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool: „Wir haben auch auf der Bank gute Leute.“

Einer, der am Freitag gegen den FCA über 90 Minuten auf der Bank saß und wohl auch gegen den FC Liverpool nicht zum Einsatz kommen wird, ist Jerome Boateng. Am Montag wurde bekannt, dass der Innenverteidiger wegen eines Magen-Darm-Infekts erst gar nicht die Reise in die englische Arbeiterstadt antreten wird. Auch wenn Boateng zuletzt nicht zu Kovac‘ Stammpersonal gehörte, beeinträchtigt sein Ausfall die Planungen der Bayern vor dem Kracher-Duell am Dienstag. Denn ein weiterer Ausfall in der Innenverteidigung, sei es vor oder während der Partie, kann sich der deutsche Rekordmeister nun nicht mehr leisten.

FC Bayern: Gegen Liverpool wird es so schwierig

Klar ist auch: Mit einer Leistung wie gegen den FC Augsburg wird das Bayern-Tor im Spiel gegen den FC Liverpool zur Schießbude. In der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD warnte Ex-Bayern-Spieler Christian Ziege bereits: „Nach zwölf Sekunden von Augsburg so ausgespielt zu werden, ist viel zu einfach. Wenn du das auf diesem Niveau mit Liverpool machst, mit den Spielern, die da kommen, hast du ein böses Erwachen am Dienstag. Denn eins ist klar, das wird ein Feuerwerk. Vor allem bei der Qualität der Spieler, die dort auf dem Platz stehen, darf so etwas nicht passieren.“

Man kann es im Hinblick auf die Aufstellung des FC Liverpool auch so formulieren: In Anfield laufen nicht Michael Gregoritsch und Sergio Córdova auf, sondern Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino, die in dieser Saison zusammen bereits 38 Premier-League-Tore gemacht haben.

Video: FC Bayern: Robben vor Liverpool-Kracher weiterhin verletzt

Die mögliche Aufstellung des FC Bayern München gegen FC Liverpool: Tor

Tor: Manuel Neuer gab am Freitag beim 3:2-Sieg der Bayern gegen den FC Augsburg sein Comeback. Er laborierte zuvor an einer Daumen-Verletzung. Nach dem Spiel verriet Neuer den Journalisten, dass er während des Matches auf eine Daumen-Schiene verzichtet hatte, die ihn beim Greifen des Balles wohl eingeschränkt hätte. Seine Außenband-Verletzung wird im Handschuh fest bandagiert. Womit er aber ein Risiko eingeht: Ein Tritt auf den Finger und Neuer könnte wieder ausfallen. Vor und nach dem Spiel trägt er die Daumen-Schiene aber weiterhin.

Fest steht: Falls Neuer keine Probleme mit dem Daumen hat - und danach sieht es momentan aus - wird er gegen den FC Liverpool im Kasten stehen. Ansonsten wäre Sven Ulreich der Backup-Keeper der Bayern.

Die mögliche Aufstellung des FC Bayern München gegen FC Liverpool: Abwehr

Abwehr: Die größte Baustelle des FC Bayern München vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool. Die Außenverteidiger David Alaba und Joshua Kimmich gelten als gesetzt - auch wenn Kimmich in Augsburg einer seiner schwächsten Spiele in der Saison ablieferte* und dementsprechend die tz-Note 5 kassiert. Alaba bekam übrigens die Note 2 und brachte die Bayern im zweiten Durchgang mit seinem Treffer zum 3:2 auf die Siegerstraße.

Kommen wir zur Innenverteidigung: Bayern-Trainer Niko Kovac hatte Niklas Süle vor dem Start der Rückrunde zu seinem neuen Abwehrchef ernannt: „Er ist Stammspieler vor den anderen beiden." Womit natürlich Mats Hummels und Jerome Boateng gemeint sind.

Durch den kurzfristigen Ausfall von Boateng wurde Kovac nun die knifflige Personalentscheidung in der Abwehr abgenommen. Süle und Hummels werden in der Innenverteidigung auflaufen und hoffentlich für Stabilität sorgen.

Video: Im CHECK24 Doppelpass diskutieren die Experten die Abwehrprobleme des FC Bayern

Die mögliche Aufstellung des FC Bayern München gegen FC Liverpool: Defensives Mittelfeld

Defensives Mitttelfeld: Zuletzt setzte Trainer Robert Kovac im zentralen Mittelfeld des FC Bayern Auf das Trio Leon Goretzka, James und Thiago. Alle drei Spieler sind offensiv orientiert. Im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool könnte Kovac allerdings wieder Javi Martinez als Abräumer bringen.

„Wenn du Martinez ganz klar sagst, du bist im Zentrum vor den Innenverteidigern, und alles, was kommt, musst du abfangen, wäre das die Personalie für die nächsten Spiele, vor allem gegen Liverpool“, meinte Sport1-Experte Stefan Effenberg. Für den Ex-Bayern-Mittelfeldregisseur steht fest: „Der Abfangjäger kann nur Martinez sein.“

Seit dem Wechsel von Arturo Vidal zum FC Barcelona ist Javi Martinez der einzig verbliebene klassische Abräumer im Kader der Bayern. Martinez hielt in der Triple-Saison 2012/2013 Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos den Rücken frei. Nur ist das mittlerweile sechs Jahre her - und Martinez wird weder jünger noch schneller.

Auch die Bild-Zeitung geht davon aus, dass Trainer Robert Kovac im Spiel gegen den FC Liverpool wieder auf Javi Martinez zurückgreifen wird: „Tendenz: Die Kovac-Aussagen sprechen für Martinez.“ Klar ist auch, was das für die Aufstellung im Mittelfeld bedeuten würde: „Spielt der Spanier, rückt Goretzka auf die Zehn vor und James, der beim FCA blass blieb, muss auf die Bank.“

Auch Sky-Experte Lothar Matthäus würde im Spiel des FC Bayern München gegen den FC Liverpool auf Javi Martinez setzen: „Martinez auf der Nummer Sechs. Er hält die Position. Er ist spielerisch nicht so stark wie Thiago oder James. Aber einer dieser beiden spielerisch starken Mittelfeldspieler wird - von meiner Seite aus - weichen müssen für Martinez. Goretzka ist ein Mentalitäts-Spieler, der genau in das Spiel in Liverpool passt. Und mit Thiago hat man wahrscheinlich einen Spieler, der sozusagen das Hirn des FC Bayern im Mittelfeld ist. James würde bei mir auf der Strecke bleiben.“

Man darf mutmaßen, dass James Wechselwunsch noch ausgeprägter sein dürfte, wenn er im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool auf der Bank sitzt.

Die mögliche Aufstellung des FC Bayern München gegen FC Liverpool: Offensives Mittelfeld / Sturm

Offensives Mittelfeld/Sturm: Hier wäre der Fall eigentlich klar: Auf den Flügeln stürmen Serge Gnabry und Kingsley Coman, in der Mitte Robert Lewandowski. Nur: Vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool bangt der FC Bayern weiterhin um den Franzosen Coman*, der am Freitag böse umgeknickt ist. Am Sonntag musste Coman laut bild.de einen Belastungstest im nicht-öffentlichen Mannschaftstraining ab. Kovac wird also kurzfristig entscheiden, ob er gegen den FC Liverpool spielen kann.

Video: Kingsley Coman vom FC Bayern trainierte am Sonntag mit dem Ball

Und was, wenn Coman nicht spielen kann? Thomas Müller ist gesperrt. Bliebe nur noch Franck Ribéry. Der 35-Jährige ist nach seinem Muskelbündelriss zwar wieder fit, reiste am Montag jedoch auch nicht mit der Mannschaft nach Liverpool. Der Grund ist jedoch ein erfreulicher: der Franzose wurde am Montag zum fünften Mal Vater. Unter normalen Umständen käme er derzeit nicht an Coman und Gnabry vorbei. Sollte Coman gegen den FC Liverpool nicht spielen können, müsste Kovac eben Ribéry von Anfang an bringen.

Freilich gäbe es auch noch Alphonso Davies. Aber ob Kovac den 18-jährigen Kanadier wirklich im bislang wichtigsten Spiel der Saison bringt? Eigentlich indiskutabel...

Eine Konstante gibt es allerdings momentan: Im Sturmzentrum führt kein Weg an Robert Lewandowski vorbei!

FC Liverpool gegen FC Bayern München: Die voraussichtliche Aufstellung

Aufstellung FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez, Thiago, Goretzka (James) - Gnabry, Coman (Ribéry), Lewandowski

fro

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.