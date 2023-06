Bei Bielefelder Fan-Skandal in der Relegation wird ein Arminia-Spieler zum Helden: „Klos im Hals“

Stimmen zum Entscheidungsspiel

Bei der Relegation zwischen Wehen und Bielefeld ist es zu einem handfesten Skandal bekommen, bei dem ein Bielefelder zum „Mann des Spiels“ wurde.

Wehen - Relegationsspiele sollen Feste werden, für den Fußballfan nochmal den letzten Nervenkitzel geben. Dieser Nervenkitzel führt hin und wieder dazu, dass die Fans ihre hässliche Fratze zeigen. Und zwar so sehr, dass die Partie sogar abgebrochen werden muss, wie bei Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld am denkwürdigen 2. Juni 2023. Szenen, die an den Löwen-Skandal gegen Jahn Regensburg oder Düsseldorf gegen Hertha BSC erinnerten - auch jeweils in der Relegation.

Relegationsskandal in Wehen: Bielefeld-Fans zündeln, eskalieren - Partie unterbrochen

Es war die 62. Minute, als auf einmal die beiden Mannschaften vom Schiedsrichter in Kabine gerufen wurden. Arminia Bielefeld lag zu dem Zeitpunkt auswärts 0:4 hinten. Für die Anhänger der Arminen waren es katastrophale zwei Jahre. Dem Abstieg aus der Bundesliga folgte eine miese Zweitligasaison mit Platz 16 und nach über 60 Minuten platzte den Fans dann endgültig der Kragen, sie versuchten in den Innenraum zu kommen, Pyrotechnik wurde gezündet. Während Wehen ein Feuerwerk auf dem Rasen abfackelte, taten es die Gästefans auf der Tribüne.

Doch während beide Teams in der Kabine verschwanden, wurde ein Bielefeld-Held zum Mann des Abends, nicht sportlich, sondern rein menschlich, fair, vorbildlich. Stürmer-Legende Fabian Klos, der eigentlich schon nach dem Bundesligaabstieg den Verein verlassen wollte, entschied sich vor der Saison doch für eine Verlängerung, um nochmal seinem Verein zu helfen. Es waren Bilder, die es so noch nie gab. Mannschaftskameraden und Verantwortliche waren in den Katakomben verschwunden, Klos kniete mit seiner Gesichtsmaske an der Mittellinie und weinte. Er wanderte immer wieder in die Kurve, versuchte seine Fans zu beruhigen. „Außer Fabi könnt‘ ihr alle gehen“, skandierten die Anhänger der Bielefelder in Richtung ihrer Mannschaft.

Sat.1-Kommentator Fuss macht Fabian Klos zum „Mann des Spiels“

Klos ist Publikumsliebling in Bielefeld und spätestens seit der Aktion auch in ganz Deutschland. Das sahen auch die Fans in den sozialen Netzwerken so. „Klos im Hals“, schrieb einer passend zweideutig. „Das hat Klos nicht verdient“, so ein weiterer. Wolff-Christoph Fuss, der für Sat.1 kommentierte, machte Fabian Klos in der 21. minütigen Unterbrechung zum „Mann des Spiels“. Auch Experte Markus Babbel lobte den fairen Sportsmann. „Respekt für Fabian Klos!“, schrieb ein weiterer auf Twitter. „Lasst lieber Klos ans Mikro, dürfte der einzige sein, der das beruhigt“, kommentierte ein Fan.

Als der Schiedsrichter das Spiel letztendlich abpfiff, schossen die Fans wieder Feuerwerkskörper aufs Spielfeld. Fabian Klos klatschte in dem Moment mit den gegnerischen Spielern ab. Die negativen Schlagzeilen und Bilder über Bielefeld werden bleiben, aber auch das Verhalten von Fabian Klos. „Wahrscheinlich war es Fabian Klos alleine, der alleine den Spielabbruch verhindert hat“, fasst Fuss zusammen. Babbel sprach von „Größe“.

„Es ist unfassbar schwer. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Die Fans haben auf das reagiert, was dieses sogenannte Team auf dem Rasen gezeigt hat. Ich kann mich nicht vor diese Mannschaft stellen. Das Ding ist durch“, sagte Bielefelds Routinier Fabian Klos. „Man muss dieser Mannschaft den Charakter absprechen.“ Am Sat.1-Mikrofon fügte er an: „Mein Sohn ist heute ein Jahr geworden. Und dafür habe ich das verpasst.“ (ank)