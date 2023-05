ARD-Sportschau-Moderatorin soll künftig Tagesthemen übernehmen

Neue Funktion

Aufgrund eines Personalwechsels in den Tagesthemen wird ein Platz frei. Eine Favoritin hat sich bereits als Miosga-Nachfolgerin herauskristallisiert.

Hamburg – Wie die Bild berichtet, sind die Öffentlich-Rechtlichen derzeit auf der Suche nach einer neuen Moderatorin für die Tagesthemen. Carmen Miosga nimmt eine neue Rolle ein und scheidet zum Ende des Jahres aus, weshalb die Position neu besetzt werden muss. Favoritin ist eine Bekannte aus der Sportszene.

Das Ende von Will schafft einen freien Posten

Grund für den Wechsel von Miosga ist das Ende von Anne Will am Sonntagabend in der ARD. Will moderierte jede Woche am Sonntagabend den Polit-Talk „Anne Will“ und gab Anfang des Jahres ihren Rückzug bekannt. Bis Januar 2024 verbleibt sie der Show jedoch noch.

Ihre Nachfolge soll nach Informationen der Bild nun Carmen Miosga antreten. Die 54-Jährige war bisher aus den Tagesthemen bekannt und soll Will nun nach 16 Jahren ablösen. Nach einer Nachfolgerin für Miosga wurde bereits gefahndet.

Wellmer soll auf Miosga folgen

Die freie Stelle bei den Tagesthemen soll durch Jessy Welmer besetzt werden. Dafür habe der NDR, der für die Aufzeichnung der Tagesthemen zuständig ist, bereits bei ihrem Sender, dem RBB, nachgefragt.

Wellmer moderiert seit 2014 die ARD-Sportschau und besitzt eine hohe Sport-Affinität. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 bildete sie mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger ein Moderatoren-Duo. Neben der Sportschau trat sie auch beim „ARD Extra“ in Erscheinung.

