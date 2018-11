Europa League Live-Ticker: Eintracht beginnt in Limassol ohne Rebic

4. Spieltag der Europa League

+ © AFP Europa League Live-Ticker: Leverkusen empfängt Zürich, Glasgow gegen Leipzig und Limassol gegen Frankfurt © AFP

Europa League im Live-Ticker: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Zürich, Celtic Glasgow gegen RB Leipzig und Apollon Limassol gegen Eintracht Frankfurt. Hier gibt es die deutsche Konferenz.

Uhrzeit Gr Heim Gast Ergeb 18.55 Uhr H Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt -:- (-:-) 21.00 Uhr A Bayer Leverkusen - FC Zürich -:- (-:-) 21.00 Uhr B Celtic Glasgow RB Leipzig -:- (-:-)

18.46 Uhr: Es könnte aktuell gar nicht besser laufen für die Eintracht. Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen, dabei 23 Tore geschossen (alle 27 ein Tor). Limassol muss sich also auf geballte Offensive gefasst machen.

18.20 Uhr: Natürlich wollen wir auch die Gastgeber nicht vergessen.

So spielt Apollon Limassol: Kissas - Stylianou, Ouedraogo, Roberge, Vasiliou - Kyriakou, Sachetti - Sardinero, Markovic, Schembri - Maglica

Europa League Aufstellungen: Eintracht Frankfurt mit Jovic und Haller

18.03 Uhr: Die Aufstellung der Eintracht ist da. Adi Hütter sprengt erneut sein gefährliches Sturm-Trio und lässt Ante Rebic draußen. Im Sturm beginnen Luka Jovic und Sebastien Haller.

So spielen die Frankfurter: Trapp - Abraham, Hasebe, N’Dicka - Da Costa, Fernandes, Stendera, Willems - Gacinovic - Jovic, Haller

17.37 Uhr: Nicht mal mehr 90 Minuten, dann rollt der Ball in Limassol! Knapp 5000 Eintracht-Fans haben die weite Reise nach Zypern auf sich genommen, um die „Adler“ in der Europa League zu unterstützen.

17.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom vierten Spieltag der Europa League! Wir berichten hier von allen Spielen der deutschen Vertreter in der Konferenz, Sie verpassen also nichts. In unserem damaligen Ticker können sie nochmal die Spielverläufe der Hinspiele nachlesen.

Gruppe H der Europa League: Eintracht Frankfurt

Für die Eintracht läuft es in der Europa League wie geschmiert. Sie konnten alle drei Spiele gewinnen und stehen an der Spitze der Gruppe H. Selbst große Namen, wie Lazio Rom und Olympique Marseille konnten sie nicht stoppen. Wenn Rom im Parallel-Spiel gegen Marseille gewinnt würde den Frankfurtern schon ein Remis gegen Limassol reichen, um sicher für die Zwischenrunde qualifiziert zu sein.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Eintracht Frankfurt 3 3 0 0 8:2 6 9 2. Lazio Rom 3 2 0 1 6:6 0 6 3. Olympique Marseille 3 0 1 2 4:7 -3 1 4. Apollon Limassol 3 0 1 2 3:6 -3 1

Gruppe A der Europa League: Bayer Leverkusen

Für Bayer Leverkusen ist, trotz der Hinspiel-Niederlage gegen Zürich, noch alles drin in der Gruppe A. Mit einem Sieg gegen die Schweizer wären sie punktgleich an der Tabellenspitze. Wenn Leverkusen gewinnt und gleichzeitig Rasgrad und Larnaka unentschieden auseinander gehen, würden die Rheinländer in der Europa League überwintern.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. FC Zürich 3 3 0 0 5:2 3 9 2. Bayer 04 Leverkusen 3 2 0 1 9:7 2 6 3. Ludogorez Rasgrad 3 0 1 2 3:5 -2 1 4. AEK Larnaka 3 0 1 2 3:6 -3 1

Gruppe B der Europa League: RB Leipzig

Auch die Leipziger haben das Weiterkommen noch in eigener Hand. Mit sechs Punkten stehen sie auf dem zweiten Platz hinter Salzburg. Mit einem Sieg gegen Celtic wären die Roten Bullen so gut wie sicher für die K.o.-Phase qualifiziert. Glasgow könnte dann theoretisch noch nach Punkten gleichziehen, aber das bessere Torverhältnis der Leipziger dürften sie kaum einholen.