André Hahn absolviert Medizincheck: Wechsel zum HSV perfekt

Ablöse liegt bei sechs Millionen

+ © dpa André Hahn wird die Kickschuhe in Zukunft für den HSV schnüren. © dpa

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler André Hahn von Borussia Mönchengladbach zum Hamburger SV ist endgültig perfekt. Der 26 Jahre alte Offensiv-Spieler habe „heute den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolviert“, teilte Bundesligist HSV am Freitag mit. Hahns vor einer Woche abgeschlossener Vertrag bis 2021 ist damit gültig. Die Ablösesumme für Hahn, der ein Länderspiel für Deutschland absolviert hat, soll rund sechs Millionen Euro betragen.

Markus Gisdol ist froh, dass der HSV nun auf der Außenbahn in der Offensive nicht mehr so dünn besetzt ist und auch variabler agieren lassen kann. „Wir sind wir froh, dass wir mit André einen Spieler bekommen haben, der sowohl in der Spitze, als auch auf den Außenpositionen einsetzbar ist. Das verschafft uns Flexibilität, auch im taktischen Bereich, so dass auch mal ein anderes Spielsystem - zum Beispiel ein klassisches 4-4-2 - möglich ist“, sagte der HSV-Trainer.

Hahn ist in der Hansestadt ein alter Bekannter: Von 2008 bis 2010 bestritt er beim HSV für die A-Junioren in der Bundesliga und für die Regionalliga-Mannschaft insgesamt 38 Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Im Profi-Team konnte er sich damals jedoch nicht durchsetzen.

