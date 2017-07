Ajax Amsterdam: Zusammengebrochener Nouri hat keinen Herzschaden

Außer Lebensgefahr

+ © AFP „Stay Strong Appie“ und die Nummer 34 steht auf Trikots in einem Schaufenster in Amsterdam. Appie ist der Spitzname von Abdelhak Nouri. © AFP

Ajax Amsterdams Spieler Abdelhak Nouri hat durch seinen Zusammenbruch offenbar keinen bleibenden Herzschaden erlitten. Das teilte Trainer Marcel Keizer mit.

Amsterdam - Das hätten kardiologische Untersuchungen im Krankenhaus in Innsbruck ergeben, teilte Ajax-Trainer Marcel Keizer am Montag mit. Der 20-jährige Nouri war am Samstag beim Testspiel gegen Werder Bremen in Österreich plötzlich zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Die Ursache des Zusammenbruchs sollen Herzrhythmusstörungen gewesen sein.

Nach Informationen des Vereins sollte der junge Spieler auch neurologisch nach möglichen Hirnschädigungen untersucht werden. Ajax-Trainer Keizer zeigte sich vorsichtig positiv. „Wir müssen abwarten und hoffen“, sagte er.

Nach dem dramatischen Vorfall war die Mannschaft am Montag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz zusammengekommen. Zuvor hatte der niederländische Fußball-Rekordmeister ein Testspiel und ein öffentliches Training für diese Woche abgesagt.

dpa