Ajax feiert gelungene Generalprobe für Schalke-Spiel

Vor Europa-League-Duell

+ © AFP Ajax Amsterdam ist für die Partie gegen den FC Schalke 04 bestens gerüstet. © AFP

Amsterdam - Am Donnerstag trifft Ajax Amsterdam auf den FC Schalke 04. Die Generalprobe für das Duell in der Europa League ist den Niederländern nun geglückt.

Ajax Amsterdam hat eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Schalke 04 am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) gefeiert. Der niederländische Fußball-Rekordmeister kam bei NEC Nijmegen zu einem ungefährdeten 5:1 (3:0)-Erfolg und schloss nach Punkten zu Feyenoord Rotterdam auf. Der Tabellenführer kann mit einem Sieg am Sonntag (14.30 Uhr) bei PEC Zwolle aber wieder den alten Abstand herstellen.

Amsterdam sorgte mit dem Ex-Gladbacher Amin Younes in der Startelf schnell für klare Verhältnisse. Nach einem Eigentor von Nijmegens Gregor Breinburg (4.) trafen David Neres Campos (8.) und Bertrand Traore (32.) zum Pausenstand. Die Gastgeber verkürzten durch Ferdi Kadioglu (54.), ehe Traore mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte (61.). Hakim Ziyech (78.) stellte den Endstand her.



SID