AC Mailand gegen SSC Neapel im Live-Ticker: Napoli in Unterzahl

Champions-League-Viertelfinale

Im Champions-League-Viertelfinale empfängt die AC Mailand die SSC Neapel. Bei uns verpassen Sie kein Highlight im Live-Ticker zur Partie.

74. Minute: Gelb-Rot für Anguissa!! Innerhalb von drei Minuten sammelt der Kameruner zwei Gelbe Karten und muss damit den Platz verlassen. Dem taktischen Foul in der 71. Minute folgt ein Zweikampf gegen Hernández, in dem Anguissa schlicht zu spät kommt. Harte, aber keine falsche Entscheidung, hier den Platzverweis auszusprechen.

AC Mailand gegen SSC Neapel 1:0 (1:0)

AC Mailand: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández - Krunic, Bennacer, Tonali - Brahim Diaz, Giroud, Rafael Leao SSC Neapel: Meret - Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui - Lobotka, Anguissa, Zielinski - Lozano, Elmas, Kvaratskhelia Tore: 1:0 Bennacer (40.) Gelb-Rot: Anguissa (74.)

62. Minute: Neapel ist nun wieder das spielbestimmende Team, welches vor allem mit einer enormen Ballsicherheit glänzt. Allerdings fehlt der letzte Punch im Schlussdrittel vor dem Milan-Tor. Jetzt versucht es Kvaratskhelia mal alleine, doch er wird im gegnerischen Strafraum klug und fair gedoppelt. Keine Chance für den Georgier.

Die Latte rettet Milan die Führung

50. Minute: Elmas hat den Ausgleich auf dem Kopf! Kvaratskhelia behält außerhalb des Strafraums die Übersicht und chippt den Ball gefühlvoll an den Elfmeterpunkt, wo Elmas hochsteigt. Im hohen Bogen fliegt sein Kopfball Richtung Tor, wo der zunächst ungefährlich daherkommenden Abschluss Maignan zur Parade zwingt. Der Torhüter vereitelt mithilfe der Latte den Ausgleich.

48. Minute: Der Ball läuft nun endgültig wieder und so können sich die Fans auf weitere 45 Minute voll von attraktivem Fußball freuen.

46. Minute: Unverändert starten beide Teams in den zweiten Durchgang. Der erste Spielzug ist vorbei und schon muss Schiedsrichter Kovacs das Spiel länger unterbrechen. Grund: Das Schiedsrichtergespann hat technische Probleme.

PAUSE im San Siro! Die Führung von Milan geht alles in allem in Ordnung, auch wenn Neapel durchaus druckvoll in die Partie gestartet ist. Die Dominanz der Anfangsphase konnten die Neapolitaner jedoch in nichts Zählbares ummünzen. Kurz vor dem Pausenpfiff hilft dann sogar die Latte, um nicht mit einer noch größeren Hypothek in den zweiten Durchgang zu gehen.

45. Minute+3: Kjaer lässt die Latte zittern! Eine Ecke von Bennacer findet den hochsteigenden Kjaer, der mit perfektem Timing köpft, aber nur die Unterkante der Latte trifft. Von da springt der Ball deutlich vor die Linie. Glück für Neapel, nicht kurz vor der Pause noch den zweiten Gegentreffer zu bekommen.

Bennacer vollendet perfekten Milan-Konter

40. Minute: TOOOR für AC Mailand!! Perfekter Gegenstoß von Milan, der in Brahim Diaz seinen Anfang findet. Noch in der eigenen Hälfte setzt der zum Sprint an, legt kurz vorm Sechzehner auf rechts zu Rafael Leao, der direkt zurückgeben will. Doch Brahim Diaz lässt eher unfreiwillig den Ball zu Bennacer durch, der frei stehend links vom Tor das Ding ins kurze Eck zimmert.

+ Bennacer dreht nach seinem Treffer zum jubeln ab. © IMAGO/www.imagephotoagency.it

25. Minute: Aus dem Nichts beinahe das Tor für Milan. Rafael Leao schnappt sich in der eigenen Hälfte den Ball, lässt zwei Gegenspieler stehen und zieht Richtung Tor von Meret an. Beim Abschluss fehlt in die letzte Präzision, sodass die Kugel knapp am langen Pfosten vorbeirauscht.

21. Minute: Auch wenn Neapel keine Großchancen mehr für sich verbuchen kann, dominieren sie dieses Spiel nach Belieben. Nichts zu sehen vom starken Mailänder Auftritt beim 4:0-Sieg in Napoli in der Liga. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das 0:1 fällt.

12. Minute: Neapel schnürt Mailand hier bislang hinten ein. Diesmal probiert es Zielinski aus der Distanz mit einem Flatterball, der allerdings zu zentral gerät. Maignan kann zur Ecke klären, die auch in der zweiten Ausführung nichts für Napoli einbringt.

1. Minute: Großchance Neapel! Eine Hereingabe von rechts rutscht durch den Fünfer von Milan, am Ende ist es sogar AC-Spieler Krunic, der den Ball vor die Füße von Kvaratskhelia legt. Der Schuss aufs vom Torhüter verwaiste Tor kann aber gerade noch so von Calabria auf der Linie geklärt werden.

1. Minute: Der Ball läuft. Neapel zuerst im Ballbesitz, die es gleich mal mit einem langen Ball probieren. Den kann Maignan im Tor von AC Mailand aber problemlos aufnehmen.

Update, 21.00 Uhr: Die Champions-League-Hymne ist durch, die Spieler stehen bereit. Es kann losgehen.

Update, 20.50 Uhr: Die Stimmung steigt im Stadio San Siro und das dürften vor allem die Spieler des SSC Neapel zu spüren bekommen. Schon beim Aufwärmen wurden „I Partenopei“ mit einem Pfeifkonzert begrüßt. Man merkt: Ganz Mailand, wenn es nicht gerade Inter anhängt, fiebert dem Spiel entgegen.

Update, 20.26 Uhr: Der Countdown Richtung Anpfiff läuft. Während sich bei Napoli die Frage stellt, ob der Ausfall von Osimhen weiter der Hemmschuh in der Offensive sein wird, bietet Milan den Prototyp eines Mittelstürmers auf. Olivier Giroud ist zwar schon 36 Jahre alt, hat das Toreschießen aber bei weitem noch nicht verlernt.

Lozano und Kvaratskhelia teilen sich Osimhen-Rolle

Update, 19.50 Uhr: Mittlerweile sind die Aufstellungen der beiden Mannschaften eingegangen. Überraschend bei Neapel ist, dass kein nomineller Mittelstürmer aufgeboten wird. Es wird sich erst im Laufe des Spiels herausstellen, wer die Position von Osimhen einnimmt oder ob vielleicht ein Wechselspiel stattfindet. Bei Milan sitzt sowohl Ante Rebic als auch Malik Thiaw vorerst nur auf der Bank.

+ Kvaratskhelia muss heute erneut auf Abnehmer Osimhen im Sturmzentrum verzichten. © IMAGO/Franco Romano

Erstmeldung vom 12. April: Mailand – Im Viertelfinale-Hinspiel der Champions League treffen mit AC Mailand und SSC Neapel zwei der letzten drei verbliebenen Klubs aus der Serie A aufeinander.

Die Qualitäten von Neapel, die als unangefochtener Tabellenerster die italienische Topliga anführen, dürften den deutschen Publikum spätestens seit dem Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt bestens bekannt sein.

Aber auch die stolzen Mailänder haben einige Akteure in ihren Reihen, die dem Publikum hierzulande bestens bekannt sein dürften. Über die Highlights des Spiels werden Sie hier im Live-Ticker auf dem Laufenden gehalten.

AC Mailand empfängt SSC Neapel: Schlüsselspieler Osimhen fehlt bei den Gästen

Nach 29 Spieltagen steht die SSC Neapel unangefochten mit 74 Punkten – und damit mit 16 Zählern Vorsprung vor der zweitplatzierten Lazio aus Rom – an der Spitze der Serie A. Diese Dominanz zeigt sich auch in der Champions League, wo bislang sieben Siege, bei nur einer Niederlage (0:2 gegen Liverpool) zu Buche stehen.

Eine Erfolgsgeschichte, die sich so vor der Saison nicht abgezeichnet hat, denn der bei den Fans so unbeliebte Hauptaktionär und Präsident Aurelio De Laurentiis setzte finanzielle Interessen in den Vordergrund und damit den Rotstift an.

Doch anstatt abzustürzen, ist Neapel drauf und dran, die italienische Meisterschaft zu gewinnen. Dies gelang dem Klub zuletzt in der Saison 1989/90. Einen großen Anteil am derzeitigen Höhenflug haben der auch beim FC Bayern gehandelte Stürmer Victor Osimhen, der gegen Mailand allerdings verletzt fehlen wird, und Spielmacher Khvicha Kvaratskhelia, dem in Anlehnung an Vereinslegende Diego Maradona kurzerhand der Spitzname „Kvaradona“ verliehen wurde.

+ Brahim Diaz (AC Mailand) im Ligaspiel gegen Rui und Lobotka vom SSC Neapel. © IMAGO/Giuseppe Maffia

SSC Neapel bei AC Mailand: Sieg in der Liga macht Milan Hoffnung

Bei all den Superlativen, die bei der Beschreibung Neapels in dieser Saison verwendet werden, scheint es wenig Hoffnung für AC Mailand zu geben. Dabei muss man dafür nur zehn Tage in die Vergangenheit blicken: Am 2. April fügte Milan den Süditalienern eine von nur drei Niederlagen in der Liga zu. Gleich viermal musste SSC-Keeper Alex Meret vor eigenem Publikum hinter sich greifen, Milan hielt hinten dicht und auch da fehlte Osimhen schon im Kader von Neapel.

Nicht zuletzt zeigt das Ergebnis in der Liga, dass auch im Mailänder Kader einiges an Qualität steckt. Darunter einige Bekannte aus der Bundesliga: Auf Linksaußen wirbelt der Ex-Frankfurter Ante Rebic und in der Innenverteidigung hat sich Neu-Nationalspieler Malik Thiaw einen Stammplatz erkämpft. Simon Kjaer und Aster Vranckx, beide schon im Trikot des VfL Wolfsburg aktiv, kommen dagegen weniger zum Einsatz. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO/www.imagephotoagency.it