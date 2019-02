Modeste trifft doppelt für Köln - St. Pauli und Darmstadt feiern

Samstagsspiele in der 2. Liga

Bekannter Jubel: Anthony Modeste (l.) schießt den 1. FC Köln zum Erfolg über den SV Sandhausen.

Dank Anthony Modeste hat der 1. FC Köln trotz eines Fehlstarts Sandhausen niedergerungen. Auch beim FC St. Pauli, dem SV Darmstadt 98 und Holstein Kiel werden Siege gefeiert.

Köln - Aufstiegsaspirant 1. FC Köln tut sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin schwer. Gegen das Tabellen-Kellerkind SV Sandhausen reichte es nur zu einem 3:1 (0:1)-Arbeitssieg. Rückkehrer Anthony Modeste (83./90.+5) sicherte mit einem Doppelpack den Erfolg gegen den SVS, wodurch die Kölner wieder den zweiten Tabellenplatz belegen.

Der FC St. Pauli kam gegen den FC Ingolstadt zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg. Der VfL Bochum befindet sich ebenfalls auf Talfahrt, gegen Holstein Kiel verloren die Westfalen 1:3 (0:3) und kassierten die vierte Pleite in Folge. Interimstrainer Peter Schmitz führte dagegen Darmstadt 98 nach der Trennung von Chefcoach Dirk Schuster zu einem 2:0 (1:0) gegen Dynamo Dresden.

Drexler trifft nach Pause zum Ausgleich

Andrew Wooten (4.) brachte Sandhausen in Köln in Führung, doch Dominick Drexler (49.) glich für den FC aus. Der eingewechselte Modeste erlöste schließlich die Geißböcke, er erzielte nach seinem Tor in Paderborn den zweiten und dritten Treffer für den FC im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr.

Alexander Meier (54.) war für St. Pauli einmal mehr der Matchwinner und erzielte seinen vierten Treffer für die Millerntor-Elf. Ingolstadts Thorsten Röcher sah wegen Handspiels (90.+1) die Gelb-Rote Karte.

So feiert ein Siegtorschütze: Alex Meier (l.) trifft für den FC St. Pauli gegen den FC Ingolstadt.

Kiel schockt Bochum mit Doppelschlag

In Bochum machten Alexander Mühling (30.), Janni Serra (32., Foulelfmeter) und Masaya Okugawa (41.) innerhalb von elf Minuten im ersten Durchgang alles klar für die Störche, die zum sechsten Mal ungeschlagen blieben. Simon Zoller (77.) gelang das Ehrentor für die Hausherren.

Die Tore des Tages in Darmstadt erzielten Tobias Kempe (44., Handelfmeter) und Serdar Dursun (85.). Das Handspiel im Strafraum war Rico Benatelli unterlaufen. Nach zuletzt nur einem Sieg aus zehn Spielen feierten die Lilien wieder einen Dreier. Die Sachsen setzten dagegen ihren Negativtrend fort, sie kamen in den letzten neun Spielen nur zu einem Sieg.

