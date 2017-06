1860 München handlungsfähig: Fauser neuer Geschäftsführer

Münchner sollen in Regionalliga starten

Der TSV 1860 München ist wieder handlungsfähig. Wie die Löwen bekannt gaben, wird der Wirtschaftswissenschaftler Markus Fauser neuer Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) des Klubs.

München - Nach dem Absturz aus dem Profifußball will der TSV 1860 München unter seinem neuen Geschäftsführer Markus Fauser künftig in der Regionalliga Bayern starten. „Es geht darum, die Handlungsfähigkeit der KGaA wieder herzustellen. Das bedeutet eben auch, dass wir am 13.7. eine Mannschaft haben und einen möglichst guten Saisonstart in die Regionalliga Bayern vorbereiten können“, versicherte der für einen Übergangszeitraum bestellte Geschäftsführer der Löwen am Dienstag.

Der 39 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftler muss einen entsprechenden Antrag nun beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) stellen. BFV-Präsident Rainer Koch hatte schon zuvor erklärt, „keine unüberwindbaren Hürden“ für eine Aufnahme der „Löwen“ als 19. Viertligaverein zu erkennen.

„Schwierige Situation“

Fauser folgt auf den Briten Ian Ayre, der sein Amt beim TSV vorzeitig geräumt hatte. Der deutsche Meister von 1966 war aus der 2. Bundesliga abgestiegen und erhielt nach einer von Investor Hasan Ismaik verweigerten Zehn-Millionen-Euro-Geldspritze auch für die 3. Liga keine Lizenz. „Wir befinden uns in einer aktuell wirklich schwierigen Situation“, räumte Fauser ein. „Das Insolvenzthema steht überhaupt nicht im Fokus.“

