Bundesliga im Live-Ticker: Hansi Flick wechselt bei den Bayern einmal durch - Hochspannung in Köln

1. FC Köln gegen den FC Bayern: Für die Rheinländer geht es in der Bundesliga gegen den Abstieg, für die Münchner um die Meisterschaft. Der Live-Ticker.

1. FC Köln - FC Bayern München , Sonntag, 15.30 Uhr

, Sonntag, 15.30 Uhr Meister-Duell zwischen Rekordmeister und RB Leipzig in der Bundesliga spitzt sich zu.

in der spitzt sich zu. Verfolgen Sie das wichtige Auswärtsspiel der Bayern hier imLive-Ticker.

1. FC Köln - FC Bayern München, Sonntag, 15.30 Uhr

1. FC Köln: - Bank: - FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Coman, Thiago, Müller, Gnabry - Lewandowski Bank: Ulreich, Odriozola, Hernández, Goretzka, Tolisso, Cuisance, Coutinho, Zirkzee Tore: - Schiedsrichter: n.n.

15 Uhr: Effzeh-Coach Markus Gisdol ist bei Sky am Mirko: „Wir müssen so Fußball spielen, wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben. Das ist ein Stresstest gegen die aktuell beste Mannschaft. Es geht uns darum, dass wir guten Fußball spielen, dass wir unter Druck Lösungen finden. Ich habe so viele Spiele von Bayern München angeguckt. Meinen Mannschaft soll mutig Fußball spielen, auch wenn der Druck groß erscheint. Wir wollen die unglaubliche hohe Viererkette derBayern in Schwierigkeiten bringen.“

14.45 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Hansi Flick setzt Leon Goretzka auf die Bank und bringt dafür Kingsley Coman von Anfang an.

Auch Philippe Coutinho steht einmal mehr nicht in der Startelf. Lucas Hernández bekommt noch keinen Einsatz von Anfang an.

1. FC Köln - FC Bayern im Live-Ticker: David Alaba äußert Wechselgedanken

14.30 Uhr: Polarisierende Meldung schon vor dem Spiel der Bayern in Köln: David Alaba, dessen Vertrag 2021 ausläuft, hat Wechselgedanken geäußert.

„Wir werden sehen. Im Moment denke ich nicht zu viel darüber nach“, sagte der Österreicher der englischen Daily Mail: „Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen.“

14.15 Uhr: Herzlich willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern beim 1. FC Köln - hier verpassen Sie nichts!

Update vom 16. Februar, 8.15 Uhr: Der FC Bayern München kann am heutigen Sonntag in Köln die Tabellenführung zurückerobern. Nach Leipzigs Sieg über Bremen stehen die Bullen aktuell zwei Zähler vor den Bayern. Mit einem Dreier können die Münchner auf 46 Punkte kommen und dann wieder einen vor Leipzig stehen.

Der FCB ist schon in der Domstadt angekommen und die Stars des FCB wurden auch hier von zahlreichen Fans begrüßt:

1. FC Köln gegen FC Bayern München: Leipzig setzt FCB unter Zugzwang

Update vom 15. Februar, 17.30 Uhr: Der FC Bayern unter Zugzwang! Vor dem Auswärtsspiel der Münchner beim 1. FC Köln haben die Meister-Rivalen in der Bundesliga vorgelegt.

Nachdem derBVB bereits am Freitagabend 4:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hatte, legte RB Leipzig am Samstagnachmittag mit einem 3:0 gegen Werder Bremen nach - und übernahm damit (zumindest vorübergehend) wieder die Tabellenführung vom Rekordmeister.

Die Ergebnisse des 22. Spieltags am Samstag (vor dem Abendspiel):

RB Leipzig - Werder Bremen 3:0 (2:0)

1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:3 (1:1)

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1 (1:0)

SC Paderborn 07 - Hertha BSC 1:2 (0:1)

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3 (1:1)

1. FC Köln - FC Bayern im Live-Ticker: Einmal mehr ist die ARD in der zweiten Reihe

Upate vom 15. Februar, 12.20 Uhr: Das Spiel der Bayern morgen in Köln gibt es freilich bei Sky zu sehen. Die ARD wird (einmal mehr) nur Highlights der Partie zeigen können.

Im Wettbieten um die TV-Rechte sind die Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile gegenüber der Telekom, DAZN und selbst Amazon Prime gehörig hinten dran.

Und bei der ARD gibt es jetzt auch eine Personalrochade: So wird sich WDR-Sportchef Steffen Simon hauptsächlich in die zweite Reihe zurückziehen, statt seiner wird Florian Naß vermehrt Fußball-Spiele kommentieren - jene, die dem Ersten tatsächlich noch geblieben sind.

1. FC Köln gegen den FC Bayern gehört zumindest nicht dazu. Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Bundesligaspiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

1. FC Köln - FC Bayern München im Live-Ticker: Mit Manuel Neuer beim Effzeh

Update vom 15. Februar, 11.55 Uhr: Bayern-Torwart Manuel Neuer kann am Sonntag in Köln spielen. Das verkündete Trainer Hansi Flick bei der Spieltags-PK am Freitag.

Der Torhüter des deutschen Rekordmeisters hatte am Donnerstag das Training krankheitsbedingt verpasst, stand nur einen Tag später aber wieder auf dem Rasen an der Säbener Straße.

Update vom 15. Februar, 8.21 Uhr: Die Bayern treten am Sonntag gegen den 1. FC Köln an. In München herrscht neben Konzentration aber auch der Spaß am Fußball. Auch der in die Kritik geratene Jerome Boateng, dessen neue Freundin am Valentinstag ein Kuss-Foto veröffentlichte, hat aktuell sichtlich Freude am Verteidiger-Dasein und zeigte sich im Training von seiner brasilianischen Seite:

Update vom 14. Februar, 22.30 Uhr: Borussia Dortmund hat am Freitagabend im Meister-Duell der Bundesliga vorgelegt. Der BVB gewann souverän 4:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt.

Die Westfalen rückten damit vor den weiteren Partien des 22. Spieltags auf Rang zwei vor. Am Samstag empfängt RB Leipzig Werder Bremen (15.30), der FC Bayern ist am Sonntag beim 1. FC Köln gefordert (15.30 Uhr).

Können der BVB und RB Leipzig den Bayern weiter Paroli bieten?

1. Bayern München 21 Spiele, 58:23 Tore, 43 Punkte

2. Borussia Dortmund 22 Spiele, 63:32 Tore, 42 Punkte

3. RB Leipzig 21 Spiele, 53:25 Tore, 42 Punkte

4. Bor. Mönchengladbach 20 Spiele, 38:23 Tore, 39 Punkte

1. FC Köln - FC Bayern im Live-Ticker: Mega-Strafe gegen Guardiolas ManCity

Update vom 14. Februar, 20.50 Uhr: Hammer-Meldung zum Ex-Trainer: Wie der europäische Fußballverband Uefa am Freitag mitteilte, wird Manchester City nach dieser Saison für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen.

Der Premier-League-Klub, Arbeitgeber von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola, wird wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Financial Fairplay aus der Königsklasse verbannt.

Update vom 14. Februar, 18 Uhr: Während die aktuelle Bundesliga-Saison läuft, wird freilich eifrig über mögliche Neuzugänge beimFC Bayern gemutmaßt.

Wie die Sport Bild berichtet, soll der Double-Sieger auch einen gebürtigen Münchner beobachten: Kevin Ehlers von Dynamo Dresden. Der 19-Jährige ist bei den Sachsen in der Zweiten Liga Stammspieler - und zog damit das Interesse der nationalen Top-Klubs auf sich.

1. FC Köln - FC Bayern München im Live-Ticker: Entwarnung bei Manuel Neuer

Update vom 14. Februar, 17 Uhr: Entwarnung gab es vor dem Auswärtsspiel der Bayern beim 1. FC Köln rund um Manuel Neuer. Der Nationaltorwart hatte unter der Woche mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen, ist im Rheinland aber wieder einsatzbereit.

Hansi #Flick zur Personalsituation: "@Manuel_Neuer hat heute ganz normal am Training teilgenommen. Bis auf @Javi8martinez und Niklas #Süle haben wir alle Mann an Board. @David_Alaba hat wegen muskulärer Probleme heute pausiert, müsste aber morgen wieder dabei sein."#KOEFCB pic.twitter.com/vzHBgz8MlL — FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2020

Münchens Trainer Hansi Flick erwägt derweil,Jerome Boateng in der Innenverteidigung durch Lucas Hernández zu ersetzen. Das hieße: Drei Linksfüßer in der Abwehr des Rekordmeisters.

„Ob drei Rechtsfüßer oder drei Linksfüßer ist nichts Besonderes, aber es muss passen. Die Spieler müssen sich wohlfühlen. Wir werden das trainieren“, kündigte Flick mit Blick auf das Gastspiel beim Effzeh an.

Erstmeldung vom 12. Februar: Fünf aus sechs: Der 1. FC Köln hat in der Bundesliga* zuletzt 15 von 18 möglichen Punkten geholt. Die Rheinländer haben unter Trainer Markus Gisdol einen Lauf - und treffen nun am 22. Spieltag auf den FC Bayern München.

1. FC Köln - FC Bayern München im Live-Ticker: Große Hürde im Rheinland

Wird der Effzeh für den Double-Sieger zum Meister-Stolperstein? Besonders gefährlich ist die Offensive des Aufsteigers, 15 Mal trafen Jhon Córdoba und Kollegen in den vergangenen sechs Spielen.

Die Bayern-Abwehr wird gewappnet sein. Unter der Woche hatte Linksverteidiger Alphonso Davies leichte Probleme am Sprunggelenk, der erst 19-Jährige Kanadier ist seit Monaten in überragender Form und beim Rekordmeister schon jetzt DER Gewinner dieser Saison. Die Entwarnung: Es ist nichts Ernstes.

1. FC Köln - FC Bayern München: Spieler müssen sich bei den Bossen beweisen

Derweil machen die Bosse der Bayern in der heißen Phase der Saison mächtig Druck auf ihr Personal - besser gesagt, auf jene Profis, deren Verträge 2021 auslaufen. Sie sollen sich erst beweisen. Vorstand Oliver Kahn erklärt intern vielsagend: „Beim FC Bayern zählt nur eines: der maximale Erfolg!“

Druck dürfte vor allem der Brasilianer Philippe Coutinho verspüren. Der Leihspieler des FC Barcelona spielt vor dem Transfer-Sommer um einen festen Vertrag, entweder in München - oder etwa bei Ex-Klub FC Liverpool?

Für Spannung ist in jedem Fall hinreichend gesorgt.

Javi Martinez hat in einem Interview geäußert, wie er sich vorstellen könnte, auch auf dem Platz herumzulaufen. Er würde ein ungewöhnliches Accessoire tragen, das vor ihm eine europäische Fußball-Legende berühmt gemacht hat. Im Spiel gegen den 1. FC Köln am 16. Februar wird Martinez wohl pausieren müssen. Vielleicht zeigt er sich modisch auf der Tribüne.

Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der Bayern ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Mit dieser Aufstellung geht es ins Spiel beim 1. FC Köln.