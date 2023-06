Ballmädchen von Tennisball am Kopf getroffen: French-Open-Match abgebrochen

Szene erinnert an Djokovic

Schock-Moment bei den French Open. Während eines Damen-Doppels trifft eine Spielerin ein Ballmädchen am Kopf, die beiden Frauen werden daraufhin disqualifiziert.

Paris – Im Damen-Doppel bei den French Open ist es zu einem Schockmoment gekommen. Im Match zwischen Sara Sorribes Tormo und Marie Bouzkova (Spanien/Tschechien) gegen Miyu Kato und Aldila Sutjiadi (Japan/Indonesien) schlug die Japanerin Kato einen Ball nach einem Punkt so unglücklich übers Netz, dass er ein Ballmädchen auf der anderen Seite am Kopf traf.

French Open Austragungsort: Paris, Frankreich Kapazität Center Court: 15.225 Zuschauende Erste Austragung: 1891 Kategorie: Grand Slam

Spielerin trifft Ballmädchen bei French Open am Kopf: Diese weint bitterlich

Die Japanerin ging umgehend zu dem sichtlich aufgelösten Mädchen an der Seitenlinie, sprach kurz mit ihr und legte ihr tröstend die Hand auf die Schulter. Sorribes Tormo und Bouzkova informierten währenddessen den Headreferee über die Szene, der sich ebenfalls versicherte, dass es dem Mädchen gut geht. Sie wurde anschließend, bitterlich weinend, von einer Mitarbeiterin der French Open vom Court begleitet.

Nach einer kurzen Beratung der Verantwortlichen stand dann fest: Das Match wird abgebrochen, Kato und Sutjiadi disqualifiziert.

+ Das Ballmädchen reagierte sichtlich geschockt, nachdem sie ein Ball am Kopf erwischt hatte. © Screenshot: Eurosport

Ballmädchen bei French Open am Kopf getroffen: Damen-Doppel wird disqualifiziert

In dem kurzen Video auf Eurosport, das das Unglück zeigt, ist der Grund zu hören: Einer der Verantwortlichen erklärt den überraschten Frauen aus Japan und Indonesien, dass Kato für den Vorfall verantwortlich sei und es in diesem Fall zu einer Disqualifikation komme. Passiere so etwas während einer Spielszene, sei keiner direkt verantwortlich, doch da das Match nach dem Punktgewinn gerade unterbrochen war und der Ball mutwillig weggeschlagen wurde, musste sich die Japanerin für ihren Ausrutscher verantwortlich zeichnen.

Die beiden Spielerinnen trösteten sich nach der schlechten Nachricht gegenseitig, beide waren sichtlich schockiert über die Szene und den daraus resultierenden Spielabbruch. Als der Headreferee die Entscheidung verkündete, erntete er laute Buh-Rufe aus dem Publikum.

Ähnliche Szene wie bei French Open: Djokovic rastet 2020 aus – und trifft Linienrichterin

Die Szene bei den French Open erinnerte dann auch direkt an Novak Djokovic bei den US Open 2020. Damals verlor der Weltstar völlig die Beherrschung, drosch wutentbrannt einen Ball über den Platz – und traf eine Linienrichterin am Kopf. Die Frau sank unmittelbar zu Boden, über die Außenmikrofone war deutlich zu vernehmen, dass sie vor Schmerzen aufstöhnte. Die Linienrichterin hatte, verursacht durch den Treffer von Djokovic, sichtlich Atemprobleme. Auch er wurde daraufhin disqualifiziert. (msb)

Rubriklistenbild: © Screenshot: Eurosport