French Open: Deutsche Tennis-Sensation! Folgt jetzt gleich der nächste Streich bei den Herren?

French Open: Im Achtelfinale stehen zwei deutsche Überraschungen. Setzen Laura Siegemund und Daniel Altmaier ihren Sensationslauf fort? Der Live-Ticker.

Bei den French Open * stehen zwei Deutsche im Achtelfinale, mit denen niemand gerechnet hat.

* stehen zwei Deutsche im Achtelfinale, mit denen niemand gerechnet hat. Laura Siegemund zog ins bereits Viertelfinale ein, Daniel Altmaier kann nun nachziehen.

zog ins bereits Viertelfinale ein, kann nun nachziehen. Wir begleiten die Partie ab 16 Uhr im Live-Ticker.

Update vom 5. Oktober, 15.30 Uhr: Nach dem Viertelfinal-Einzug von Laura Siegemund am Vormittag kann Daniel Altmaier ab voraussichtlich 16:40 Uhr nachziehen, wenn er in der Runde der letzten 16 gegen den Spanier Pablo Carreño Busta antritt. Gegen die aktuelle Nummer 17 der Welt erwartet den Überraschungs-Spieler ein schwerer Gegner. Altmaier tankte zuletzt viel Selbstvertrauen beim Sieg gegen Matteo Berrettini, den er in drei Sätzen abfertigte.

Das Match zwischen Altmaier und Carreño Busta war für 14.30 Uhr vorgesehen, wird jedoch weiter nach hinten verschoben. Derzeit scheint das Spiel um 16.40 Uhr zu starten. Wir halten Sie im Ticker auf dem Laufenden.

French Open im Live-Ticker: Daniel Altmaier kann Laura Siegemund ins Viertelfinale folgen

Update vom 5. Oktober, 13.01 Uhr: Laura Siegemund zieht mit einer cleveren und kompromisslosen Leistung gegen Paula Badosa in Viertelfinale der French Open ein. Dort trifft sie auf eine der Mitfavoritinnen: Die Tschechin Petra Kvitova.

Es könnte wieder ein deutscher Festtag werden bei Roland Garros. Am Nachmittag spielt Shootingstar Daniel Altmaier gegen den Spanier Pablo Carreno Busta. Gibt es dort die nächste Sensation? Das Spiel ist momentan auf 14.30 Uhr angesetzt - kann sich aber noch nach hinten verschieben. Wir halten Sie in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

French Open: Laura Siegemund zieht sensationell ins Viertelfinale ein - größter Erfolg der Karriere

6:2 Siegemund - SIEG! Das ging jetzt richtig schnell. Laura Siegemund schafft im Alter von 32 Jahren den größten Erfolg ihrer Karriere. Wahnsinn!

5:2 Siegemund - Und jetzt das Break! Siegemund ist die deutlich aktivere Spielerin, strotz nur so vor Selbstbewusstsein. Jetzt ist sie ganz nah dran am Sieg. Sie muss es „nur noch“ ausservieren.

4:2 Siegemund - Mit ihren genialen Stops entnervt die Deutsche Badosa ein ums andere Mal. Das sieht nämlich nicht nur schön aus, es ist auch effektiv. Siegemund ist noch zwei Spiele vom Viertelfinale entfernt.

3:1 Siegemund - Zwischenzeitlich gab es eine Behandlungspause - die Spanierin ließ sich massieren. Aber auch das bringt Siegemund nicht aus dem Konzept. Sie hält ihren Vorsprung.

2:0 Siegemund - Und es geht auch im zweiten Satz wieder gut los. Direkt schnappt Siegemund sich das Break und setzt das 2:0 drauf. Interessant: Rechnet man alle bisher gespielten Punkte zusammen, steht es 46:46. Doch in den wichtigen Momenten hat die Deutsche bessere Nerven.

Laura Siegemund - Paula Badosa (in Sätzen): 1:0

7:5 Siegemund - Die Deutsche gewinnt den ersten Satz! Im finalen Aufschlagspiel lässt sie nichts anbrennen, bringt den Service platziert rein und holt sich den ersten Durchgang. Von Rückenproblemen nichts zu sehen.

6:5 Siegemund - Der erste Satz geht in die entscheidende Phase! Zwischenzeitlich lag Siegemund mit einem Break zurück - aber drehte den Spieß um. Jetzt steht es 6:5 und Siegemund schlägt zum Satzgewinn auf.

1:1 - Alles noch in der Reihe. Auf den ersten Blick sieht Siegemund recht fit aus - ihre Gegnerin aber auch. Beide bringen ihren Aufschlag durch. Es wird ein spannendes Match.

0:0 - Das Match beginnt! Laura Siegemund kämpft um das Viertelfinale bei den French Open.

Update vom 5. Oktober, 11.10 Uhr: Auf dem Court Simon Mathieu geht es gleich los! Laura Siegemund und Paula Badosa Gibert schlagen sich bereits ein. Die Deutsche plagt sich mit Rückenproblemen - will sich aber durchbeißen. Eine Schmerztablette soll dabei helfen. Wir wünschen viel Glück!

French Open: Zverev raus - Hoffnungen ruhen auf Altmaier und Siegemund

Erstmeldung vom 5. Oktober: Paris - Wenn jemand vor den French Open* gesagt hätte, als einzige Deutsche sind zu Beginn der zweiten Woche noch Laura Siegemund und Daniel Altmaier im Turnier - derjenige wäre für verrückt erklärt worden. Doch nun streben die beiden Außenseiter in Paris ins Viertelfinale.

Nach dem heftig diskutierten Ausscheiden von Alexander Zverev ruhen die deutschen Tennis-Hoffnungen bei den French Open* auf zwei Achtelfinal-Debütanten. Bei den Damen trifft Laura Siegemund am Montag im ersten Grand-Slam-Achtelfinale ihrer Karriere im ersten Spiel des Tages ab 11.00 Uhr auf die Spanierin Paula Badosa. Bei den Herren kämpft Qualifikant Daniel Altmaier bei seiner Premiere auf Grand-Slam-Ebene gegen den Spanier Pablo Carreno Busta um den Einzug ins Viertelfinale.

Altmaier will dabei sein Pariser Tennis-Märchen weiterschreiben. Der 22-Jährige aus Kempen ist im Stade Roland Garros im Hauptfeld noch ohne Satzverlust und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Dass ihm in Carreno Busta einer der unangenehmsten und fehlerlosesten Gegner gegenübersteht, schreckt Altmaier nicht. „Ich muss vor allem auf mein Spiel schauen“, sagte Altmaier.

French Open: Boris Becker traut Daniel Altmaier weitere Überraschung zu

Der Nordrhein-Westfale hat seit dem Neustart nach der Corona-Pause extrem viel gespielt und profitiert nun in puncto Fitness und

Erfahrung im Umgang mit der speziellen Corona-Situation davon. „Das gibt mir viel Kraft und Selbstvertrauen“, sagte Altmaier, der schon jetzt in Paris mehr Preisgeld verdient hat als in seiner ganzen Karriere zuvor (189 000 Euro). Tennis-Legende Boris Becker traut ihm eine weitere Überraschung zu. „Die Reise ist noch lange nicht zu Ende“, sagte Becker als TV-Experte bei Eurosport.

French Open: Laura Siegemund hat Rückenschmerzen - will aber kämpfen

Das soll am Montag auch für Siegemund gelten. Die Schwäbin will die vielen Favoritenstürze in diesem Jahr nutzen und weiter im Turnier bleiben. Allerdings plagt sich die 32-Jährige seit Tagen mit sehr hartnäckigen Rückenproblemen herum. „Es ist etwas im unteren Bereich des Rückens, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, sagte Siegemund. Auch gegen Badosa, die sie aus diversen Trainingseinheiten gut kennt, will sie auf die Zähne beißen. „Mehr kann ich im Moment nicht tun.“ (epp mit Material der dpa) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.