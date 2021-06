Zverev - Tsitsipas im Live-Ticker - Becker sicher: Deutscher Tennis-Triumph wahrscheinlicher als EM-Sieg

Halbfinale von Roland Garros

Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas wollen unbedingt in ihr erstes Finale bei den French Open. Wer setzt sich durch? Wir begleiten das Match im Live-Ticker.

Halbfinale der French Open: Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas | Freitag, 14.50 Uhr

Der Deutsche ist nur noch zwei Siege von seinem ersten Grand-Slam-Titel entfernt.

Das Duell ist völlig offen - wer schafft es ins Endspiel?

Update vom 11. Juni, 12.28 Uhr: Heute ist Festtag für alle Sportfans! Neben dem Halbfinale der French Open mit deutscher Beteiligung startet auch noch die Fußball-EM*. Im Eröffnungsspiel stehen sich die Türkei und Italien gegenüber.

Tennis-Ikone Boris Becker ist bekanntlich auch großer Fußballfan und zog einen interessanten Vergleich. Was ist wahrscheinlicher - der Grand-Slam-Triumph von Sascha Zverev oder der EM-Titel für die DFB-Elf? „Das ist natpürlich eine Gretchenfrage. Ich bin mal direkt und sage, dass Zverev größere Chancen hat, Paris zu gewinnen.“

Daumen drücken wir jedenfalls sowohl der Nationalelf als auch der deutschen Nummer eins. In knapp zweieinhalb Stunden betritt er den Court Philippe Chatrier - wir sind im Live-Ticker dabei.

Erstmeldung vom 11. Juni: Paris - Es ist wohl das Duell der Zukunft: Alexander Zverev* und Stefanos Tsitsipas nähern sich mit immer größeren Schritten ihrem ersten Grand-Slam-Sieg. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis einer der beiden jungen Spieler sich den Sieg bei einem der vier größten Turniere holt. Beiden fehlen dazu jetzt nur noch zwei Siege, im Halbfinale der French Open* stehen sie sich nun gegenüber.

French-Open-Halbfinale: Zverev gegen Tsitsipas im Live-Ticker - Besiegt „Sascha“ den Fluch?

Einen Favoriten zu benennen, ist eigentlich unmöglich. „Ich würde das Match als 50:50 sehen. Am Ende wird die Tagesform entscheiden“, ist sich Boris Becker sicher. Zverev muss sich allerdings immer wieder mit einer Statistik konfrontieren lassen: Er hat bei einem Grand-Slam-Turnier* noch nie einen Top-10-Spieler geschlagen. Allerdings stand er im Gegensatz zum Griechen schon in einem Finale - letzten Herbst beim Triumph von Dominic Thiem.

„So etwas interessiert mich nicht“, sagt der Deutsche klipp und klar. „Ich bin hier, um um den Turniersieg mitzuspielen.“ Seine Bilanz gegen Tsitsipas ist allerdings negativ: Von sieben Matches konnte er nur zwei gewinnen. Darunter das letzte Aufeinandertreffen dieses Jahr im Finale von Acapulco.

French-Open-Halbfinale: Zverev gegen Tsitsipas im Live-Ticker - „Es wird eine Frage des Glaubens“

„Ich glaube, es ist eine Frage der Einstellung, des Willens, auch der richtigen Strategie, aber vor allem des Glaubens“, meint Zverev. „Derjenige, der mehr an die eigene Stärke glaubt, wird gewinnen.“ Mit einem Sieg würde er sich in die Geschichtsbücher eintragen: Vor ihm erreichte einzig Michael Stich 1996 das Finale in Paris. Gewinnen konnte er es jedoch nicht.

Zverev gegen Tsitsipas - es könnte eines von vielen großen Matches werden. Wer bucht das Finalticket? Dort wartet dann einer der beiden Giganten: Novak Djokovic* oder Rafael Nadal*. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA