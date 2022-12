Foto auf Instagram: Jan Ullrich zeigt sich mit seinem Ex-Rivalen Lance Armstrong

In den USA

Jan Ullrich weilt aktuell in Los Angeles. Dabei macht der 49-Jährige eine Radtour mit seinem früheren Kontrahenten Lance Armstrong. Lesen Sie hier mehr:

Das Duell Jan Ullrich (49) gegen Lance Armstrong (51) hat Anfang des Jahrtausends die Sportwelt begeistert. Aufgrund von zahlreichen Doping-Skandalen, in denen teilweise auch das Duo involviert war, ist der Rückblick in diesen Teil der Radsportgeschichte allerdings vor allem negativ geprägt. Inzwischen sind die einstigen Rivalen befreundet.

Instagram-Foto von Jan Ullrich und Lance Armstrong begeistert Fans

„Es ist so großartig euch beide zusammen zu sehen!“, lautet ein begeisterter Kommentar unter dem Instagram-Foto. (nwo)