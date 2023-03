Formel 1 live im Stream – so sehen Sie den Start kostenlos

Wer macht Verstappen Konkurrenz?

Die Formel 1 geht am 5. März 2023 in die neue Saison. Erfahren Sie hier, wie Sie den Auftakt in Bahrain live und völlig kostenlos im Stream verfolgen können.

Die Königsklasse des Motorsports kehrt wieder zurück! Am 5. März startet die Formel 1 in Bahrain in die neue Saison. Schafft Weltmeister Max Verstappen den Titel-Hattrick? Finden Mercedes und Lewis Hamilton zu alter Stärke zurück? Und wie gefährlich kann Ferrari in dieser Saison werden? Die kommenden Monate liefern Antworten für eine voraussichtlich spannende Formel-1-Saison. Viele Motorsport-Fans in Deutschland schauen allerdings in die Röhre, denn im deutschen TV ist die Formel 1 nicht zu sehen.

Wer Verstappen und Co. live erleben möchte, benötigt ein Abo für Sky. Der Bezahlsender ist selbst aktuell auf der Suche nach einem Free-TV-Partner, da vier Rennen im Free-TV gezeigt werden müssen. RTL hatte bereits abgesagt! Doch es gibt auch einen Trick: Mit Surfshark können Sie die Formel 1 streamen und bezahlen dabei nur einen Bruchteil der Sky-Gebühren. Den Start am 5. März gibt es sogar völlig kostenlos.

Formel 1 live im Stream – so funktioniert‘s?

In vielen Ländern ist die Formel 1 nur noch mit einem Abo zu sehen – auch in Deutschland. Daher nutzen viele Motorsport-Fans einen VPN. Mit einem VPN erhalten Sie eine IP-Adresse für das jeweilige Land, das die Formel 1 live im Free-TV zeigt. So können Sie das Geoblocking umgehen und die 74. F1-Saison in voller Länge erleben.

Der Anbieter Surfshark bietet die Formel 1 in voller Länge. Genießen Sie die neue Saison 2023 mit einem starken VPN:

Erleben Sie die Formel 1 mit einem umfassenden VPN-Schutz und unbegrenzter Bandbreite

Streamen Sie Inhalte in voller Privatsphäre

Keine Internet-Drosselung durch einen Anbieter

Für Windows, macOS, iOS, Android und Smart-TVs verfügbar

+ Mit Surfshark können Sie sich dank VPN in das jeweilige Land einwählen und die Formel 1 unbegrenzt genießen. © Surfshark

Nachdem Sie die Surfshark-App heruntergeladen haben, können Sie sich mit dem jeweiligen Land verbinden, indem die Formel 1 live im Free-TV gezeigt wird. In diesen Ländern können Sie den Auftakt in Bahrain kostenlos streamen:

TV-Sender Land Formel 1 streamen Verfügbare Sportarten ABC USA ✔️ Formel 1, American Football, Basketball, Hockey, Baseball, Extremsport Channel 4 UK ✔️ Formel 1, (Amerikanischer) Fußball, Rugby, Kricket, Pferderennen, Wintersport ServusTV Österreich ✔️ Formel 1, Handball, Rallye, (Amerikanischer) Fußball, Wintersport, Tennis ORF Österreich ✔️ Formel 1, (Amerikanischer) Fußball, Basketball, Tennis, Golf, Eishockey, Radsport RTS Schweiz ✔️ Formel 1, Motorsport, Hockey, Leichtathletik, (Amerikanischer) Fußball, Radsport, Basketball usw. RTL Zwee Luxemburg ✔️ Formel 1, (Amerikanischer) Fußball, Basketball, Handball, Tennis, Volleyball, Radsport, E-Sport RTBF Auvio Belgien ✔️ Formel 1, MotoGP, (Amerikanischer) Fußball, Basketball, Judo, E-Sport, Hockey, Rugby, Radsport usw.

Surfshark bietet einen leistungsstarken VPN. Diese Abo-Modelle stehen zur Verfügung:

Abo für 24 Monate + 2 Monate gratis – nur 2,30 Euro pro Monat

Abo für 12 Monate – 3,99 Euro pro Monat

Abo für einen Monat – 12,95 Euro

Holen Sie sich jetzt den VPN für Surfshark und sichern Sie sich einen Rabatt von bis zu 82 Prozent.

Streaming mit VPN: Ist das legal? Aufgrund lizenzrechtlicher Bestimmungen müssen die TV-Sender den Zugang zu bestimmten (Live-)Sendungen regional einschränken. Hierfür setzt der Streaming-Dienst auf Geoblocking. Unter Juristen ist es derzeit umstritten, ob das Umgehen von Geoblocking mithilfe eines VPN legal ist oder nicht. Aktuell ist VPN-Streaming legal, kann aber gegen die Nutzungsbedingungen der Sender und Plattformen verstoßen. Eine höchstrichterliche Entscheidung steht hier noch aus.

