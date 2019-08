Schlimmer Unfall auf der Rennstrecke: Formel-2-Neuling will ausweichen - Dann kommt es zur Tragödie

Weiterer Fahrer verletzt

+ © AFP / REMKO DE WAAL Fürchterlicher Crash bei der Formel 2. © AFP / REMKO DE WAAL

Unfall beim Formel-2-Rennen im belgischen Spa: Der Nachwuchs-Fahrer Anthoine Hubert will einem Auto ausweichen - Dann kommt es zum Horror-Crash.

Spa - Es ist das Horror-Szenario für jeden Rennfahrer. Auf der Strecke im belgischen Spa wurde der Albtraum nun wahr: Der französische Nachwuchs-Rennfahrer Anthoine Hubert verunglückte tödlich. Der 22-Jährige wurde am Samstag um 18.35 Uhr für tot erklärt. Was war passiert?

Der Crash ereignete sich in der zweiten Runde im Auslauf der Eau Rouge, in der 1985 Stefan Bellof in einem Gruppe-C-Sportwagen tödlich verunglückt war. Beim Versuch, dem ins Schlingern geratenen Alesi auszuweichen, kam Hubert ebenfalls ins Trudeln, prallte gegen die Begrenzung und schleuderte zurück auf die Strecke, wo er quer zur Fahrtrichtung stehenblieb.

Anthoine Hubert stirbt bei Horror-Unfall in der Formel 2

Der nachfolgende Juan Manuel Correa raste ungebremst in die linke Seite des Wracks, wobei die schützende Fahrerzelle von Huberts Auto der Länge nach aufgerissen wurde. Das Szenario erinnerte an den Crash des Italieners Alessandro Zanardi, der bei einem ähnlichen Unfall im Rahmen der Champ-Car-Serie 2001 auf dem Lausitzring beide Beine verloren hatte.

Innerhalb weniger Minuten trafen Ambulanz- und Rettungswagen an der Unglücksstelle ein, die von Helfern mit Planen abgeschirmt wurde. Die Formel-1-Teams von Mercedes und Renault sagten ihre für den Abend geplanten Medienrunden ab, das sonst so geschäftige Treiben an einer Rennstrecke wich entsetztem Schweigen.

akl/sid