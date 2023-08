Formel 1 in Zandvoort: Verstappen bricht Vettel-Rekord im chaotischen Heimrennen

Großer Preis der Niederlande

Die Formel 1 gastierte am Sonntag (27.08) in Zandvoort. Rote Flagge, Regen, Chaos - aber Verstappen schnappt sich den neunten Sieg in Folge. Das Rennen hier zum Nachlesen.

Update vom 27. August, 17:55 Uhr: Damit geht der Große Preis der Niederlande zu Ende. Das Rennen dauerte durch die Unterbrechung nach Zhous Unfall länger als es eigentlich sollte. In der nächsten Woche (03.09) geht es dann nach Monza und Max Verstappen hat die Möglichkeit seinen Rekord mit den meisten Siegen in Folge weiter auszubauen.

Endstand beim Großen Preis der Niederlande

1. Verstappen 2. Alonso 3. Gasly 4. Perez 5. Sainz 6. Hamilton 7. Norris 8. Albon 9. Piastri 10. Ocon 11. Stroll 12. Hülkenberg 13. Lawson 14. Magnussen 15. Bottas 16. Tsunoda 17. Russell DNF Zhou DNF Leclerc DNF Sargeant

Update vom 27. August, 17:40 Uhr: Zum dritten Mal in Folge gewinnt Verstappen das Rennen in Zandvoort und zum neunten Mal in Folge ein Rennen diese Saison. Damit hat er den Rekord von Sebastian Vettel eingeholt und hat gute Chancen, ihn noch zu überbieten. Die Weltmeisterschaft ist offiziell zwar noch nicht entschieden, aber der Niederländer scheint diese Saison wirklich unschlagbar zu sein.

Runde 72/72: Die letzte Runde: Verstappen kann sich weiter von Alonso absetzen. Die letzten Kurven trennen ihn vom Sieg. Alonso sichert sich den Extrapunkt der schnellsten Rennrunde und wird Fahrer des Tages! Gasly ist im fünf-Sekunden-Fenster von Perez drin und wird damit auf dem Podium feiern dürfen und auch Sainz hat Hamilton hinter sich halten können. Nico Hülkenberg kann das Rennen auf P12 beenden.

+ Verstappen feiert seinen Heimsieg mit allen Fans in Zandvoort. © IMAGO/ANP Sport

Formel 1 in Zandvoort: Perez bekommt fünf-Sekunden-Strafe

Runde 71/72: Perez ist super nah an Alonso dran, aber das wird dem Mexikaner mit der fünf-Sekunden-Strafe gar nichts bringen. Gasly ist nämlich nur zwei Sekunden weg! Sainz muss versuchen Hamilton hinter sich zu halten, aber der drückt schon ziemlich aufs Gas...

Runde 70/72: Für Gasly ist es jetzt enorm wichtig in einem fünf-Sekunden-Radius an Perez zu bleiben, damit er auf das Podium kommt! Sainz scheint größere Probleme zu haben Hamilton hinter sich zu halten!

Runde 68/72: Zwischen Russell und Norris ist es zu einer Berührung gekommen. Bitter für Russell, der ist jetzt das Schlusslicht auf P17. Verstappen hat endlich Temperatur in seine Reifen bekommen und konnte sich etwas von Alonso lösen.

Runde 67/72: DER RESTART GEHT LOS, VERSTAPPEN BESTIMMT DEN START. ALONSO KOMMT GUT MIT UND BLEIBT AM WELTMEISTER DRAN. VERSTAPPEN SCHEINT EIN WENIG VORSICHTIGER ZU FAHREN UND SCHEINT SCHWIERIGKEITEN MIT DER REIFENTEMPERATUR ZU HABEN. PEREZ BEKOMMT EINE FÜNF-SEKUNDEN-STRAFE WEIL ER ZU SCHNELL IN DER PIT-LANE WAR.

Runde 65/72: Die Autos fahren jetzt zwei Runden hinter dem Safety-Car hinterher, erst dann wird das Rennen mit einem rollendem Start wieder aufgenommen.

+ Verstappen beim Restart in Zandvoort. © IMAGO/ANP Sport

Großer Preis der Niederlande: Restart des Rennens wurde bekannt gegeben

Red Flag Update: DAS RENNEN GEHT UM 17:14 UHR WEITER! Das Safety-Car wird zwei Runden auf der Strecke bleiben.

Red Flag Update: Eine Zeit für die Wiederaufnahme des Rennens ist noch nicht bekannt. Das Auto von Zhou scheint also noch nicht ganz von der Strecke zu sein. Die meisten Fahrer sind aus den Autos ausgestiegen, schauen sich den Regenradar an, gehen auf Toilette oder entspannen kurz.

Red Flag Update: Die Order für den Restart wurde eben festgelegt. Perez muss nach seinem Fauxpas mit der ersten Kurve von Position drei starten. Alonso darf von P2 fahren. Vielleicht haben sich Rennleitung und Teams darauf geeinigt, damit Perez keine Strafe bekommt.

Runde 64/72: RED FLAG! Das Rennen wird unterbrochen - der Regen ist zu stark, aber das größere Problem ist Zhous Wagen in der ersten Kurve. Die Autos müssen sich in der Boxengasse nach Gridpositionen sortieren und werden dann vermutlich das Rennen hinter dem Safety-Car beenden.

Runde 63/72: Perez hat die erste Kurve nicht bekommen und hätte eigentlich den Notausgang nehmen müssen, hat er aber nicht. Dafür gibt‘s bestimmt eine Strafe. Jetzt kommt auch noch das virtuelle Safety-Car, weil Zhou in die Bande geknallt ist. Seine Reifen sind auf Start und Ziel einfach stehen geblieben, als er für die Kurve abbremsen wollte. Der Regen ist mittlerweile nämlich ziemlich doll, Aquaplaning vorprogrammiert und die meisten Fahrer wechseln auf die Full Wets.

+ Zhou Guanyu ist nach Aquaplaning in die Bande geknallt. © IMAGO/ANP Sport

Formel 1 in Zandvoort: Der Regen ist zurück auf der Strecke

Runde 61/72: Pierre Gasly hat es an Carlos Sainz vorbei geschafft! Und scheinbar ist der Regen auf der Strecke angekommen. Perez kam unerwartet in die Box und hatte noch nicht direkt alle Reifen am Start. Verstappen ist erstmal ausgeblieben, aber wird jetzt in die Box gehen müssen.

Runde 59/72: Je nachdem wann der Regen auf die Strecke kommt, muss man als Fahrer wirklich Glück haben. Wenn der Regen wirklich so stark wird, dann halten die Fahrer es keine Runde auf den normalen Slicks aus.

Runde 56/72: Tsunoda wird gerade etwas nach hinten durchgereicht. Auch Norris und Hamilton sind an ihm vorbei, Piastri ist der Nächste, der an ihm vorbei will. Alonso fährt die schnellste Rennrunde und die Ingenieure sind sich alle einig: In einigen Runden kommt wohl starker Regen auf die Strecke! Stärker als der zu Beginn des Rennens.

Runde 53/72: Und schon hat sich Alonso sein Podium wieder von Sainz zurückerobert. Und Alex Albon will unbedingt viele Punkte einfahren! Der Thailänder ist mit seinem Williams mittlerweile auf P7. Und Tsunoda hat nach einem Zusammenstoß mit Russell wohl einen Schaden am Frontflügel bekommen.

Runde 49/72: Ein fast achtsekündiger Boxenstopp von Alonso sorgt dafür, dass sich Sainz freut und ihm seinen P3 wegschnappt. Auch Verstappen war mittlerweile drin und hat sich wieder neue softe Reifen geholt. Für Hülkenberg läuft es übrigens heute nur so semi-gut. Zwischendurch war er zwar mal weiter vorne, aber mittlerweile hat er sich hinten auf P16 eingependelt.

+ Max Verstappen bekommt neue Reifen. © IMAGO/Simon Galloway/ LAT Images

Großer Preis der Niederlande: Sorgen die Wolken über der Strecke für erneuten Regen?

Runde 45/72: Jetzt holen viele Teams ihre Fahrer wieder für einen Reifenwechsel rein. Alex Albons weiche Reifen haben jedenfalls deutlich länger gehalten, als von Pirelli durchgegeben, allerdings ist die Asphalttemperatur auch nicht so hoch. Hoffen wir mal, dass nicht gleich nochmal der Regen einsetzt und sich die Fahrer Intermediates holen müssen.

Runde 42/72: Ferrari holt Charles Leclerc in die Box und der Monegasse muss sein Auto abstellen. Für ihn war das gesamte Wochenende schon nicht gut und dieser Abschluss vom Rennen fast das eigentlich sehr gut zusammen.

Runde 40/72: Jetzt will auch Neuankömmling Liam Lawson an Leclerc vorbei. Der Neuseeländer hängt sich an das Heck des Monegassen und wartet auf einen guten Moment zum Überholen.

Runde 36/72: Die Hälfte des Rennens ist geschafft. Verstappen fährt wirklich jede Runde schneller als davor und baut so seinen Vorsprung zu Perez weiter aus. Mittlerweile trennen die Teamkollegen mehr als fünf Sekunden.

Runde 33/72: In ungefähr zehn Minuten soll es wieder leichten Regen geben, das wurde Leclerc eben von seinem Ingenieur mitgeteilt. Hamilton kämpft sich richtig in die Punkte! Auf P10 hat er es schon mal geschafft. Auch Piastri will dahin - der Australier ist schon auf P12 vorgefahren. Verstappen fährt natürlich die schnellste Rennrunde in Zandvoort.

+ Zhou Guanyo wird von Kevin Magnussen und Alex Albon gejagt. © IMAGO/Andy Hone/LAT Images

Formel 1 in Zandvoort: Grid bietet spannende Zweikämpfe - Probleme bei Leclerc?

Runde 30/72: Jetzt wurde Leclerc von Hülkenberg überholt und auch Bottas ist super nah dran! Die Wolken nehmen jetzt auch auf der Strecke wieder mehr zu, es könnte also bald wieder etwas Regen kommen. Ansonsten gab‘s ein schönes Überholmanöver von Tsunoda gegen Zhou.

Runde 26/72: Charles Leclerc scheint mit seinem Ferrari ziemlich große Probleme zu haben. Erst wird er von Hamilton überholt und dann überrascht ihn auch noch Piastri von links. Selbst Hülkenberg ist jetzt ganz nah dran! Alonso versucht derweil an Sergio Perez dranzubleiben und die Lücke nicht aufreißen zu lassen.

Runde 24/72: Das DRS wurde wieder freigegeben. Davon könnte jetzt ganz besonders Carlos Sainz profitieren. Der Spanier ist definitiv im DRS-Fenster von Gasly drin. Piastri zieht in seinem McLaren an Bottas vorbei. Das Feld ist nach dem Restart noch sehr nah beieinander und sorgt so für ziemlich spannende Kämpfe!

Runde 22/72: Das Saftey-Car kommt wieder rein und die Fahrer dürfen wieder fahren. Verstappen bestimmt den Restart und zieht direkt vorne weg! Perez blockt Alonso direkt von hinten ab. Auch Sainz will an Gasly vorbei, doch der Franzose hält gut dagegen,

Runde 18/72: Logan Sargeant ist raus aus diesem Rennen, er ist auf die nassen Curbs gekommen, hat sich gedreht und ist dann gegen die Bande geschlagen. Einige Fahrer sind natürlich jetzt nochmal zum Boxenstopp gekommen. Pierre Gasly war allerdings etwas zu schnell unterwegs und hat eine Zeitstrafe bekommen.

+ Spannende Zweikämpfe auf dem Grid: Hier Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg © IMAGO/Dom Romney/LAT Images

Großer Preis der Niederlande: Sargeant setzt sein Auto in die Bande - Safety-Car

Runde 15/72: Der Regen ist wieder auf der Strecke, aber gleichzeitig scheint die Sonne und der Wind ist stark. Vermutlich wird er sich nicht lange halten. Yuki Tsunoda und Esteban Ocon liefern sich einen spannenden Zweikampf. UND LOGAN SARGEANT IST IN DIE BANDE GEKRACHT IN SEKTOR ZWEI. ES IST DIE GLEBE FLAGGE UND DAS ERSTE SAFETY-CAR DES RENNENS!

Runde 11/72: Die meisten Fahrer wechseln jetzt wieder auf die normalen Slicks. Allerdings kommt Verstappen erst jetzt in die Box zum Reifenwechsel, sein Teamkollege Perez zieht den Kürzeren und muss noch etwas auf seine Reifen warten. Es wird dann aber auch höchste Zeit: Oscar Piastri war mit den Slicks mehr als fünf Sekunden schneller als Verstappen auf den Intermediates.

Runde 9/72: Charles Leclerc hat sich irgendwann in den ersten Runden den Frontflügel etwas angeschlagen, da scheint ein Teil zu fehlen und Ferrari hat jetzt schnell die beiden Fahrer auf dem Feld getauscht. Die Strecke trocknet mittlerweile weiter ab und schon sind die normalen Slicks wieder schneller, als die Intermediates. Allerdings soll gleich wieder leichter Regen kommen.

Runde 6/72: Scheinbar hat der Regen wieder aufgehört. Fünf Fahrer haben in den ersten Runden nicht auf die Intermediates gewechselt. Allerdings soll es schon in 10 Minuten wieder Regen geben! Derweil hat Liam Lawson eine 10-Sekunden-Strafe wegen der Behinderung von Kevin Magnussen in der Boxengasse bekommen.

Runde 3/72: Die Teams sind richtig am Zocken auf dem Grid. Manche Fahrer bleiben nach wie vor auf ihren normalen Reifen draußen, andere Fahrer haben bereits auf Intermediates gewechselt. Hier wird in jeder Kurve überholt und gerutscht.

+ Max Verstappen führt den Grid nach dem Start an. © IMAGO/APN Sport

Formel 1 in Zandvoort: Regen kommt kurz nach Start auf die Strecke

Runde 1/72: LIGHTS OUT AND AWAY WE GO IN ZANDVOORT! VERSTAPPEN KOMMT SUPER WEG, NORRIS DIREKT HINTERHER UND DANN IST DA FERNANDO ALONSO, DER DIREKT ZWEI PLÄTZE GUT GEMACHT HAT UND AUF P5 FAHREN KONNTE. JETZT REGNET ES AUCH NOCH SUPER VIEL AUF DER STRECKE UND DIE MEISTEN BLEIBEN DRAUßEN, HOLEN SICH KEINE NEUEN REIFEN.

Update vom 27. August, 14:51 Uhr: In 9 Minuten beginnt das 13. Rennen der Saison 2023. Wird Max Verstappen seine Siegessträhne fortsetzen? Kommt der Regen noch auf die Strecke?

Update vom 27. August, 14:40 Uhr: Kevin Magnussen wird übrigens aus der Boxengasse starten und fällt damit zurück auf P20. An seinem Haas mussten mal wieder einige Teile ausgetauscht werden.

Update vom 27. August, 14:13 Uhr: Wie der CEO von AlphaTauri eben sei Sky mitteilte, ist die OP von Daniel Ricciardo gut verlaufen. Allerdings sei der Bruch komplizierter gewesen, als zu Beginn gedacht. Jetzt bleibt der Australier noch einige Tage in Barcelona zur Beobachtung, bevor er dann nach Hause kann.

Erstmeldung vom 27. August, 14:05 Uhr: Nach dem Qualifying hat sich die Rennleitung dazu entschieden Yuki Tsunoda drei Startplätze nach hinten, auf P17 zu verlegen. Der Japaner hatte Lewis Hamilton bei einer schnellen Runde im Qualifying behindert und dem Briten vermutlich dadurch den Einzug in Q3 versperrt.

+ Verstappen feiert seine Pole-Position beim Heim-Grand-Prix. © IMAGODom Romney / LAT Images

Großer Preis der Niederlande: Trotz schlechtem Start landet Verstappen auf der Pole

Zandvoort - Die Sommerpause ist vorbei und die Formel 1 startet wieder, diesmal in Zandvoort und Regen sorgte eigentlich das gesamte Wochenende schon für Chaos auf der Strecke: Rote Flaggen, kaputte Fahrzeuge und eine gebrochene Hand. Von den Freien Trainings hin zum Qualifying. Das lief alles nicht ganz so, wie es sich die Teams und Fahrer wohl gewünscht hätten. Max Verstappen konnte auch nicht das gesamte Qualifying dominieren, eher im Gegenteil: Gerade zu Beginn hatte er große Probleme mit dem Auto. Am Ende hat er das aber natürlich in den Griff bekommen und startet bei seinem Heim-Grand-Prix von der Pole-Position.

Für Charles Leclerc und Logan Sargeant war Q3 eher etwas zum Vergessen. Beide Fahrer setzten kurz nacheinander ihre Autos in die Banden und sorgten so für zwei Rote Flaggen. Besser lief es dagegen für Lando Norris (P2) und George Russell (P3). Auch Alex Albon hatte Grund zur Freude. Der fuhr nämlich bis auf P4 vor und schafft im Williams somit sein bestes Qualifying-Ergebnis. Das letzte Mal schaffte er es nämlich während seiner Zeit bei Red Bull auf diesen Startplatz, also vor drei Jahren.

+ Daniel Ricciardo hält sich nach seinem Unfall im Freien Training in Zandvoort die gebrochene Hand. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Formel 1 in Zandvoort: Daniel Ricciardo bricht sich bei Unfall das Handgelenk

Wegen eines Unfalls im zweiten Freien Training fällt Daniel Ricciardo auf unbestimmte Zeit aus. Der Australier hatte in einer Kurve versucht, nicht in den gecrashten Oscar Piastri reinzufahren. Die gelben Flaggen kamen erst als Ricciardo schon in der Kurve war und den McLaren gesehen hatte. Hätte er seinen AlphaTauri nicht gegen die Bande gelenkt, wäre er mit hohem Speed in die Seite von Piastri gefahren und das hätte besonders für den Rookie böse enden können.

Da Ricciardo jedoch beim Aufprall die Hände am Lenkrad hatte, kam auch sein linkes Handgelenk zu Schaden. Bereits beim Aussteigen hielt sich der Australier den linken Arm. Er wurde direkt ins Medical Center gebracht und anschließend nochmal ins Krankenhaus. Außerdem soll er bereits dieses Wochenende in Spanien operiert werden - übrigens vom selben Arzt, der sich auch zu Beginn der Saison um die gebrochenen Hände von Lance Stroll gekümmert hat. Wann er wieder einsatzbereit ist, bleibt allerdings unklar - frühstens ab Singapur. In Zandvoort wird Daniel Ricciardo vom Ersatzfahrer Liam Lawson ersetzt. (lhe)

Rubriklistenbild: © IMAGO/ANP Sport