Formel 1 in Spa im Live-Ticker: Vettel profitiert von Strafenflut

Großer Preis von Belgien

Die Formel 1 ist zu Gast in Belgien: Sebastian Vettel profitiert in Spa von vielen Startplatzstrafen. Das Rennen in den Ardennen im Live-Ticker.

Spa – Der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps gilt seit jeher zu den unberechenbarsten Rennen in der Formel 1. Das liegt vor allem am häufigen Regen und den guten Überholmöglichkeiten auf der Strecke. Diesmal wurde aber schon vor Rennstart im Qualifying das Feld durcheinander gewirbelt. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen, Verfolger Charles Leclerc, Mick Schumacher und weitere Fahrer müssen wegen Startplatzstrafen von weit hinten loslegen. Sebastian Vettel ist einer der Nutznießer.

Formel 1 in Spa: Startaufstellung fürs Rennen am Sonntag

1 Sainz 2 Perez 3 Alonso 4 Hamilton 5 Russell 6 Albon 7 Ricciardo 8 Gasly 9 Stroll 10 Vettel 11 Latifi 12 Magnussen 13 Tsunoda 14 Bottas 15 Verstappen (Gridstrafe) 16 Leclerc (Gridstrafe) 17 Ocon (Gridstrafe) 18 Norris (Gridstrafe) 19 Zhou (Gridstrafe) 20 Schumacher (Gridstrafe)

Formel 1 in Spa im Live-Ticker: Verrücktes Rennen in Belgien erwartet

Max Verstappen deklassierte in Spa auf einer Runde wieder einmal die gesamte F1-Konkurrenz. Allein, es nutzte ihm nichts: Wegen Strafen für Motor- und Getriebewechsel darf er nur von Rang 15 starten. Die Konkurrenz zittert trotzdem. Mehr als eine halbe Sekunde war der Red-Bull-Star schneller als Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag in Spa sowie eine Pole Position für seine persönliche Statistik erbte.

Ein bisschen mulmig ist Sainz, der zum zweiten Mal in seiner Formel-1-Karriere von ganz vorne starten darf, trotz des Puffers von 14 Positionen auf Verstappen trotzdem. „Bei dem großen Abstand zu Max und Red Bull stelle ich mir schon die Frage, was morgen passieren wird“, sagte er: „Aber ein Start von der Pole ist ein guter Anfang. Wir werden natürlich versuchen, von dort aus zu gewinnen.“

Startplatzstrafen für Rennen: Verstappen, Leclerc und Mick Schumacher werden zurückversetzt

Sainz verwies Verstappens Teamkollegen Sergio Perez in der Startaufstellung auf Rang zwei, dahinter finden sich die beiden früheren Weltmeister Fernando Alonso im Alpine und Mercedes-Star Lewis Hamilton wieder. „Platz vier bringt uns nicht richtig viel“, unkte Hamilton: „Red Bull und auch Ferrari fahren in einer anderen Liga.“

Neben Verstappen nur in der drittletzten Reihe steht Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der WM-Zweite mit 80 Punkten Rückstand auf den Titelverteidiger wurde ebenfalls für den Austausch zahlreicher Teile sanktioniert. Wie auch fünf weitere Fahrer, zu denen Mick Schumacher gehörte. Verstappen bewies im letzten Rennen vor der Sommerpause in Ungarn, dass er auch von weit hinten gewinnen kann. In Budapest gelang ihm dieses Kunststück von Rang zehn - auf einer Strecke, die weit weniger Zonen zum Überholen als in Spa bietet.

Sebastian Vettel profitiert von Strafenflut: Ex-Weltmeister darf weiter vorne starten

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel geht im Aston Martin von Rang zehn ins 14. Saisonrennen, obwohl er im Qualifying nur Platz 16 belegte. „Das ganze Wochenende war ein Auf und Ab“, sagte Vettel bei Sky: „Unterm Strich glaube ich, dass morgen ein bisschen was drin ist.“

Haas-Pilot Mick Schumacher startet vom 20. und letzten Platz. Auch bei seinem Boliden wurden viele Teile ausgetauscht, auf dem Qualifying lag deswegen „gar nicht unser primärer Fokus“ sagte der 23-Jährige, der sich für das Rennen in Spa (alle Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream) durchaus noch etwas ausrechnet: „Speziell dieses Jahr mit den neuen Autos scheint Überholen gut möglich zu sein. Hoffentlich können wir angreifen.“ Mick Schumacher kämpft um einen neuen Vertrag in der Formel 1 und ist wohl tatsächlich Kandidat bei einem anderen Rennstall. (ck/sid)