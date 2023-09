Großer Preis von Italien

Max Verstappen gelang in Monza Historisches. Er gewann als erster Fahrer das zehnte Rennen in Folge. Der Ticker zum Nachlesen.

Endstand beim Großen Preis von Italien

Formel 1 in Monza: Verstappen feiert Rekordsieg bei Ferrari-Heimrennen

Enger Zweikampf in Monza: Ferrari-Piloten attackieren sich gegenseitig

Der Live-Ticker zum Großen Preis von Italien zum Nachlesen.

+++ Fazit: Was für ein Rennen in Monza! Red Bull unterstreicht einmal mehr seine Dominanz und fährt einen souveränen Doppelsieg ein. Dahinter folgen die beiden Ferraris, die anschließend auch ordentlich vom Publikum gefeiert werden.

Max Verstappen gewinnt zum zehnten Mal in Serie und ist damit nun alleiniger Rekordhalter. Seinen Vorsprung in der Fahrerwertung der Formel 1 baut der Niederländer weiter aus.

1 Verstappen 2 Perez 3 Sainz 4 Leclerc 5 Russell 6 Hamilton 7 Albon 8 Albon 9 Alonso 10 Bottas 11 Sargeant 12 Piastri 13 Lawson 14 Stroll 15 Zhou 16 Gasly 17 Hülkenberg 18 Magnussen DNF Ocon DNF Tsunoda

Runde 51/51: Max Verstappen holt sich den zehnten Sieg in Folge! Damit ist er neuer Rekordhalter in der Formel 1!!! Währenddessen attackieren sich die beiden Ferraris sogar noch in der letzten Kurve, Sainz holt sich aber Rang drei. Perez ist Zweiter. Nico Hülkenberg belegt Platz 17.

+ Eine Geste mit Symbolcharakter: Max Verstappen feierte in Monza als erster Fahrer der Formel-1-Geschichte seinen zehnten Rennerfolg in Serie. © Imago / ANP

Runde 51/51: Sainz geht nochmal an Leclerc vorbei! Die Reifen des Spaniers qualmen, er schafft es aber ganz knapp am Monegassen vorbei!

Runde 50/51: Jetzt ist auch Leclerc vorbei an Sainz! In der Kurve überholt er ihn sanft, Sainz zieht sogar etwas zurück. Damit dürfte es für den Spanier nicht für das Podium reichen.

+ Max Verstappen gelang in Monza ein Sieg für die Geschichtsbücher. © Imago / ANP

Runde 47/51: Jetzt liefern sich Leclerc und Sainz ein heißes Duell um das Podium und Rang drei. Leclerc versucht, vorbeizugehen, und riskiert beinahe eine Kollision mit seinem Teamkollegen. Nico Hülkenberg liegt inzwischen auf dem vorletzten Rang, Esteban Ocon ist vorzeitig ausgeschieden.

Runde 46/51: Jetzt gelingt Perez das Überholmanöver! Er zieht am Übergang von Runde 45 zu 46 an Sainz vorbei. Entscheidend war eine Kurve zuvor, in der der Mexikaner eine überragende Linie gefahren war.

Runde 45/51: Perez und Sainz nehmen sich hier gar nichts. In der Curva Grande zieht Perez erst kurz vorbei, aber nur über den Notausgang. Er lässt den Spanier kurz danach wieder passieren. Perez beschwert sich anschließend über Sainz‘ Fahrweise.

Runde 43/51: Perez geht erst an Sainz vorbei, aber der Spanier holt sich Platz zwei schnell zurück. Dadurch ist jetzt auch Leclerc wieder dicht an den beiden dran. Das gibt einen heißen Dreikampf um Rang zwei!

Runde 41/51: Hamilton zieht an Piastri vorbei und die beiden berühren sich! Beide wählen den Notausgang in der Kurve und entgehen einem Crash nur knapp. Der Australier fällt damit aus den Punkten, er braucht eine neue Nase und führt direkt danach in die Box. Hamiltons Wagen sieht beschädigt aus. Der Vorfall wird von der Rennkomission untersucht. Der Brite kassiert eine fünf-Sekunden-Strafe.

Runde 39/51: Perez arbeitet sich langsam, aber sicher an Carlos Sainz auf Position zwei heran. Max Verstappen ist für den Spanier wohl nicht mehr einzuholen, er hat bereits rund neun Sekunden Rückstand auf den Niederländer im Red Bull.

Runde 37/51: Während Max Verstappen vorne einsame Kreise zieht, liefern sich Alex Albon, Lando Norris und Oscar Piastri ein enges Rennen um Platz sechs. Die beiden McLaren liefern hier ein wirklich starkes Rennen ab!

Formel 1 im Ticker: Gelingt Red Bull der Doppelsieg?

Runde 32/51: Jetzt ist Perez an Leclerc vorbei und übernimmt Platz drei! Der Monegasse im Ferrari muss den Mexikaner passieren lassen, im DRS-Bereich hat er gegen den Red Bull keine Chance. Perez möchte jetzt den Doppelsieg seines Teams perfekt machen.

Runde 31/51: Perez versucht in der Kurve, außen an Leclerc vorbeizuziehen. Aber der Ferrari-Pilot lässt dem Mexikaner keinen Raum und drängt ihn sogar leicht ins Sandbett.

Runde 29/51: Verstappen behauptet seine Führung durch eine sehr schnelle Runde und hält einen sechs-Sekunden-Vorsprung auf Sainz. Nico Hülkenberg fährt währenddessen stabile Rundenzeiten, bleibt aber relativ weit hinten auf Rang 14.

Runde 26/51: Perez auf der Fünf greift Leclerc vehement an. Der Monegasse blockt vorerst ab. Aber der Red-Bull-Pilot lauert, wie zuvor Verstappen bei Sainz.

Runde 23/51: Russell bekommt die Fünf-Sekunden-Strafe! In Runde 20 war er Esteban Ocon nach seinem eigenen Boxenstopp vor die Flinte gefahren, hatte aber dann die Kurve nicht erwischt.

Runde 22/51: Die vielen Boxenstopps wirbeln die Gridpositionen gerade ordentlich durch. Dennoch sieht es gut aus für Red Bull, das jetzt auf eine Doppelspitze hoffen darf. Hamilton führt zurzeit. Aber Verstappen ist schon wieder dicht dahinter, trotz seines Stopps vor wenigen Runden.

Runde 19/51: Sainz macht sich seine Reifen zusehends kaputt und hat jetzt schon fünf Sekunden Rückstand auf Red Bull. Jetzt geht der Spanier auch erstmals in die Box. Hülkenberg ist inzwischen durch den Boxenstopp deutlich zurückgefallen. Und Hamilton auf Rang acht greift die beiden McLaren vor sich an.

GP von Italien jetzt live: Verstappen zieht vorbei und ist auf dem Weg zum Rekord

Runde 15/51: Verstappen ist vorbei! Er zieht im DRS-Fenster an Sainz vorbei und übernimmt die Führung!

Runde 11/51: Pierre Gasly nimmt den ersten Reifenwechsel vor. Er ändert von Soft auf Hard.

Runde 10/51: Verstappen versucht es immer wieder in der DRS-Zone, an Sainz vorbeizuziehen, aber der Ferrari-Pilot bleibt standhaft. Es wird ein Rennen gegen die Zeit für Ferrari. Hülkenberg ist inzwischen auf Rang 12 zurückgefallen.

+ Charles Leclerc (im Ferrari, l.) war Max Verstappen beim Großen Preis von Italien dicht auf den Fersen. © Imago / ANP

Runde 6/51: Erster Angriff von Verstappen! Er versucht es in der Kurve über außen, aber Sainz hält sehr stark dagegen und bleibt Führender. Kann Leclerc davon profitieren und sich an Verstappen heranpirschen?

Runde 4/51: Sainz behauptet seine Führung bislang gut, Verstappen lauert aber. Leclerc droht jetzt, ein bisschen den Anschluss an den Niederländer zu verlieren. Noch ist er aber knapp an Verstappen dran. Allmählich bildet sich ein Führungsquintett heraus.

Formel 1 in Monza: Sainz und Hülkenberg starten stark ins Rennen

Runde 1/51: LIGHTS OUT UND LOS GEHT ES HIER IN MONZA! Sainz kommt gut weg, Verstappen mit Problemen! Russell attackiert Leclerc in der ersten Kurve, kommt aber nicht vorbei am Monegassen! Leclerc hält stark dagegen, schafft es aber selbst nicht auf Platz zwei. Verstappen bleibt an Sainz dran. Nico Hülkenberg macht zwei Positionen durch und liegt jetzt auf Rang zehn. Toller Stark vom Hulk!

Update, 15.21 Uhr: Nun startet die Einführungsrunde. Die Stimmung unter den rund 120.000 Fans in Monza ist fantastisch!

Formel 1 im Ticker: Start verzögert sich nach Tsunoda-Aus in Einführungsrunde

Update, 15.15 Uhr: Der Start lässt noch immer auf sich warten. Tsunodas Auto ist bereits abtransportiert. Das Reglement sieht in diesem Fall eine fünfminütige Verzögerung vor, bevor die Einführungsrunde wiederholt werden und das Rennen starten kann. Der Start wurde auf 15.20 Uhr verschoben.

Update, 15.10 Uhr: Aufregung während der Einführungsrunde! Plötzlich steht Yuki Tsunoda neben der Rennstrecke, sein Wagen qualmt ein bisschen. Er hat wohl Motorprobleme, die Techniker sind schon unterwegs. Für ihn ist das Rennen damit aber bereits vor Beginn beendet. Der Start wird zunächst abgebrochen, die Einführungsrunde muss wiederholt werden. Nico Hülkenberg rückt damit auf Rang 12 der Startaufstellung.

Update, 14.58 Uhr: In wenigen Augenblicken startet das Rennen in Monza. Wir sind gespannt, was das letzte Europa-Rennen der Saison zu bieten hat!

Update, 14.55 Uhr: Max Verstappen sprach vor dem Rennen bei Sky über Ferraris Siegchancen: „Es ist mir am Ende egal, ich möchte hier gewinnen“, so der Niederländer. Auch auf den Start ging er kurz vor Rennstart ein: „Da ist natürlich immer wenig Platz in der ersten Kurve, aber wir schauen mal. Einen guten Start zu haben, ist, glaube ich, nicht das Wichtigste im Rennen.“

Wie reagiert Verstappen auf Hamiltons Seitenhieb? Formel 1 jetzt live

Update, 14.48 Uhr: Das Rennen im „Temple of Speed“ steht auch im Zeichen des Zwists zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. „Meiner Meinung nach waren alle meine Teamkollegen stärker als die Teamkollegen von Max“, sagte der Brite im Rahmen des Rennwochenendes bei Sky und schoss damit gegen beide Red-Bull-Fahrer, Verstappen selbst und Sergio Perez. Hamilton habe schon „so viele“ enge Duelle mit Teamkameraden gehabt, unter anderem mit Fernando Alonso, Nico Rosberg und Jenson Button. „Diese Jungs waren alle sehr, sehr stark, sehr konstant. Und Max ist gegen niemanden gefahren, der so ist wie sie.“

Das ließ der Niederländer jedoch nicht lange auf sich sitzen: „Vielleicht ist er ein bisschen neidisch auf meinen aktuellen Erfolg“, antwortete er auf den Seitenhieb des siebenmaligen Weltmeisters. „Ich glaube, Mercedes fällt es sehr schwer, mit Niederlagen umzugehen, nachdem sie all die Jahre so viel gewonnen haben.“ Verstappen dürfte sich auch auf der Rennstrecke unbeeindruckt von Hamiltons Kritik präsentieren.

+ Schnappt er sich den alleinigen Rekord von Sebastian Vettel? Max Verstappen könnte in Italien Formel-1-Geschichte schreiben. © Imago / ANP

Update, 14.25 Uhr: An diesem Rennwochenende kommt zum zweiten Mal eine neue Regelung zum Tragen: Wie bereits beim GP von Ungarn im Juli stehen jedem Fahrer nur elf statt der üblichen 13 Reifensätze zur Verfügung.

Die FIA möchte die Rennserie nachhaltiger machen und reduziert deshalb in Monza zum zweiten Mal die Zahl der Reifensätze. Im Qualifying waren den Teams außerdem bereits die Reifenmischungen vorgeschrieben worden, die sie einsetzen sollten.

Update vom 3. September, 14.12 Uhr: Nico Rosberg äußerte sich vor dem Rennen am Sky-Mikrofon zu den Siegchancen von Ferrari: „Die Fans sprechen für Ferrari, es ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Die haben zwei Autos in den Top 3 und gestern waren sie die schnellsten, sie haben ein gutes Auto. Daher ist die Chance da“, so der frühere Weltmeister. „Ferrari hat auch vier, fünf km/h mehr drauf als Red Bull auf der Gerade, weil sie weniger Abrieb haben“, sagte Rosberg.

„Heute hat Carlos Sainz die Chance: Wenn er gewinnt, ist er der König von Italien, und wenn er es verhaut, dann haben ihn die italienischen Journalisten auf dem Kieker. Michael Schumacher kann ein Lied davon singen“, sagte Rosberg in Anspielung auf den Rekordsieger des Großen Preises von Italien.

Formel 1 live in Monza: Macht Ferrari Verstappen einen Strich durch die Rechnung?

Erstmeldung vom Sonntag, 3. September, 12.56 Uhr: Monza – Die Sommerpause ist beendet und es heißt ab sofort: Endlich wieder Formel 1! Am vergangenen Wochenende gastierte die Königsklasse des Motorsports in Zandvoort, wo Red-Bull-Star Max Verstappen zum neunten Mal in Folge ein Rennen diese Saison gewinnen konnte. Er stellte damit den Rekord von Sebastian Vettel ein. Ob er ihn diese Woche beim Großen Preis von Italien in Monza übertrumpfen kann? Fraglich, die Pole holte sich nämlich Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und der Rennstall wird sicher alles dafür tun, dass der rote Bolide im Heimrennen vor dem Red Bull über die Ziellinie fährt.

Großer Preis von Italien: Ferrari zeigt bereits im Training, dass ihr Bolide konkurrenzfähig ist

Ferrari zeigte bereits in den Freien Trainings, dass sie in Monza ein Wörtchen mitsprechen wollen, die Hoffnung auf die erste echte Pole seit Baku (30. April) schien nicht unwahrscheinlich. Die Pole von Charles Leclerc Ende Juli kam schließlich nur zustande, weil Max Verstappen strafversetzt wurde, an ihm führt in dieser Saison sonst kein Weg vorbei. Positiv für Ferrari im heimischen Italien: Die langen Geraden scheinen den Boliden diesmal gut zu liegen, da kam der Red Bull bereits im dritten Freien Training nicht ran.

Das Qualifying wurde dann zum echten Krimi, an dessen Ende die Tifosi allen Grund zum Jubeln hatten. Denn Sainz sicherte sich hauchdünn die Pole vor Verstappen, Leclerc wurde Dritter. Sainz und Verstappen trennten dabei gerade einmal 0,013 Sekunden. Im Rennen wird es also um Reifenmanagement gehen und da ist der Red-Bull-Pilot bisher eigentlich ungeschlagen. Doch Ferrari wird sich sicher wehren, es soll endlich wieder ein Sieg her.

+ Formel-1-Fahrer Carlos Sainz sicherte sich beim Heimrennen seines Rennstalls Ferrari knapp die Pole vor Red-Bull-Star Max Verstappen. © Daisy Facinelli/imago

Mercedes hat Podest vor Augen: Russell Vierter, Hamilton Achter

Zu Beginn des Wochenendes in Monza hatte Mercedes darüber hinaus die beiden Vertragsverlängerungen von Lewis Hamilton und George Russell bekannt gegeben. Beide Fahrer bleiben dem Team noch bis mindestens 2025 erhalten. Beim Großen Preis von Italien werden sie von P4 (Russell) und P8 (Hamilton) an den Start gehen – und zumindest Russell hat das Podest direkt vor Augen. (msb/wuc)

