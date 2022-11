Formel 1: Schumacher-Zukunft bleibt offen – Haas-Teamchef vertagt Entscheidung

Vor Brasilien-GP

Mick Schumachers Zukunft in der Formel 1 bleibt ungewiss. Haas-Teamchef Günther Steiner verschiebt die endgültige Entscheidung um einige Tage.

Interlagos - Am Sonntag (13. November) steigt in Brasilien in der Formel 1 das vorletzte Rennen der Saison. Während die WM-Entscheidungen in der Fahrer- und der Teamwertung schon gefallen sind, sind die letzten beiden Wochenenden aus deutscher Sicht dennoch interessant.

Zum einen ist da der Abschied des fünfmaligen Weltmeisters Sebastian Vettel, der unlängst ankündigte, nach seiner Formel-1-Karriere aus der Öffentlichkeit abtauchen zu wollen. Zum anderen ist die Zukunft des zweiten deutschen Fahrers, Mick Schumacher, nach wie vor nicht geklärt.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999, Genolier, Schweiz Aktuelles Team: Haas Eltern: Michael Schumacher, Corinna Schumacher

Formel 1: Auch in Brasilien keine Entscheidung zur Schumacher-Zukunft

Schumachers Teamchef Günther Steiner hatte kürzlich eine Entscheidung vor dem Rennwochenende in Brasilien angekündigt. Die blieb allerdings aus. „Hoffentlich können wir nächste Woche verkünden, was wir machen. Das ist mein Ziel, aber ich verspreche es nicht“, sagte Steiner im Rahmen des Brasilien-Grand-Prix.

Somit wird wahrscheinlich erst vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi (20. November) bekannt werden, ob der Deutsche seinen Platz neben Kevin Magnussen behalten darf. Sollte Haas für die nächste Saison einen anderen Fahrer ins Cockpit setzen, dürfte das Kapitel Formel 1 für Schumacher vorerst beendet sein. Alle anderen Plätze sind nämlich längst besetzt.

+ Hat er eine Zukunft in der Formel 1? Mick Schumacher muss sich weiter in Geduld üben. © Eugene Hoshiko/dpa

Formel 1: Experten gehen von Schumacher-Aus bei Haas aus - ein Deutscher ist heißester Nachfolgekandidat

Leistungsmäßig konnte der 23-Jährige in dieser Saison überzeugen, hielt mit seinem dänischen Teamkollegen meistens gut mit oder war sogar schneller. Seine Crashs waren für das kleine Team in finanzieller Hinsicht allerdings umso schmerzhafter. Fakt ist wohl, dass nicht mehr zu 100 Prozent von dem Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Mittlerweile gehen daher mehrere Experten und Ex-Formel-1 Chef Bernie Ecclestone davon aus, dass Haas Schumacher ersetzen wird. Heißester Kandidat dafür scheint ausgerechnte ein anderer Deutscher zu sein, nämlich Nico Hülkenberg, der zuletzt 2019 als Stammpilot agierte. Der Einstieg des deutschen Autoherstellers Audi in die Formel 1 im Jahre 2026 könnte für den 23-Jährigen ein Lichtblick am Ende des Tunnels werden. (jg)

Rubriklistenbild: © Eugene Hoshiko/dpa