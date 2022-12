Ehepartner gegeneinander als Teamchefs? Besondere Formel-1-Konstellation möglich

Susie Wolff zu Williams?

Trotz Saison-Ende bleibt es in der Formel 1 weiter spannend. Die Fahrer stehen zwar für die kommende Saison schon fest, bei den Teamchefs sieht das jedoch etwas anders aus. Wer wird Williams übernehmen?

Wantage - Eigentlich sollte die „Silly-Season“ längst vorbei sein. Aber dann gab es in der Formel 1 vier Teamchef-Wechsel innerhalb von 24 Stunden. Zwei von ihnen haben bisher noch keinen neuen Teamchef angekündigt: Williams und Alfa Romeo. Aber für den einen Rennstall ist bereits ein Nachfolger im Gespräch - genauer gesagt eine Nachfolgerin! Und zwar keine Geringere als Susie Wolff, ehemalige Rennfahrerin und Ehefrau von Mercedes Teamchef Toto Wolff.

Susie Wolff Geboren: 06. Dezember 1982 (40 Jahre) in Oban, Vereinigtes Königreich Ehepartner: Toto Wolff (seit 2011) Team: Venturi Racing, Formel E (bis 2022)

Im Motorsport kennt sie sich aus. Sie startete ihre eigene Karriere bei Renault, fuhr in der Formel 3 und für Mercedes in der DTM. Außerdem war Wolff drei Jahre lang Testfahrerin für Williams - genau der Rennstall, den sie Gerüchten zufolge vielleicht bald übernehmen könnte. Seit 2015 fährt sie keine aktiven Rennen mehr, sondern hat sich in die Management-Ebene gewagt. In der Formel E war sie seit 2018 Teamchefin von Venturi Racing, seit 2021 war die Schottin dort sogar CEO - trat im August 2022 jedoch zurück.

+ Sehen wir Susie und Toto Wolff bald öfter zusammen im Paddock? © IMAGO/HOCH ZWEI

Viele Fans stellen sich die Frage, ob sie als Ehepaar und Konkurrenten in der Formel 1 arbeiten können

Ohne die Verpflichtungen in der Formel E hätte Susie definitiv genug Zeit ein Formel-1-Team zu managen. Schon jetzt begleitet sie ihren Ehemann regelmäßig zu den Rennwochenenden. Ein weiterer Punkt, der für sie als Teamchefin spricht: Mercedes und Williams arbeiten eng zusammen. Der britische Rennstall bekommt den Motor von Mercedes und bildet die Fahrer aus, die dann vielleicht mal bei den Silberpfeilen landen. So war es auch bei George Russell, der fährt seit der Saison 2022 für Mercedes.

Sollte Susie wirklich zu Williams kommen, würde das Wolff-Power-Couple viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Doch auch wenn Williams und Mercedes eng zusammenarbeiten, sind sie trotzdem noch Konkurrenten. Es stellen sich also viele Fans die Frage, ob es gut gehen kann, als Ehepaar und Konkurrenten in der Formel 1 zu arbeiten. Außerdem wird neben Susie Wolff noch ein anderer Kandidat oft erwähnt: Jenson Button, der ehemalige Formel-1-Pilot hat wohl auch gute Chancen auf den Posten bei Williams. (lhe)

Rubriklistenbild: © IMAGO/HOCH ZWEI