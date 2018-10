Formel 1 diskutiert neues Qualifikationsformat: Kommt es bereits zur neuen Saison? 

Top-Teams sollen mehr gefordert werden

+ © dpa / Vincent Thian Werden die Top-Teams wier Ferrari zukünftig in der Qualifikation mehr gefordert? © dpa / Vincent Thian

Einem Medienbericht zufolge denkt die Formel 1 mal wieder über eine Formatänderung nach. Demnach soll das Qualifikationsformat reformiert werden und vor allem die Top-Teams mehr fordern.

Berlin - Die Formel 1 prüft ein neues Qualifikationsformat. Zur Diskussion steht für die kommende Saison ein zusätzlicher vierter Durchgang bei der Startplatz-Jagd am Samstag, wie das Fachmagazin „Autosport“ am Montag berichtete. In den vorherigen drei Abschnitten sollen demnach jeweils vier Piloten ausscheiden, ehe die verbleibenden acht Fahrer um die Pole Position kämpfen. Dies soll die Herausforderung auch für die Top-Teams steigern und die Chancen auf unerwartete Ergebnisse erhöhen.

Die Durchgänge sollen kürzer als bisher sein, auch die Pausen dazwischen würden verringert. „Ich denke, das ist eine ziemlich gute Idee, aber es ist nicht meine Entscheidung“, wird Renndirektor Charlie Whiting zitiert. Derzeit gibt es vor jedem Grand Prix jeweils drei Qualifikationsabschnitte, in den ersten beiden scheiden je fünf Fahrer aus.

Weitere Diskussionen sollen nun folgen, darunter auch zur Frage, was ein Format für die Zuteilung von Reifen für die Fahrer bedeuten würde. Zuletzt hatte es beim Rennen in Russland erneut Kritik am aktuellen Format der Qualifikation gegeben. In Sotschi hatten im zweiten Durchgang fünf Piloten auf eine gezeitete Runde verzichtet, unter anderem um Reifen zu schonen.

dpa