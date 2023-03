Formel 1 in Bahrain: Fernando Alonso gelingt große Überraschung

Großer Preis von Bahrain

Die Formel 1 gastierte am Sonntag (05. März) in Bahrain. Fernando Alonso sorgte für die große Überraschung. Das Rennen gibt‘s hier zum Nachlesen.

Update vom 05. März 2023, 18:55 Uhr: Das Rennen war besonders für Red Bull ein voller Erfolg: „Wir haben ein sehr gutes Rennpaket! Der erste Stint war super, danach musste ich mich eigentlich nur noch um die Reifen kümmern. Ich bin sehr glücklich auch mal hier in Bahrain gewonnen zu haben“, erzählte Max Verstappen im Interview, auch Motorsportchef von Red Bull Helmut Marko ist sichtlich zufrieden mit dem Auto: „Es war für uns ein sehr starkes Rennen, aber unsere Gegner haben es uns auch leicht gemacht, durch den Ausfall von Leclerc.“

Formel 1: Endstand beim Großen Preis von Bahrain

1. Verstappen 2. Perez 3. Alonso 4. Sainz 5. Hamilton 6. Stroll 7. Russell 8. Bottas 9. Gasly 10. Albon 11. Tsunoda 12. Sargeant 13. Magnussen 14. de Vries 15. Hülkenberg 16. Zhou 17. Norris DNF Ocon DNF Leclerc DNF Piastri

Die Überraschung des Tages kommt trotzdem von Fernando Alonso. Der Spanier ist ein unfassbares Rennen gefahren, zeigte mit Mercedes und den Ferraris tolle Zweikämpfe und schaffte es zum Schluss auf P3 und das Podium. „Es ist super fürs ganze Team und es war einfach großartig! Wir sind im ersten Rennen der Saison aufs Podium gefahren, es hat sich so aufregend angefühlt zu überholen und ich hoffe einfach, dass es dem Publikum gefallen hat“, erzählt Alonso mit einem breiten Grinsen. Wenn man ihn vor dem Rennen gefragt hätte, ob er davon ausgeht dritter zu werden, dann hätte ein ganz klares ‚Nein‘ geantwortet, gibt er noch lachend zu verstehen.

+ Fernando Alonso feiert mit Max Verstappen und Sergio Perez. © IMAGO / ANP

Formel-1-Grand-Prix in Bahrain: endlich wieder ein Podium für Fernando Alonso

57/57 Runden: VORBEI! DER GP VON BAHRAIN IST BEENDET. Verstappen und Perez machen das Bahrain-Märchen für Red Bull perfekt. Schon das Qualifying konnten beide für sich entscheiden. ALONSO HAT ES GESCHAFFT. Der Spanier wird dieses Mal auf dem Podium stehen, das ist für den 41-Jährigen schon eine Weile her. Eher enttäuschend lief das Wochenende definitiv für Ferrari - Sainz schafft es nur auf P4 und Leclerc musste das Auto abstellen. Definitiv kein guter Start in eine Saison, die jetzt schon scheinbar von Red Bull dominiert wird.

55/57 Runden: Nico Hülkenberg bekommt eine 5-Sekunden-Strafe wegen der Tracklimits. Der Deutsche ist zu oft hinter die weiße Linie gekommen! Aber für ihn wird sich das Rennen eh auf den letzten Plätzen entscheiden. Zhou schnappt sich außerdem noch die schnellste Rennrunde, bevor das Rennen vorbei ist.

51/57 Runden: Charles Leclerc zeigt sich beim Interview deutlich frustriert und kann auch nicht viel Positives vom Wochenende mitnehmen. Die Red Bulls fahren übrigens als P1 und P2 einsam ihre Runden. Wenn es da keine technischen Schwierigkeiten gibt, werden die das Rennen für sich entscheiden. Sainz ist auch deutlich hinter Alonso zurückgefallen. Der Spanier fährt zurzeit also wirklich aufs Podium!

Formel 1 in Bahrain: Gelbe Flagge wegen Charles Leclercs Ferrari

46/57 Runden: Jetzt geht es um den Kampf ums Podium zwischen Alonso und Sainz. Ferrari gibt ihm zu verstehen seine Position zu verteidigen, allerdings wird der Spanier das nicht schaffen - sonst macht er seine Reifen kaputt und kann nicht bis zum Schluss durchfahren. Spannender Kampf! Alonso versucht alles, um am Spanier vorbeizukommen. Alonso schafft es! P3 für den Spanier.

41/57 Runden: Ocon ist über seine Strafen sichtlich frustriert. UND CHARLES LECLERC IST RAUS! Der Monegasse steht mit seinem Auto in Sektor drei. Das virtuelle Safety Car kommt raus und jetzt wird der Grid wieder etwas näher zusammenrücken. Sehr frustrierend für Ferrari! Leclerc hatte definitiv gute Chancen auf ein Podium in Bahrain.

+ Schöner Zweikampf zwischen Hamilton und Alonso in Bahrain. © IMAGO/FLORENT GOODEN

38/57 Runden: Alonso und Hamilton liefern uns einen spannenden Zweikampf! Bisher hat der Brite die Nase vorn, aber so ganz abschütteln lässt sich Alonso nicht. WIE SCHÖN! Fernando Alonso hat Hamilton überholt und zeigt sich am Funk sichtlich glücklich: „Yes, Let‘s go!“

33/57 Runden: Hülkenberg ist mit seinem neuen Frontflügel sehr happy. „Die Performance ist wieder da“, funkt er seinem Team. Ocon wurde derweil seine Zeitstrafe mitgeteilt, leider gab es die Antwort des Fahrers nicht zu hören. Leclerc kam zu seinem zweiten Boxenstopp. Alonso hat also seinen dritten Platz eingenommen, der Spanier möchte unbedingt heute aufs Podium!

Formel-1-Grand-Prix in Bahrain: Ocon hat mittlerweile drei Zeitstrafen bekommen

29/57 Runden: Für Ocon ist es wirklich kein guter Start in die Saison. Nach zwei Zeitstrafen kommt gleich die nächste: Der Franzose war zu schnell in der Pitlane und muss erneut eine 5-Sekunden-Strafe absitzen! Bei Hülkenberg gab es nach dem Start übrigens Probleme mit seinem Frontflügel, der musste gewechselt werden und erklärt, wieso der Deutsche so weit zurückgefallen ist.

26/57 Runden: Perez liefert sich einen Zweikampf mit Leclerc. Der Mexikaner kommt immer näher ran und überholt auf Start und Ziel. Leclerc hatte zwar versucht direkt zu kontern, allerdings keine Chance gegen den Red Bull. Kurz danach kam auch noch ein Verbremser des Monegassen!

+ Starker Zweikampf zwischen Alonso und Russell! © IMAGO/FLORENT GOODEN

21/57 Runden: Oh nein! Scheinbar hat sich Alpine mit der Strafe für Ocon vertan! Die FIA hat den Vorfall notiert, der Franzose muss scheinbar nochmal in die Box und eine neue Strafe absitzen. Die McLarens haben definitiv kein gutes Wochenende. Piastri ist raus und Kollege Norris hat acht Plätze verloren und fährt nur noch auf P19 mit. Der Deutsche Hülkenberg ist übrigens noch einen Platz weiter nach hinten gerutscht und jetzt auf P16.

17/57 Runden: Für den Rookie Piastri ist das Rennen nach 16 Runden beendet, er hatte Probleme mit seinem Lenkrad - ein Tausch war wohl nicht möglich. Kein schöner Saisonstart für den Australier. Ocon hat für schiefes Parken bei seiner Startposition eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, die er jetzt bei seinem Boxenstopp abgesessen hat. Verstappen ist mittlerweile einer der wenigen Fahrer, die noch mit weichen Reifen auf der Strecke unterwegs sind!

Formel 1 in Bahrain: spannender Zweikampf zwischen Alonso und Russell

13/57 Runden: Die ersten Fahrer kommen schon zum ersten Boxenstopp, auch Russell beschwer sich über seine Reifen. Zwischen Alonso und Russell kommt es währenddessen zu einem spannenden Zweikampf, den der Spanier für sich entscheiden kann, aber Russell gibt nicht ohne Kampf auf! Ohne neue Reifen hat der Brite jedoch keine Chance!

8/57 Runden: Für Leclerc wird es schwer seine zweite Position zu halten. Perez kommt immer näher und ist teilweise schon im DRS-Fenster drin und der Abstand zu Verstappen wird immer größer. Russell holt sich derweil schonmal die schnellste Rennrunde auf P6 und gibt direkt auch seinem Teamingenieur zu verstehen, dass er schneller als sein Kollege Hamilton ist.

+ Enger Start zwischen Perez und den beiden Ferraris in Bahrain! © IMAGO/Zak Mauger

4/57 Runden: Am Anfang gab es eine Berührung zwischen den beiden Aston Martins, Stroll hätte Alonso fast ins Aus befördert und hat dabei einen Schlag auf seine Hand bekommen, hoffentlich hat das nicht zu sehr weh getan. Hülkenberg hat noch einen Platz verloren und ist nur noch fünfzehnter. Verstappen baut derweil seine Führung weiter aus - Leclerc ist schon mehr als drei Sekunden entfernt.

Formel-1-Grand-Prix in Bahrain: Hülkenberg mit enttäuschendem Start

1/57 Runden: ES GEHT LOS! Der Start beim Großen Preis von Bahrain war ziemlich sauber: Verstappen schnappt sich nach einem guten Start den ersten Platz. Perez kommt nicht ganz so gut weg und war kurzzeitig im Sandwich zwischen den beiden Ferraris. Charles Leclerc macht eine Position gut und ist direkt hinter Max Verstappen. Hülkenberg hat keinen guten Start und landet nach einer Runde nur noch auf P14.

Update vom 05. März 2023, 15:55 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Start. Toto Wolff gibt sich im Interview nur mäßig begeistert und gibt zu verstehen, dass beide Fahrer einfach nur versuchen können, das Beste aus dem Auto zu machen. Hoffnungen auf ein Podium scheint er sich eher nicht zu machen und spricht auch nochmal über den starken Fernando Alonso.

+ Fernando Alonso hat beim GP von Bahrain definitiv einiges zu Lachen! © IMAGO/Jakub Porzycki

Update vom 05. März 2023, 15:45 Uhr: Noch 15 Minuten bis zum Rennstart, Mike Krack der Teamchef von Aston Martin hat soeben noch einmal bestätigt, dass es Lance Stroll gut gehe und er fit genug sei das Rennen zu fahren, ob er das gesamte Rennen wirklich durchhält wird sich zeigen. Krack zeigt sich allerdings auch in Sachen Fernando Alonso positiv und geht definitiv davon aus, dass der Spanier heute aufs Podium fahren kann. Auch Nico Hülkenberg ist mit einem guten Mindset beim Rennen dabei und wird versuchen das Mittelfeld aufzumischen.

Erstmeldung vom 05. März 2023, 15:20 Uhr: Bahrain - Das Rennen beginnt in weniger als einer Stunde. Sky Germany gibt direkt zu Beginn zu verstehen, dass Fernando Alonso heute definitiv gute Chancen auf ein Podium hat. Allerdings haben sie auch Nico Hülkenberg ein wenig den Wind aus den Segeln genommen - laut den Experten wird sein Auto auf die Renndistanz gesehen, eher an Geschwindigkeit verlieren.

Nico Hülkenberg: Großartiges Comeback im Qualifying

Das erste Rennen der Formel-1-Saison 2023 findet in Bahrain statt. Und es könnte ziemlich eng werden, denn Red Bull, Ferrari und Fernando Alonso im Aston Martin waren im Qualifying alle sehr dicht beieinander. Besonders angetan sind die Fans von Alonso, allerdings trauern in den sozialen Medien auch viele erneut über den Ausstieg von Sebastian Vettel, jetzt wo sein ehemaliges Team deutlich bessere Chancen auf einen Sieg oder ein Podium hat.

+ Max Verstappen und Nico Hülkenberg beim GP von Bahrain in 2023. © IMAGO / ANP

Großer Favorit für das Rennen ist jedoch der zweimalige Weltmeister Max Verstappen. Der schnappt sich die Pole-Position und setzt sich gegen seinen Teamkollegen Perez durch. Eine Überraschung ist allerdings auch das Comeback von Nico Hülkenberg, der Deutsche schlägt seinen Teamkollegen Magnussen deutlich, kann in Q3 fahren und startet am Sonntag von P10. Das letzte Mal fest im Auto saß er übrigens 2019, danach wurde Hülkenberg nur als Ersatzfahrer engagiert.

Formel 1 in Bahrain: Lance Stroll schafft es nicht mehr alleine aus dem Auto

Nachdem Lance Stroll aufgrund eines gebrochenen Handgelenks die Testfahrten in Bahrain ausfallen lassen musste, ist er für das erste Rennwochenende der Saison wieder zurück im Auto. Der Kanadier darf laut FIA wieder Rennen fahren, obwohl seine Operation an der Hand noch nicht lange her ist. So richtig fit scheint der Kanadier jedoch noch nicht zu sein, das finden nicht nur Fans im Netz, sondern zeigen auch die Bilder aus seinem Cockpit und nach dem freien Training.

+ Lance Stroll schafft es beim dritten freien Training am Samstag nicht mal alleine aus dem Auto. © IMAGO/FLORENT GOODEN

Seine schmerzende Hand kann Stroll in den Kurven nicht richtig belasten. Er versucht, mit seiner linken, gesunden Hand das Lenkrad zu übergreifen. Sein Team gibt ihm allerdings zu verstehen, dass er so viel zu weit aus der Kurve rauskommt und deutlich an Geschwindigkeit verliert. Und nachdem er sein Auto wieder abgestellt hatte, mussten dem 24-Jährigen zwei Teammitglieder aus dem Auto helfen. Auch beim Qualifying in Bahrain bleibt er hinter seinem Teamkollegen Fernando Alonso zurück, der fährt das Rennen von P5. (lhe)

