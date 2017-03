Bei Sieg von Matt: Neureuther fährt auf Rang drei

Slalom von Kranjska Gora

+ © AFP Nach zwei Läufen auf Rang drei: Felix Neureuther erreicht im Slalom von Kranjska Gora einen Podestplatz. © AFP

Kranjska Gora - Felix Neureuther hat beim Slalom von Kranjska Gora seinen vierten Podestplatz der Saison eingefahren. Er landet vor Marcel Hirscher, der aber auch jubelt.

Ski-Rennläufer Felix Neureuther ist zwei Wochen nach seinem Bronze-Coup bei der WM auch im Weltcup erneut aufs "Stockerl" gefahren. Der 32 Jahre alte Partenkirchner belegte beim Slalom in Kranjska Gora wie vor 14 Tagen in St. Moritz Platz drei. Für Neureuther war es die vierte Podestplatzierung im Weltcup in dieser Saison.

Von seinem 13. Weltcup-Sieg und dem Tagesbesten Michael Matt aus Österreich, der erstmals im Weltcup ganz oben stand, trennten Neureuther 0,46 Sekunden. Zweiter wurde der Italiener Stefano Gross (+0,30 Sekunden). Neureuther, am Samstag bereits Fünfter beim Riesenslalom, kämpfte sich im Finale bei extrem schwierigen Bedingungen auf weicher Piste noch von Platz fünf nach vorne.

Hirscher reicht Platz vier zur kleinen Kristallkugel

Der sechsmalige Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher (Österreich) sicherte sich nach der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom, die er am Samstag mit seinem 44. Weltcup-Sieg eingefahren hatte, als Tagesvierter auch die Slalom-Wertung zum vierten Mal.

Linus Straßer (München) kam auf Rang 16. Stefan Luitz (Bolsterlang) und Dominik Stehle (Obermaiselstein) verpassten wie der Norweger Henrik Kristoffersen das Finale.

sid