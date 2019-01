Neureuther bei Weltcup-Slalom in den Top Ten - Dominator Hirscher siegt 

Weltcup in Zagreb

+ © AFP / - Auch in Zagreb erfolgreich: Der Österreicher Marcel Hirscher dominiert den Weltcup. © AFP / -

Felix Neureuther ist beim Weltcup-Slalom erneut unter die besten zehn gefahren. Der Österreicher Marcel Hirscher fuhr einen weitern Sieg ein.

Zagreb - Felix Neureuther ist beim Weltcup-Slalom von Zagreb Achter geworden und hat das zweite Top-Ten-Resultat nacheinander gefeiert. Dem lange verletzten deutschen Ski-Routinier gelang am Sonntag eine Aufholjagd, als er nach einem verpatzten erster Lauf im Finale noch 15 Plätze gut machte. Der Sieg ging an den Österreicher Marcel Hirscher, der Alexis Pinturault aus Frankreich und seinen Teamkollegen Manuel Feller auf die Plätze verwies. Der nach dem ersten Lauf führende Marco Schwarz aus Österreich schied im zweiten Durchgang aus. Aus dem Deutschen Skiverband war neben Neureuther nur Stefan Luitz in das Finale gefahren, wo er dann aber einfädelte.

dpa