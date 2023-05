Eishockey-WM 2023 startet: Hier können Sie das Turnier live verfolgen

TV-Übertragung

Am 12. Mai startet in Finnland und Lettland die Eishockey-WM 2023. Lesen Sie hier, wie Sie das Turnier live im TV, Stream und Ticker verfolgen können:

Großes Highlight für alle Eishockey-Fans! Vom 12. bis 28. Mai findet in Finnland und Lettland die WM 2023 statt. Die deutsche Nationalmannschaft will bei dem Turnier an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen.

Eishockey-WM 2023 startet – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Turnier live im TV, Stream und Live-Ticker verfolgen können.

Das DEB-Team trifft am Freitag zum Auftakt auf Schweden. (nwo)

Rubriklistenbild: © Emmi Korhonen/dpa