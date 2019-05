Eishockey-WM im Live-Ticker: Entscheidung um Grubauer-Einsatz gefallen!

Nächstes Spiel der Söderholm-Jungs

Im siebten und letzten Gruppenspiel treffen die Deutschen bei der Eishockey-WM 2019 auf Finnland. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Deutschland - Finnland 0:0 (-:-; -:-; -:-), Dienstag 12.15 Uhr

Tore: - Assists: - FIN: GER:

1. Minute: Das Spiel hat begonnen!

Eishockey-WM 2019: Deutschland gegen Finnland - Grubauer im Tor, Seider nicht im Kader

12.13 Uhr: „Wir wollen für das Viertelfinale noch ein paar Sachen ausprobieren, wolle aber die Balance finden“, so Söderholm vor dem Spiel.

12.12 Uhr: Die Torhüterposition könnte genau in so einer Begegnung den Unterschied machen. Grubauer, der bei den Colorado Avalanche überragende Leistungen zeigte, soll auch bei der WM mit Glanztaten das deutsche Team im Spiel halten.

12.08 Uhr: In knapp sieben Minuten geht es los.

12.02 Uhr: Toni Söderholm spielt heute gegen sein Heimatland. Beeinflusst hat der finnische Eishockey-Stil die Ausrichtung des Bundestrainers natürlich auch. Ein durchaus emotionales Match für den Coach.

11.56 Uhr: Bitter für unsere Nachbarn aus Österreich! Nicht nur politisch mussten die Österreicher in den letzten Tagen einiges einstecken, auch auf dem Eis lief es nicht optimal. Durch die Niederlage gegen Italien im Penaltyschießen am Montagabend stiegen unsere Nachbarn in die B-Division ab.

11.52 Uhr: Finnland will mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen. Als Vierter aus Gruppe B wartet nämlich die Schweiz. Ein vermeintlich leichterer Gegner als Schweden, Tschechien und Russland. Im Viertelfinale wird über Kreuz gespielt. Der Erste aus Gruppe A trifft auf den Vierten aus Gruppe B, der Zweite auf den Dritten und so weiter.

11.38 Uhr: Für die Deutschen geht es im letzten Spiel der Vorrunde noch um die Platzierung. Sollten sie gewinnen und später USA gegen Kanada verlieren, könnten die DEB-Jungs noch Dritter werden. Damit würden sie umgehen, im Viertelfinale auf Russland zu treffen. Natürlich sind die Teams aus Schweden und Tschechien auch nicht dankbar, aber Russland dominiert bisher ohne Punktverlust.

11.22 Uhr: In knapp einer Stunde fällt der Puck. Es gibt aber gute Nachrichten. Philipp Grubauer wird im Tor stehen. Verteidiger Moritz Seider fällt dagegen weiter aus und ist frühestens für das Viertelfinale am Donnerstag eine Option.

Deutschland: Finnland: Angriff: R1: Ehliz, Draisaitl, Hager R2: Plachta, Michaelis, Eisenschmid R3: Tiffels, Kahun, Mauer R4: Loibl, Noebels, Pföderl Angriff: R1: Ojamaki, Tyrvainen, Rajala R2: Kakko, Manninen, Pesonen R3: Kuusela, Sallinen, Savinainen R4: Anttilia, Lammikko, Kiviranta Verteidigung: R1: Mo. Müller, Holzer R2: Seidenberg, Nowak R3: Jo. Müller, Reul R4: Schopper Verteidigung: R1: Ohtamaa, Lehtonen R2: Jokiharju, Lindbohm R3: Kaski, Mikkola R4: Hakanpaa, Koivisito Tor: Starting: Grubauer Bank: Treutle Tor: Starting: Lankinen Bank: Olkinuora

Kosice - Nach vier Siegen in vier Spielen musste die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zwei Pleiten einstecken. Gegen Kanada gingen die Jungs von Toni Söderholm noch mit 1:8 unter. Lange schienen die Lehren aus der Partie gegen die USA gezogen worden zu sein. Doch einige Unachtsamkeiten am Ende brachten den Deutschen doch eine Niederlage ein. Das Spiel ging mit 1:3 verloren.

Eishockey-WM 2019 im Live-Ticker: Deutschland gegen Finnland

Gegen die Finnen, die bisher nur eine Niederlage nach Overtime einstecken musste, sollte das DEB-Team 60 Minuten absolut keinen Fehler machen. Schon die kleinste Nachlässigkeit wird bestraft. Vor allem Youngster Kaapo Kakko, der als ein Top-Pick beim anstehenden NHL-Draft gehandelt wird, sorgt mit unglaublich dynamischen Aktionen und Wunder-Toren für Wirbel.

Doch Kakko ist nur ein Beispiel eines mit Stars gespickten finnischen Teams, das spätestens nach drei Spielen jeder auf der Rechnung für den Weltmeistertitel hatte. Im letzten Gruppenspiel wird es für die Nordeuropäer um den Gruppensieg gehen.

Wie die bisherige WM abgelaufen ist, können Sie in unserem Spielplan ablesen. Wer bei den Deutschen im Kader ist, haben wir ebenfalls dargestellt.

