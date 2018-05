Live-Ticker: Deutschland trifft auf die NHL-Stars aus den USA

Drittes DEB-Spiel bei der Eishockey-WM

Nach den ersten WM-Matches gegen Dänemark und Norwegen wartet ein echter Härtetest auf Deutschland: Es geht gegen Titel-Mitfavorit USA.

USA - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-), Mo. 16.15 Uhr

USA: --- GER: --- Tore: --- Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom zum dritten Spiel des deutschen Teams bei der Eishockey-WM! Deutschland trifft am Montag um 16:15 Uhr auf die USA. Wie schlägt sich der Olympia-Zweite gegen den die NHL-Stars? Fakt ist: Deutschland steht noch zwei Auftaktpleiten in Folge unter Druck. Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Deutschland gegen Dänemark bei der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

Zwei Spiele sind vorüber - nun geht es gegen die echten Top-Stars für das DEB-Team. Bei anderen Weltmeisterschaften kamen die Amerikaner meist mit der zweiten Garde. Im Gegensatz zu Olympia sind einige der besten Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga mit dabei. "Jetzt kommen sie mit einer sehr, sehr guten NHL-Truppe", berichtete Bundestrainer Marco Sturm.

Trainer Jeff Blashill bringt ein junges, aber NHL-erfahrenes Team an den Start. Angeführt wird das US-Team vom Superstürmer und dreimaligen Stanley-Cup-Gewinner Patrick Kane von den Chicago Blackhawks. Bei diesem Spiel kommt es auch zum ersten Treffen Kanes mit seinem künftigen deutschen Teamkollegen Dominik Kahun, der vom EHC Red Bull München nach Chicago wechseln wird.

Ganz generell zeigte sich Bundestrainer Sturm vom hochklassig besetzten Kader des US-Teams „überrascht“. Das letzte Aufeinandertreffen ging jedenfalls gut aus für Deutschland: Bei Deutschland-Cup 2017 in Augsburg besiegte die Sturm-Truppe die ersatzgeschwächten Amerikaner mit 5:1.

Wie schlägt sich die deutsche Auswahl (Eishockey-WM 2018: Das ist der Kader von Team Deutschland) ohne 15 Olympia-Helden gegen die Superstars aus den USA? Kann Deutschland Zählbares aus der Partie mitnehmen (Eishockey-WM 2018 in Dänemark: Das ist der Spielplan)? In unserem Ticker finden Sie es heraus.