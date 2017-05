Live-Ticker: Deutschland gegen Italien unter Druck - Sieg ist Pflicht

Eishockey-WM 2017

+ © dpa/fw Deutschland gilt im Spiel gegen Italien als Favorit. © dpa/fw

Köln - Am Samstag muss Deutschland zum vorletzten Mal in der Gruppenphase aufs Eis. Der Gegner in der Lanxess-Arena: Italien. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Italien - Deutschland -:- (Samstag, 20:15 Uhr), in Köln



Italien: --- Deutschland: --- Tore: ---

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem Live-Ticker zum vorletzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM. Wird die Sturm-Truppe ihrer Favoritenrolle heute gerecht und schießt die Italiener aus der Kölner Lanxess-Arena? Wir sind gespannt - los geht es um 20.15 Uhr.

Eishockey-WM 2017: Italien gegen Deutschland

Wenn man ehrlich ist: Italien zählt nicht zu den Nationen auf der Welt, die für ihre Eishockey-Historie bekannt sind. Der größte WM-Erfolg der jüngeren Vergangenheit: ein sechster Platz - und das war 1994. Klar also, dass die DEB-Truppe sich hier gute Chancen auf drei Punkte ausrechnet.

Das Spiel gegen Italien ist das vorletzte der Gruppenphase. Und Deutschland steht unter Druck, hat die Qualifikation für das Viertelfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Nach dem Überraschungssieg gegen die USA, den beiden herben Pleiten gegen Schweden und Russland, dem Sieg über die Slowakei nach Penaltyschießen und der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Dänemark liegt die Truppe von Marco Sturm auf Rang 5, mit drei Punkten Rückstand auf den wichtigen vierten Platz.

Und wie steht es um die WM-Bilanz gegen die Südeuropäer? Die sieht zwar auf den ersten Blick gar nicht mal so deutlich aus: In 16 Spielen siegte Deutschland sieben Mal, spielte vier Mal Unentschieden, kassierte aber auch fünf Niederlagen. Nichtsdestotrotz: Die Italiener sind in diesem Spiel absoluter Underdog - immerhin gelang ihnen bei diesem Turnier noch nicht ein Sieg. Deutschland deshalb als irgendetwas anderes als den großen Favoriten zu bezeichnen, wäre grob fahrlässig.

Wie schlägt sich Deutschland gegen Italien? Können die Deutschen vielleicht sogar schon den Einzug ins Viertelfinale der Eishockey-WM fix machen? All das erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Alle Informationen rund um die Eishockey-WM 2017 finden Sie auf merkur.de.