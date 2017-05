Live-Ticker: WM-Spiel zwei, Deutschland trifft auf Schweden

Gastgeber gegen neunmaligen Weltmeister

Köln - WM-Gruppenspiel Nummer zwei für Deutschland - und die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Schweden. Die Skandinavier treten mit 16 NHL-Stars an. Der Live-Ticker.

Deutschland gegen Schweden -:- (Samstag, 20:15 Uhr)

Team Deutschland: --- Team Schweden: --- Tore: ---

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum zweiten Gruppenspiel der Eishockey-WM zwischen Deutschland und Schweden! Bereits einen Tag nach dem Auftaktspiel gegen die USA (der Spielverlauf im Ticker zum Nachlesen) muss der Gastgeber gegen einen weiteren richtig Großen des Eishockey-Sports ran. Kein geringerer als der neunmalige Weltmeister aus Skandinavien gibt sich in der Lanxess Arena in Köln die Ehre. Die deutsche WM-Bilanz gegen Schweden spricht eine deutliche Sprache: Zwei Siege, ein Unentschieden, 32 Niederlagen. Der letzte Erfolg einer DEB-Auswahl bei einer WM gegen die „Tre Kronor“ datiert vom 1. Mai 1992, damals hieß es in Bratislava 5:2.

Und auch in diesem Jahr ist der WM-Kader respekteinflößend: John Klingberg (Dallas Stars), Oliver Ekman Larsson (Arizona Coyotes), Alexander Edler (Vancouver Canucks), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Anton Stralman und allen voran Viktor Hedman (beide Tampa Bay Lightning) - in der Verteidigung sind die Skandinavier herausragend besetzt. Dazu stürmt Jungstar William Nylander (Toronto Maple Leafs) an der Seite von Spielern wie Elias Lindholm oder Victor Rask (beide Carolina Hurricanes). Insgesamt 16 Stars aus Nordamerika stehen im vorläufigen WM-Aufgebot (alle Infos zur Eishockey-WM 2017 gibt es hier bei Merkur.de).

Der Auftrag ist klar. Der zweimalige Olympiasieger Schweden soll den zehnten WM-Titel der Verbandsgeschichte holen. Bei einer WM in Deutschland wäre es der erste, 2010 siegten der „Tre Kronor“ im Spiel um Bronze gegen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Ein Punktgewinn für das Team von Bundestrainer Marco Sturm gegen diese eigentlich übermächtige Mannschaft wäre eine Sensation.

mes/SID