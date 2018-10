Ex-DTM-Pilot nach schwerem Unfall bei IndyCar-Rennen querschnittsgelähmt

„Weit davon entfernt, selbständig zu laufen“

+ © dpa / Daniel Karmann Robert Wickens jubelt über seinen Sieg beim DTM-Rennen auf dem Norisring (Archivbild vom 29.06.2014). © dpa / Daniel Karmann

Bei einem Horror-Crash beim IndyCar-Rennen in Pennsylvania war Robert Wickens im August schwer verunglückt. Jetzt gibt er bekannt: Er ist querschnittsgelähmt.

Der frühere DTM-Pilot Robert Wickens ist nach seinem schweren Unfall querschnittsgelähmt. Das gab der Kanadier bei Instagram bekannt. "Einige hat die Schwere meiner Verletzungen irritiert, deshalb wollte ich euch wissen lassen, wie die Realität aussieht", schrieb Wickens und veröffentlichte ein Video, wie er unter großen Mühen von einer Liege in einen Rollstuhl steigt.

Robert Wickens: Bei Horror-Unfall in Fangzaun eingeschlagen

Wickens war Mitte August in der amerikanischen IndyCar-Serie beim Rennen in Pocono/Pennsylvania mit dem Fahrzeug von Ryan Hunter-Reay kollidiert (Video). Beim folgenschweren Unfall erlitt der 29-Jährige eine Reihe von Verletzungen, darunter eine Fraktur der Brustwirbelsäule, eine Rückenmarksverletzung und eine Nackenfraktur.

Robert Wickens: „Nie härter für etwas gearbeitet“

Der 29-Jährige will kämpfen. "Mein Oberkörper wird stärker und stärker. Ich habe nur Videos von kleinsten Bewegungen in meinen Beinen gepostet, aber die Wirklichkeit ist, dass ich weit davon entfernt bin, selbständig zu laufen", so Wickens. Er haben nie in seinem Leben "härter für etwas gearbeitet. Ich gebe alles, was ich habe, um diese Nerven in meinen Beinen zu stimulieren."

Teambesitzer wollten Cockpit für Robert Wickens freihalten

Die Teambesitzer seines Rennstalls, Ric Peterson und Sam Schmidt, hatten im September erklärt, dass sie das Cockpit für Wickens bereit halten. "Wir wollen klarstellen, dass die Startnummer 6 Robert Wickens gehört und niemandem sonst. Egal, wie lange seine Genesung dauert, wir warten auf ihn." In den letzten Saisonrennen wird Wickens durch den Kolumbianer Carlos Munoz vertreten.

Angesichts der Folgen des Unfalls ist eine Rückkehr von Wickens in ein Cockpit vorerst in weite Ferne gerückt.

SID