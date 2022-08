Domenicali: Mick Schumacher verdient Cockpit 2023

Formel 1

+ © Hasan Bratic/dpa Formel-1-Fahrer Mick Schumacher in Spa in Aktion. © Hasan Bratic/dpa

Mick Schumacher verdient nach Einschätzung von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali ein Stammcockpit für die kommende Saison.

Spa-Francorchamps - „Mick ist ein super Typ, ein sehr starker Fahrer, er hat seine Stärken gezeigt“, sagte Domenicali dem TV-Sender Sky vor dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps. „Er verdient es, in der Formel 1 zu fahren, nicht wegen seines Namens, das ist ein unglaublicher Name, aber er hat die Fähigkeit, hier zu sein.“

Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, begann seine Formel-1-Karriere im vergangenen Jahr beim Haas-Team. In diesem Jahr sammelte er seine ersten WM-Punkte, sorgte aber auch mit zwei schweren Unfällen für Aufsehen. Haas-Teamchef Günther Steiner betonte, er wolle sich alle Optionen für 2023 offen halten. Schumachers dänischer Teamkollege Kevin Magnussen ist für das nächste Jahr beim US-Rennstall gesetzt. dpa