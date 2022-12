Vierschanzentournee 2022/23: Der Zwischenstand der Gesamtwertung

Kampf um den Goldenen Adler

Die Vierschanzentournee ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Skispringen. Der Sieger erhält einen Platz in den Geschichtsbüchern. Hier geht es zur Gesamtwertung der diesjährigen Vierschanzentournee.

Oberstdorf - Die Vierschanzentournee schreibt in jedem Jahr Skispringen-Geschichte. Zum Jahreswechsel kämpfen die besten Skispringer der Welt um den Goldenen Adler. Hier geht es zum Zwischenstand in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2022/23.

Die Gesamtwertung bei der Vierschanzentournee setzt sich aus den vier Wettkämpfen zusammen, die in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen werden. Der 1. Durchgang und der 2. Durchgang fließen jeweils in die Gesamtwertung ein.

Vierschanzentournee: So berechnet sich die Gesamtwertung

In die Gesamtwertung fließen die ersprungenen Punkte aus den Wettkämpfen ein, nicht die ersprungenen Meter. Die Ergebnisse der Qualifikationen, die am Tag vor dem jeweiligen Wettbewerb ausgetragen wird, werden in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee nicht berücksichtigt.

Die Gesamtwertung der Vierschanzentournee ist nicht zu verwechseln mit der Gesamtwertung im Weltcup. Zwar ist die Vierschanzentournee Teil des Weltcups im Skispringen, die Gesamtwertung wird aber extra berechnet.

Vierschanzentournee: Der Zwischenstand in der Gesamtwertung

*Aufgeführt sind die besten Fünf der Gesamtwertung und der beste deutsche Springer

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 312.4 Punkte 2. Piotr Zyla (Polen) - 13.4 3. Dawid Kubacki (Polen) - 17.5 4. Karl Geiger (Deutschland) - 18.8 5. Stefan Kraft (Österreich) - 20.4

Hier geht es zum kompletten Zwischenstand der Gesamtwertung

Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Änderungen im Kalender für die Vierschanzentournee kommen. Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein.

chiemgau24.de berichtet von allen Wettbewerben der Vierschanzentournee im Liveticker. Zudem gibt es die Qualifikationen im Liveticker und weitere Geschichten vom ersten großen Skispringen-Event der Saison.

