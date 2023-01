Deutschland ist Hockey-Weltmeister: Dramatisches Siebenmeterschießen bringt den Titel

Dritter WM-Sieg nach 2002 und 2006

+ © IMAGO/DIRK WAEM Hockey-Weltmeister 2023: die deutsche Mannschaft. © IMAGO/DIRK WAEM

Deutschland krönt sich zum dritten Mal zum Weltmeister im Feldhockey. Im Finale gegen Belgien dreht die deutsche Mannschaft einen 0:2-Rückstand.

München/Odisha – Deutschland ist Hockey-Weltmeister 2023. Die deutschen Hockey-Herren gewannen an diesem Sonntag das Finale in Indien gegen Belgien 5:4 im Siebenmeterschießen (3:3).

Die Tore erzielten nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung für Belgien Niklas Wellen (29. Minute), Gonzalo Peillat (41.) und Mats Grambusch (48.). Kurz vor Ende der regulären Spielzeit konnten die Belgier auf 3:3 ausgleichen.

Für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ist es der dritte WM-Titel nach 2002 (in Malaysia) und nach 2006 (in Deutschland). Nach einem regelrecht dramatischen Schlussviertel musste die Entscheidung im indischen Bhubaneswar im Siebenmeterschießen fallen.

Die letzten Hockey-Weltmeister:

1998 Niederlande (in den Niederlanden)

2002 Deutschland (in Malaysia)

2006 Deutschland (in Deutschland)

2010 Australien (in Indien)

2014 Australien (in den Niederlanden)

2018 Belgien (in Indien)

2023 Deutschland (in Indien)

Hockey-WM: Penaltyschießen bringt im Finale gegen Belgien die Entscheidung

In diesem scheiterten gleich drei Belgier. Wellen (2x), Hannes Müller und Thies Prinz (2x) verwandelten ihre Versuche dagegen sicher. DHB-Torhüter Jean-Paul Danneberg zeigte zudem eine starke Leistung. Wellen wurde Player of the Match, nachdem er den wichtigen Anschlusstreffer erzielt hatte und gleich Penaltys erfolgreich abschloss. Insgesamt kam der 28-Jährige vom Crefelder HTC auf sieben Tore in diesem Turnier. Im Halbfinale hatte sich Deutschland 4:3 gegen Australien durchgesetzt, im Viertelfinale siegten die deutschen Herren 4:3 nach Penaltyschießen gegen England.

Schon in der Vorrunde waren Deutschland und Titelverteidiger Belgien aufeinander getroffen. Beide Teams trennten sich damals 2:2. Ein 3:0 gegen Japan sowie ein 7:2 gegen Südkorea untermauerten schon vor der K.o.-Phase die deutschen Ambitionen bei dieser Weltmeisterschaft. Auch Frankreich musste sich der deutschen Mannschaft deutlich 1:5 geschlagen geben. Es ist der erste Titel bei einem großen Turnier seit dem Olympiasieg 2012 in London. (pm)