Live-Ticker: Deutschland mit Ehrhoff gegen Rekord-Weltmeister

Eishockey-WM, drittes Gruppenspiel

Köln - Drittes Gruppenspiel, dritter Kracher: Deutschland trifft heute bei der Eishockey-WM auf Topfavorit Russland und hofft auf eine Überraschung. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Russland -:- (Montag, 16:15 Uhr)

Team Deutschland: --- Team Russland: --- Tore: ---

>>> Ticker aktualisieren <<<

14:00 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen! DEB-Kapitän Christian Ehrhoff wird heute sein erstes WM-Spiel für die deutsche Mannschaft bestreiten, das teilte der Deutsche Eishockey-Bund auf seiner Facebook-Seite mit. Welcome back, Captain!

13:52 Uhr: Die TV-Kollegen von Sport1 zeigen die Fahrt der DEB-Auswahl vom Hotel zur Lanxess-Arena im Live-Video auf Facebook. Den Clip gibt es hier:

13:00 Uhr: Vor dem Spiel wollen wir einen Blick auf die Tabelle der Gruppe A werfen. Zur Erinnerung: Um ins Viertelfinale einzuziehen, muss Deutschland nach den sieben Vorrundenpartien mindestens Vierter werden.

Pl. Sp S OTS OTN N Tore Punkte 1. Lettland 2 2 0 0 0 6:1 6 2. Russland 2 1 1 0 0 12:2 5 3. Schweden 2 1 0 1 0 8:4 4 4. Deutschland 2 1 0 0 1 4:8 3 5. USA 2 1 0 0 1 8:4 3 6. Slowakei 2 0 1 0 1 4:5 2 7. Italien 2 0 0 1 1 3:13 1 8. Dänemark 2 0 0 0 2 2:10 0

12:45 Uhr: Noch dreieinhalb Stunden sind es bis zum Spielbeginn zwischen Russland und Deutschland. Keine Überraschung: Thomas Greiss wird wieder das Tor der DEB-Auswahl hüten. Daumen drücken ist für Kapitän Christian Ehrhoff angesagt, der verletzungsbedingt bislang noch keinen Einsatz bei dieser WM hatte. Er fühlt sich besser, über einen Einsatz heute wird kurz vor der Partie entscheiden.

12:00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom dritten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM! Es wartet das dritte Schwergewicht auf die DEB-Auswahl: der 27-malige Weltmeister Russland. Für die "Sbornaja" zählt nur der Titelgewinn - und diese Ambitionen unterstrich das vom früheren deutschen Zweitligaspieler Oleg Snarok trainierte Team mit dem 2:1 nach Penaltyschießen gegen die Tre Kronor und dem 10:1 gegen Aufsteiger Italien. Die beiden Triumphe der Kanadier bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften haben geschmerzt, und auch das Viertelfinal-Aus bei Olympia 2014 in Sotschi ist noch nicht vergessen. Noch nicht im Kader ist Superstar Alexander Owetschkin (31), er könnte aber im Verlauf des Turniers noch zum Kader stoßen.

Ein Erfolg der Deutschen am Montag (16.15 Uhr, so sehen Sie die Partie live) wäre eine Sensation und der erst zweite WM-Sieg. Lediglich 2011 in der Slowakei hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) den scheinbar übermächtigen Gegner 2:0 besiegt. Im Vorjahr in Moskau gab es im Viertelfinale eine 1:4-Niederlage. Russland scheiterte anschließend im Halbfinale an Finnland.

Deutschland ist auch im dritten Gruppenspiel bei dieser Eishockey-WM krasser Außenseiter, doch das Team von Bundestrainer Marco Sturm ist zum aktuellen Zeitpunkt über dem Soll. Nach den Duellen gegen die USA (2:1), gegen Schweden (2:7) und gegen Russland warten die Gegner, gegen die es dann wirklich um das Viertelfinalticket geht: Slowakei, Dänemark, Italien und Lettland (Spielplan, Gruppen, Tickets: Alle Infos zur Eishockey-WM 2017 gibt es hier bei merkur.de).

fw mit SID