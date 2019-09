Basketball-WM im Live-Ticker: Deutschland trifft fast nichts - weiter große Probleme für DBB-Team

Gruppenspiel gegen die Dominikanische Republik

Nach der Auftaktpleite bei der Basketball-WM 2019 trifft Deutschland nun auf die Dominikanische Republik. Gelingt dem DBB-Team der erste Sieg? Der Live-Ticker.

Deutschland - Dominikanische Republik 43:41 (21:16, 18:21, 4:4, -:-)

Punkte Rebounds Assists Deutschland Schröder (15) Theis (4) Schröder (5) Dominikanische Republik Liz (12) Roberts, Baez (3) Solano (7)

5.34: Ist das bitter! Zipser holt sich vorne beim Reboundversuch das vierte Foul ab und geht auf die Bank. Dann verkürzt Liz auf zwei Punkte.

6.15: Endlich mal gute Defense! Zipser haut den Ball vom Ring und provoziert danach den Sprungball. Nach Review gibt es sogar einen Shotclock Violation - Deutschland hat den Ball! Diese Intensität braucht Deutschland immer!

6.57: Endlich punkte Deutschland! Theis holt die Führung am Korb zurück, dann holt Schröder einen Steal und wird per Clear-Path-Foul gestoppt. Das gibt zwei Freiwürfe, die der Deutsche trifft, und Ballbesitz für Deutschland.

7.26: Deutschland ist hier nach zweieinhalb Minuten noch ohne Punkt - was ist nur los mit unserem Team?

8.00: Vargas macht die ersten Punkte und gleicht aus. Theis lässt dagegen auch den nächsten offenen Dreier liegen

8.41: Theis hat einen komplett offenen Dreier, aber der landet auf dem Ring. Nach einem Turnover hat Schröder die nächste Chance, aber auch der Korbleger passt nicht.

9.33: Direkt der Ballverlust des DBB-Teams, aber Liz kann das nicht bestrafen.Danach lässt Schröder auch einen Wurf liegen.

10.00: Weiter geht‘s! Deutschland kehrt mit der Starting Five aus Schröder, Akpinar, Kleber, Zipser und Theis aus der Pause zurück. Auch die Dominikaner bauen auf ihre erste Fünf.

Halbzeitfazit: Das ist viel zu wenig für einen vermeintlichen Mitfavoriten, der in die K.O.-Phase will. Deutschland verliert zu oft den Ball, agiert in der Defensive schläfrig und trifft zum Teil auch klare Würfe nicht. Vor allem im Fastbreak wurde das DBB-Team gleich mehrfach kalt erwischt. Das deutsche Glück ist, dass die Dominikaner von draußen nur Backsteine werfen und nur einen von elf Dreiern getroffen haben. Die knappe Führung für das DBB-Team ist glücklich.

Deutschland - Dominikanische Republik: 2. Viertel

0.00: Schröder verwirft aus der Distanz, aber Akpinar hat den Rebound. Am Ende wird Theis im Post gesucht, aber sein Turnaroundjumper mit dem Buzzer ist viel zu kurz.

0.28: Liz trifft den Dreier mit Brett, dann verliert Deutschland fast noch den Ball - oh Mann

1.07: Montero macht zwei Punkte nach der Auszeit, während Schröder vorne Theis bedient, der abgeräumt wird. Nach dem zweiten Ballbesitz trifft Schröder den weiten Dreier - DBB fünf vor.

1.40: Schröder übernimmt und zieht stark zum Korb. Er trifft den Leger und bekommt noch den Bonusfreiwurf, der sitzt. Deutschland führt mit drei, die Dominikaner nehmen eine Auszeit.

2.11: Monsterblock von Kleber! Er räumt Vargas per Chasedwonblock ab, aber im Gegenzug begeht Zipser das Offensivfoul.

2.34: Turnover jagt Turnover, dann werfen beide Teams gleich mehrere Backsteine. Zipser hat dann die Chance auf das Dreipunktspiel, trifft aber den Wurf nicht. Smit sind es nur zwei Freiwürfe, die er beide trifft.33:32 Deutschland.

3.52: Zipser bringt den Ball vorne gleich zweimal nicht rein und hat dann hinten Pech. Es wird Foul gegen ihn gepfiffen, obwohl das eher ein Offensivfoul war. Baez bringt die Dominikaner von der Linie in Führung.

4.27: Alley-Oop! Voigtmann trifft mit dem Shotclock-Buzzer nach Schröder-Aissist, aber Baez ist auf der anderen Seite ebenfalsl erfolgreich.

5.20: Voigtmann trifft den Dreier nicht, Roberts auf der anderen Seite trifft den Leger mit Foul. Auch der Freiwurf sitzt - 29:28.

5.44: Baez lässt den völlig offenen Dreier liegen, aber Deutschland verliert vorne unnötig den Ball. Im Fastbreak ist Liz sicher und nimmt sogar noch das Foul mit. Nur noch vier Punkte ist Deutschland vorne.

6.35: Lo mit den nächsten Punkten per Drive, aber hinten ist Deutschland schläfrig. Solano kann ungehindert den nächsten Zweier reinlegen.

7.04: Aus der Auszeit verteidigt Deutschland gut, aber Liz taucht spät in der Wurfuhr frei unter dem Korb auf und trifft.

7.26: Lo zieht zum Korb und legt ihn rein - starker Drive! Die Dominikaner nehmen daraufhin die erste Auszeit.

8.00: Giffey punktet per Jumper und danach klaut Barthel den Ball im Angriff der Karibianer.

9.01: Danilo Barthel macht per Hookshot die ersten Punkte für Deutschland. Auf der anderen Seite wird Roberts gefoult und macht beide Freiwürfe rein.

Deutschland - Dominikanische Republik: 1. Viertel

0.00: Solano trifft per Korbleger, was Lo auf der anderen Seite ebenso kontert. Danach verteidigt Deutschland stark und sorgt dafür, dass der Gegner nicht mehr werfen kann. 21:16 steht es nach dem 1. Viertel.

1.09: Schröder punktet von der Linie, während die Dominikaner gleich zwei offene Dreier nicht treffen. Danach ist es wieder Schröder, der die Führung per Layup ausbaut.

2.29: Wieder punktet Theis für Deutschland per Dunk, aber BBL-Spieler Roberts verkürzt vorne wieder auf einen Punkt.

3.30: Dennis is in the House! Toller Drive von Schröder, der einen unmöglichen Wurf mit Foul trifft. Auch der Freiwurf sitzt - Deutschland ührt erstmals!

3.53: Lo kommt von der Bank und wird beim Dreier gefoult. Von der Linie trifft er aber nur einen von drei - 10:12.

4.09: Akpinar mit dem ersten Dreier aus der Ecke - nur noch ein Punkt Rückstand. Auf der anderen Seite punktet Vargas mit Foul, lässt aber den Freiwurf liegen.

5:13: Theis per Dunk! Der NBA-Spieler schiebt seinen Gegner weg und macht dann auch die Punkte 5 und 6 für Deutschland - 6:10.

5:45: Liz punktet erneut per Jumper und räumt dann hinten Theis ab. Vorne wird dann Solano beim Fastbreak gefoult und bekommt zwei Freiwürfe. Er verwirft beide, aber der Rebound ist bei den Karibianern - das darf nicht passieren.

7:04: Theis macht die ersten Punkte, aber auf der anderen Seite trifft Liz seinen ersten Wurf. Nach einen Zipser-Fehlwurf ist es erneut Theis, der den Rebound holt und punktet.

8.06: Schröder verliert den Ball beim Stand von 0:6 und beim anschließenden Einwurf ist Deutschland wieder nicht da - 0:8 zum Start. Was ist nur los?

8:57: Vargas macht die ersten vier Punkte für die Dominikaner, während auch Schröders erster Versuch von draußen ein Backstein ist. 0:4

10:00: Tip-Off! Deutschland erobert den Ball, aber Theis erster Wurf landet nur am Ring.

Deutschland - Dominikanische Republik: Starting Five wie gegen Frankreich

Starting Five Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Deutschland 21 Schröder 8 Akpinar 21 Zipser 10 Theis 24 Kleber Dominikanische Republik 24 Solano 5 Liz 7 Rojas 13 Baez 11 Vargas

10.26 Uhr: Die Teams sind in die Halle eingelaufen, jetzt folgen noch die Nationalhymnen beider Länder.

10.23 Uhr: Ein „offensiv sehr talentiertes Team“ erwartet Bundestrainer Henrik Rödl, der aber auch die Schwächen in der Defensive des Gegners anspricht. „Wir müssen sie stoppen und ins Halbfeld zwingen“, so der DBB-Coach.

10.20 Uhr: Entscheidend könnte heute sein, dass bei den Karibianern kein Center Marke Rudy Gobert wartet. Somit könnte das Spiel in der Zone heute der Schlüssel sein.

10.16 Uhr: Die besten Scorer bei den Deutschen waren im ersten Spiel Dennis Schröder (23 Punkte) und Big Man Johannes Voigtmann (25 Punkte). Voigtmann kam dabei von der Bank und hielt die Deutschen lange im Spiel. Heute soll er erneut Dampf in die zweite Fünf bringen.

10.08 Uhr: Deutschland hat hingegen nach der Niederlage gegen Frankreich schon etwas Druck und muss gewinnen. Nur die ersten zwei der Gruppe ziehen in die nächste Gruppenphase ein.

9.49 Uhr: Die Männer aus der Karibik können ganz entspannt in die Partie gehen, haben sie doch den ersten Sieg schon eingefahren. Gegen Jordanien behielten sie mit 80:76 die Oberhand.

9.30 Uhr: Guten Morgen! Im zweiten WM-Spiel will das deutsche Team den ersten Sieg einfahren. Nach dem Brocken Frankreich ist mit der Dominikanischen Republik eher ein Team der Marke Leichtgewicht der Gegner.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-WM 2019 in China. Gegner am Dienstag ist die Dominikanische Republik um 10.30 Uhr MESZ (16.30 Uhr Ortszeit). Wir berichten im Live-Ticker!

Deutschland - Dominikanische Republik: Basketball-WM 2019 im Live-Ticker

Shenzhen - Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich (74:78) steht Deutschland bei der Basketball-WM in China unter Druck. Ein Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die Dominikanische Republik muss her, um eine realistische Chance auf die Zwischenrunde zu wahren.

„Das ist das wichtigste Spiel überhaupt, nicht nur weil es das nächste ist, sondern weil es uns die Möglichkeit gibt, in die nächste Runde zu kommen. Es ist ohne Frage ein Must-Win“, sagte Bundestrainer Henrik Rödl am Montag. „Die Mannschaft hat sehr viel Herz gezeigt in dem Spiel, das kann man mitnehmen. Das macht uns aus, wir werden mit voller Kraft gegen den zweiten Gegner spielen.“

Die Dominikanische Republik, die zum Auftakt Jordanien 80:76 bezwang, liegt zwar in der Weltrangliste vor dem deutschen Team, ist aber deutlicher Außenseiter. „Sie sind nicht so strukturiert wie Frankreich. Ich glaube, dass es etwas wilder wird“, sagte Rödl zu seinen Erwartungen.

Positiv für das DBB-Team: Die Dom. Rep. muss ohne die NBA-Stars Al Horford von den Philadelphia 76ers und Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves auskommen. Die beiden Big Men hatten ihre WM-Teilnahme bereits vor einigen Wochen abgesagt.

Sie wollen wissen, welche zwölf Akteure im zweiten WM-Match zum Einsatz kommen könnten? Wir stellen Ihnen den Kader von Deutschland vor. Darüber hinaus bekommen Sie in unserem News-Ticker alle Infos zur deutschen Mannschaft.

Das Duell zwischen dem DBB-Team und der Dominikanischen Republik ist übrigens live und kostenlos im Live-Stream zu sehen - so wie auch alle anderen Partien des Turniers. Im Spielplan der Basketball-WM finden Sie alle Spieltermine im Überblick.

