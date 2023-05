Deutschland bei Eishockey-WM unter Druck – alle Infos zum Spiel gegen Dänemark

Am Donnerstag

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss am Donnerstag bei der WM gegen Dänemark ran. Hier finden Sie alle Infos zum vierten Vorrundenspiel:

Deutschland hat in den ersten drei Spielen der Eishockey-WM 2023 noch keinen Punkt geholt. Nach den Auftaktniederlagen will das DEB-Team am Donnerstag (18. Mai) gegen Dänemark eine Reaktion zeigen.

Eishockey-WM 2023 live: MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Spiel Dänemark gegen Deutschland im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Spielbeginn im finnischen Tampere ist um 19:20 Uhr (MESZ).

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa