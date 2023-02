Deutscher Basketballprofi Mubarak Salami verunglückt tödlich

Autounfall auf dem Weg nach Hamburg

Mubarak Salami, Basketballprofi bei den Dragons Rhöndorf, verstirbt nach einem Autounfall. Der 26-Jährige galt als familienverbundener Mensch.

Hamburg/Rhöndorf – In Folge eines tragischen Verkehrsunfalles ist Mubarak Salami ums Leben gekommen. Der Basketballprofi war in Richtung Hamburg unterwegs, als er in einen absichernden Transporter auf dem Standstreifen krachte und auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort kollidierte sein Wagen mit einem anderen Fahrzeug, wo beide Autos vollständig ausbrannten. Für seine sechs Geschwister soll der junge Profi sogar Angebote aus der Bundesliga abgelehnt haben.

Dragons Rhöndorf trauern um Mubarak Salami

Bei dem Unfall kam für Salami jede Hilfe zu spät, er konnte nicht mehr rechtzeitig aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des Wagens, mit dem er auf der Gegenfahrbahn kollidierte, konnte sich schwer verletzt in Sicherheit bringen.

Sein Verein, die Dragons Rhöndorf (dritthöchste Spielklasse ProB), zu dem er erst Anfang des Jahres gewechselt war, bestätigte die Meldung, die als Erstes vom Hamburger Abendblatt aufgegriffen wurde. „Es geschehen Dinge, die sind nicht zu begreifen und kaum in Worte zu fassen. Mit gerade einmal 26 Jahren ist Shooting Guard Mubarak Salami bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen“, so der Verein auf seiner Homepage. „Die Dragons Rhöndorf stehen in stiller Trauer an der Seite der Angehörigen von Mubarak Salami und werden das Gedenken an den Menschen und Basketballer Mubarak Salami stets im Herzen tragen“, nimmt der Verein weiter Abschied.

Familie war Mubarak Salami wichtiger als die Karriere

Mubarak Salami gelang der erste große Karriereschritt im Basketball beim ETV Hamburg, den er mit sehr starken Leistungen 2020 in die Liga ProB-Nord geführt hat. Die folgenden zwei Jahre war er der beste Werfer der Liga und hatte dementsprechend Möglichkeiten, in höhere Ligen zu wechseln. Doch nach dem Abstieg der Hamburger wechselte Mubarak Salami innerhalb der Liga, um näher bei seiner Familie bleiben zu können.

Sein Verein stellt deshalb vor allem an den Menschen Mubarak Salami in den Vordergrund: „In einer Sportwelt, in der Zahlen und Statistiken meist im Vordergrund stehen, sollte jedoch vor allem der Mensch Mubarak Salami in Erinnerung bleiben. Ein Mensch, der in den vergangenen Jahren seine eigenen sportlichen und persönlichen Ambitionen zum Wohl seiner Familie hinten anstellte und als familiärer Anker und Fixpunkt für seine jüngeren Geschwister in seiner Heimatstadt Hamburg verblieb.“ (sch)