Deutsche bald erste Frau in der Formel 1? Sie tritt in die Fußstapfen von Vettel und Hamilton

Sie geht den Weg der ganz Großen

Carrie Schreiner will es bis nach ganz oben schaffen.

Eine Saarländerin nimmt als erste Deutsche an einer neuen Frauen-Rennserie teil. Wird Carrie Schreiner die erste Frau in der Formel 1?

München – Sie ist auf demselben Weg, den auch einige der ganz Großen beschritten: „Ich bin stolz darauf, mich in die Liste ihrer Fahrer wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Nico Rosberg einzureihen“, sagt Carrie Schreiner.

Carrie Schreiner Geboren: 14. September 1998 (Alter 24 Jahre), Völklingen Größe: 1,53 m Team: ART Rennserie: F1 Academy

Carrie Schreiner will in die Formel 1

Der Traum der 24-jährigen Saarländerin ist es, irgendwann in der Formel 1 zu fahren – noch nie gab es dort eine Pilotin. Und sie ist auf einem guten Weg, auch wenn der noch lang ist. Als erste Deutsche wird sie in der neuen F1 Academy an den Start gehen.

Sie steigt für das Spitzenteam ART ins Cockpit, der französische Rennstall war am Werdegang mehrerer Top-Fahrer wie Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel beteiligt. „Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, dass die Formel 1 eine eigene Meisterschaft für Frauen ins Leben ruft.“

F1 Academy: Rennserie soll Frauen auf dem Weg in die Formel 1 fördern

Der Weltverband FIA und die Formel 1 wollen mit der F1 Academy eine Plattform bereitstellen, um Frauen auf dem Weg in die Formel 1 gezielt zu fördern.

Für Schreiner ist es eine Rückkehr ins Formel-Auto. Die Saarländerin hatte den Kartsport und die Formel 4 durchlaufen, anschließend wechselte sie in den GT-Sport und auf die Langstrecke.

Carrie Schreiner: „Mit so viel Feedback habe ich nicht gerechnet“

Auf ihrem Instagram-Kanal bekommt sie viel Zuspruch. „Mit so viel Feedback habe ich nicht gerechnet. Ich werde mein Bestes geben, die deutsche Fahne hochzuhalten”, verspricht sie.

Schreiner ist nicht neu in der Motorsport-Szene und hat durchaus schon ihre Duftmarken gesetzt. 2012 gewann sie als immer noch einziges Mädchen die ADAC Kart Masters. 2015 und 2016 fuhr sie in der deutschen und britischen Formel 4.

Carrie Schreiner und Sophia Flörsch: Die deutschen Motorsport-Hoffnungen

Nun für ART in der F1 Academy zu fahren, ist für sie eine „große Ehre“, wie sie bekennt. In den letzten Jahren war sie vor allem im GT-Sport aktiv.

Neben Sophia Flörsch, die eingefleischten Motorsport-Fans schon länger ein Begriff ist, ist Schreiner die deutsche Fahrerin mit den momentan besten Aussichten, es eines Tages in die Königsklasse zu schaffen. Die Münchnerin Flörsch fährt in der Formel 3 für PHM Racing. (epp/sid)