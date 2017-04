Sorge um Nowitzki: „Wenn das so weitergeht...“

Achillessehnen-Probleme

Dallas - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki muss sich erneut mit Verletzungsproblemen herumschlagen. Zu Saisonbeginn habe er gezweifelt.

Die lange Verletzungspause zu Saisonbeginn hat NBA-Superstar Dirk Nowitzki zugesetzt. "Es war eine schwere Zeit für mich. Jeden Tag Schmerzen, das macht dann auch keinen Spaß mehr", sagte der Würzburger spox.com. Nowitzki (38) hatte den Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga wegen Problemen an der Achillessehne knapp fünf Wochen gefehlt.

Aktuell hat der Champion von 2011 wieder Schmerzen an der gleichen Stelle. Vor dem Jahreswechsel waren die Schwierigkeiten so groß, dass sich Nowitzki sogar Sorgen um seine sportliche Zukunft machte. "Klar, zu Saisonbeginn habe ich Zweifel gehabt, ob es klappt, meinen Vertrag zu erfüllen. Die Achillessehne hat sich ganz schön Zeit gelassen. Da denkt man natürlich schon: Wenn das so weitergeht, höre ich lieber auf", sagte der frühere Nationalspieler. Nowitzki ist bis 2018 an Dallas gebunden.



Dass die Mavericks in dieser Saison die Play-offs verpasst haben, sei auch vielen Blessuren geschuldet: "Immer war jemand verletzt oder angeschlagen. Das war das große Problem und das ist wirklich schade."



