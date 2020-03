Bittere Aussichten für US-Sport-Fans: So lange herrscht wohl Stillstand in NBA, NHL und Co.

Lange Wartezeit ohne Action

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, stellen Ligen und Verbände weltweit den Betrieb ein. Den populären US-Sport-Ligen droht ein düsteres Szenario.

Die Ausbreitung des Coronavirus hat „massive Auswirkungen“ auf den Profisport in Deutschland und der Welt.

Im Eishockey, im Radsport und im Handball gibt es Absagen.

Update vom 16. März, 9.15 Uhr: Sportfans durchleben harte Zeiten. Nicht nur, dass die Ausbreitung des Coronavirus eine Gefahr für die Gesundheit darstellt, auch die Profiligen haben ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt und es droht Langeweile. Angesichts der aktuellen Krise muss sich der Sport in den USA auf eine Pause bis mindestens Mitte Mai einstellen. Dies empfahl nun das Zentrum für Seuchenkontrolle- und Prävention (CDC), dass Großveranstaltungen wie Sportevents in den kommenden acht Wochen abgesagt oder verschoben werden sollten. "Großveranstaltungen und Massenversammlungen können dazu beitragen, dass Besucher COVID-19 in den USA weiterverbreiten", hieß es in einer Stellungnahme. Nach dieser Empfehlung würde die Pause für Sportveranstaltungen nun bis zum 10. Mai dauern.

Als erste Liga hatte die NBA in der vergangenen Woche ihren Spielbetrieb nach einem positiven Test von Rudy Gobert (Utah Jazz) eingestellt. Inzwischen sind drei offizielle Fälle von infizierten Basketballern bekannt. Auch die NHL mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl ruht.

Corona: Ruder-Olympiaqualifikation und Rest-Weltcup abgesagt

22.38 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle Curling-Freunde. Nach der WM der Frauen wurde nun auch die Weltmeisterschaft der Herren abgesagt. Dass die Titelkämpfe nicht stattfinden zieht einen Rattenschwanz nach sich, denn darüber hätte die Qualifikation zu den olympischen Winterspielen 2022 in Peking funktioniert. Wie der Verband den Ausfall abfängt, bleibt abzuwarten.

Noch akkuter trifft es allerdings den Ruder-Sport. Auch hier wurde die Reißleine gezogen, allerdings steht die Sommer-Olympiade in Tokio eben deutlich näher bevor. Bis April hätte die Ruder-Qualifikation und die letzten Weltcup-Rennen stattgefunden.

"Wir hoffen, dass die FISA (Ruder-Weltverband, d.R.) für die ausstehenden Qualifikationen eine gute Lösung findet“, bleibt Bundestrainer Uwe Bender nur noch übrig zu sagen. Am 24. Juli sollen die Spiele beginnen. Ob die Qualifikation bis dahin nachgeholt werden kann, ist fraglich. Aber das ist schließlich auch das Stattfinden der Olympiade selbst.

Coronavirus: Wird die Handball-Bundesliga abgebrochen?

Update vom 14. März, 15.51 Uhr: „Für mich ist aktuell das Greifbarste, dass man bei null anfängt, dass man die Saison einfach nochmal spielt - dann aber ab September wieder“, erläutert DHfK-Manager Karsten Günther einen möglichen Abbruch der Handball-Saison.

Man wolle die Spielzeit natürlich gerne zu Ende bringen, dafür müsse sich die Corona-Krise aber zeitnah beruhigen, erläutert er im Interview bei „Sport im Osten“. Der gesunde Menschenverstand lege aber nahe, dass die Handbal-Bundesliga nicht mehr spielen werde.

Coronavirus: Hiobsbotschaft für deutsche Handballer - Rad-Klassiker wird verschoben

19.09 Uhr: Die nächste große Sportveranstaltung muss wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt werden.

Konkret: Der London-Marathon wird um ein knappes halbes Jahr nach hinten verschoben. Das teilten die Veranstalter an diesem Freitag mit. Statt am 26. April soll der Langstreckenlauf nun am 4. Oktober stattfinden.

„Die Welt ist in einer nie da gewesenen Situation mit einer globalen Covid-19-Pandemie und die öffentliche Gesundheit steht bei allem an erster Stelle“, erklärte Event-Direktor Hugh Brasher. Er versicherte, alle angemeldeten Läufer könnten ohne zusätzliche Kosten an dem neuen Termin teilnehmen.

Handball: Coronavirus-Alarm bei der SG Flensburg-Handewitt

18.58 Uhr: Corona-Alarm beim deutschen Handball-Spitzenteam SG Flensburg-Handewitt.

Der frühere Handball-Weltmeister Holger Glandorf steht für 14 Tage unter Quarantäne. Grund für den Schritt ist, dass der Sohn des Linkshänders vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte. Es handelt sich nach Klubangaben um eine "reine Vorsichtsmaßnahme“, da es bei Beiden keine Anzeichen für eine Infizierung gebe.

+ Handball-Weltmeister von 2007: Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt. © picture alliance/dpa / Uwe Anspach

SG-Mannschaftsarzt Dr. Torsten Ahnsel empfahl den Schritt nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Schleswig-Flensburg.

Da die gesamte Flensburger Mannschaft noch vor Bekanntwerden des Falls gemeinsam trainierte, werden die Spieler zunächst individuell arbeiten. Die Profis wurden zudem gebeten „sich hauptsächlich im familiären Umfeld aufzuhalten“.

SG Geschäftsführer Dierk #Schmäschke zur Verlegung der @ehfcl:



"Das nun auch die EHF diese Entscheidung trifft, ist nur konsequent. Wir möchten uns an dieser Stelle für die vielen aufmunternden Zusprüche und die Solidarität unserer Fans und Partner bedanken. "#SGPower❤️ — SG Fle-Ha (@SGFleHa) March 13, 2020

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und möchten auch andere mit dieser Maßnahme sensibilisieren", sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "Dass eine infizierte Person nun Kontakt mit einem Kind eines Spielers hatte, ist für uns Anlass genug das Risiko einer Infizierung für unsere Spieler und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten.“

Die Handball-Bundesliga (HBL) hatte am Donnerstag ihren Spielbetrieb vorerst bis zum 23. April eingestellt.

Olympia-Qualifikationsturnier des DHB-Teams in Berlin muss verlegt werden

16.13 Uhr: Die deutschen Handballer dürfen ihr Olympia-Qualifikationsturnier nicht im April bestreiten. Die Veranstaltung in Berlin wurde wegen der Corona-Pandemie in den Juni verlegt.

Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit, nachdem der Weltverband IHF am Donnerstag noch mit einer Durchführung des Turniers ohne Zuschauer geplant hatte.

Wichtiges Update zur Olympia-Qualifikation:

Die @ihf_info hat das Turnier in den Juni verlegt! Bereits erworbene Tickets behalten die Gültigkeit, weitere Informationen hierzu folgen, sobald wir mehr sagen können #aufgehtsDHB #Handball @TeamD https://t.co/ucuLPgJWhP — DHB_Nationalteams (@DHB_Teams) March 13, 2020

14.44 Uhr: Der Auftakt des diesjährigen Giro d‘Italia wird verschoben. Die 103. Ausgabe des Rad-Klassikers hätte am 9. Mai mit einem Einzelzeitfahren in Ungarns Hauptstadt Budapest beginnen sollen. Auch die folgenden beiden Flachetappen in Ungarn wurden nun aber gestrichen. Ein neuer Starttermin wird nicht vor dem 3. April verkündet.

Update vom 13. März 2020, 7.39 Uhr: Die US-PGA-Tour der Profigolfer hat die Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach der Auftaktrunde abgebrochen. „Mit Bedauern kündigen wir die Absage der Players Championship an“, sagte ein Sprecher der Tour. Den Spielern wurde der Abbruch mit einer sich „rapide verändernden Situation“ erklärt.

Kurz darauf folgte die nächste Entscheidung: Das US-Masters wird verlegt. "Angesichts der neuesten Informationen und Expertenanalysen haben wir uns zu diesem Zeitpunkt entschlossen, das Masters zu verschieben", sagte Turnierdirektor Fred Ridley. Das Turnier sollte Anfang April in Augusta ausgetragen werden.

Coronavirus: NBA, NHL, DBV, HBL und BBL stellen Spielbetrieb ein

Update vom 12. März 2020, 22.53 Uhr: Auf der US-Tour der Profilgolferinnen sind wegen des Coronavirus die kommenden drei Turniere abgesagt worden. Unter anderem findet das für Anfang April geplante erste Major der Saison in Rancho Mirage/Kalifornien nicht statt. Die Turniere sollen in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Neben Rancho Mirage sind Phoenix/Arizona (19. bis 22. März) und Carlsbad/Kalifornien (26. bis 29. März) betroffen.

Bei den Männern sind zunächst bis zum Ende der Texas Open in San Antonio (2. bis 5. April) keine Zuschauer zugelassen.

Update vom 12. März 2020, 22.08 Uhr: Das für diesen Freitag geplante Testspiel der deutschen Handballer gegen die Niederlande ist aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Der niederländische Verband setzt auf Anweisung des Ministeriums für Gesundheit und Umwelt den gesamten Spielbetrieb und damit auch Aktivitäten der Nationalmannschaft aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte.

Die Niederländer waren erst am Donnerstagnachmittag in Dessau eingetroffen, die Partie hätte in Magdeburg stattfinden sollen. Damit fällt auch das Debüt des neuen Bundestrainers Alfred Gislason aus.

Update vom 12. März 2020, 22.05 Uhr: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat die deutsche Volleyball-Bundesliga ihren Spielbetrieb bei den Frauen und Männern für diese Saison beendet. Für die Spielzeit 2019/20 gibt es damit keinen deutschen Meister, allerdings auch keinen Absteiger. Für die endgültige Tabelle und die Vergabe von Europapokal-Startplätzen werde nun eine Regelung gemeinsam mit dem Deutschen Volleyball-Verband erarbeitet, teilte die Liga mit.

Update vom 12. März 2020, 21.51 Uhr: Basketballer Rudy Gobert hat sich nach seinem positiven Covid-19-Test in einem Tweet öffentlich entschuldigt. „Ich habe viele Emotionen durchlebt, seit ich von meiner Diagnose erfahren habe, hauptsächlich Angst, Besorgnis und Verlegenheit“, schrieb der Profi der Utah Jazz. „Das Wichtigste ist, dass ich mich öffentlich bei den Menschen entschuldigen möchte, die ich möglicherweise in Gefahr gebracht habe“, so Gobert.

Update vom 12. März 2020, 21.35 Uhr: Die traditionelle "March Madness" der US-Basketball-College-Liga NCAA fällt in diesem Jahr aus. Wegen des Coronavirus wurde das bei den amerikanischen Fans enorm beliebte Turnier abgesagt, das gab die National Collegiate Athletic Association (NCAA) bekannt.

Update vom 12. März 2020, 19.20 Uhr: Der für Dienstag geplante Skilanglauf-Weltcup in Minneapolis (USA) sowie das Weltcup-Finale am folgenden Wochenende im kanadischen Canmore sind aufgrund der Coronakrise abgesagt worden. Die "Gesundheit und das Wohlergehen" aller Beteiligten stünden im Vordergrund, teilte der internationale Skiverband FIS mit, zudem erschwerten die neuen Reisebeschränkungen die Situation. Ab Freitag dürfen Europäer nicht mehr in die USA einreisen.

Coronavirus im Sport: NHL setzt Spielbetrieb aus

Update vom 12. März 2020, 19.04 Uhr: Die NHL setzt als zweite der großen nordamerikanischen Profiligen ihren Spielbetrieb aus. Die 31 Eishockey-Teams haben wegen der Coronakrise mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit Pause, das gab die Liga am Donnerstag bekannt. Die Entscheidung fiel in Abstimmung mit Medizinern. Zuvor hatte bereits die Basketball-Profiliga NBA die Reißleine gezogen und ihre Saison bei noch 189 ausstehenden Hauptrundenspielen gestoppt.

Coronavirus im Sport: Handball-Bundesliga pausiert

Update vom 12. März 2020, 18.48 Uhr: Wegen der Corona-Krise stellt die Handball-Bundesliga (HBL) ihren Spielbetrieb vorerst bis zum 23. April ein. Die HBL-Führung reagierte damit auf die mögliche gesundheitliche Bedrohungen für Spieler und Zuschauer durch eine Infizierung mit dem Coronavirus.

"Niemand weiß, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln. Aber es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir uns selbstverständlich stellen", sagte HBL-Pressesprecher Oliver Lücke dem SID. Danach soll auch das Final Four, die Endrunde um den DHB-Pokal, ausgetragen werden. Der Termin am 4./5. April war hinfällig geworden, nachdem die Gesundheitsbehörde der Freien und Hansestadt, beginnend mit dem 13. März, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst untersagt hatte. Die seit Wochen ausverkaufte Barclaycard-Arena bietet mehr als 12.000 Zuschauern Platz.

Coronavirus im Sport: DBV lässt nicht mehr kämpfen

Update vom 12. März 2020, 17.14 Uhr: Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus seinen Sportbetrieb bis zum 29. Juni eingestellt. Das betrifft die Bundesliga-Kämpfe, den Cologne Boxing World Cup vom 17. bis 20. Juni, die verschiedenen deutschen Nachwuchs-Meisterschaften von U15 bis U19 und die Teilnahme an der U19-EM, teilte der DBV am Donnerstag mit. Lediglich die Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die Olympischen Spiele soll fortgesetzt werden.

„Diese drastische Entscheidung wurde aufgrund der Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts getroffen“, sagte DBV-Präsident Erich Dreke. „Wir empfehlen dringend, dass unsere Landesverbände und Untergliederungen die gleichen Maßnahmen treffen.“

Coronavirus im Sport: BBL stellt Spielbetrieb ein

Update vom 12. März 2020, 16.17 Uhr: Die Basketball Bundesliga (BBL) stellt aufgrund der Corona-Krise vorübergehend den Spielbetrieb ein. Dies teilte die BBL am Donnerstag nach einer Sitzung in Stuttgart mit. Im Gegensatz zur DEL, die ihre Saison vorzeitig beendete, hoffen die Basketballer, ihre Serie später im Jahr noch fortsetzen zu können.

„In sorgsamer Abwägung und unter Berücksichtigung der obersten Priorität, der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, wurde einstimmig beschlossen, den Spielbetrieb der easyCredit Basketball Bundesliga bis auf weiteres auszusetzen“, heißt es in einer Mitteilung der Liga.

Dies betrifft bereits den für das kommende Wochenende geplanten 23. Spieltag. Es bleibe das Ziel, „die Saison 2019/2020 zu einem späteren Zeitpunkt geordnet zu Ende zu spielen.“ Innerhalb der kommenden 14 Tage wollen sich die Klubvertreter wieder treffen, „um die dann aktuelle Lage und mögliche Szenarien und Handlungsoptionen erneut zu besprechen.“

„Es wird keine hundertprozentige Lösung geben“, hatte Liga-Chef Stefan Holz dem SID schon vor der Entscheidung gesagt: „Jede Lösung ist irgendwie schlecht, wir müssen abwägen.“ Finanziell sei es eine „existenzielle“ Situation, aufgrund der Bedeutung der Zuschauereinnahmen für die Klubs seien Geisterspiele keine echte Option

Corona/Sport: Rad-Profi positiv getestet

Update vom 12. März 2020, 15.52 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie betrifft auch den Radsport: Sprinter Fernando Gaviria wurde positiv auf das Virus getestet, wie sein Team UAE Emirates am Donnerstag mitteilte. Gaviria gehe es inzwischen aber schon wieder gut, wie der 25 Jahre alte Kolumbianer in einer eigens aufgenommenen Videobotschaft mitteilte. Gaviria befand sich nach der abgebrochenen UAE-Tour in Quarantäne, nachdem er zuvor über starkes Fieber geklagt hatte. Er gilt als einer besten Sprinter der Radsport-Szene.

Update vom 12. März 2020, 11.25 Uhr: Der Basketball-Weltverband hat entschieden, wegen der Coronavirus-Pandemie von diesem Freitag an alle Wettbewerbe bis auf weiteres zu unterbrechen. Das teilte die FIBA am Donnerstag mit. Davon betroffen sind unter anderem die Champions League und der FIBA Europe Cup, in dem sich Bundesligist medi Bayreuth am Mittwochabend für das Halbfinale qualifiziert hatte. Die Partie gegen U-BT Cluj Napoca fand bereits ohne Zuschauer statt.

Zu einer Unterbrechung des Wettbewerbes dürfte es auch in der Euroleague kommen. Die Organisation teilte am Donnerstag mit, dass sie sich mit den Clubs in Diskussionen über das weitere Vorgehen befinde. Im Laufe des Tages solle eine Entscheidung getroffen werden. Ob das Spiel von Alba Berlin bei ZSKA Moskau am Donnerstagabend (18.00 Uhr/MEZ) stattfinden sollte, war zunächst unklar.

Coronavirus: NBA stellt Spielbetrieb ein - Infizierter Spieler hatte sich kürzlich über Maßnahmen lustig gemacht

Update vom 12. März 2020, 6.24 Uhr: Nach dem ersten Coronafall in der NBA lässt die nordamerikanische Basketball-Profiliga den Spielbetrieb bis auf Weiteres ruhen. Das gab die Liga am Mittwochabend (Ortszeit) bekannt, die Maßnahme tritt am Donnerstag in Kraft. "Die NBA wird diese Pause nutzen, um weitere Schritte mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus festzulegen", hieß es in der Mitteilung.

Zuvor sei ein Profi der Utah Jazz "vorläufig" positiv auf die Erkrankung Covid-19 getestet worden, die durch das Virus ausgelöst wird. Laut übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich dabei um den französischen Allstar Rudy Gobert (27).

Die Liga hatte das Testergebnis unmittelbar vor dem Beginn des Meisterschaftsspiels der Jazz bei Oklahoma City Thunder, Team des Deutschen Dennis Schröder, am Mittwochabend erhalten. Die Begegnung wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Der betroffene Spieler habe sich nicht in der Arena befunden.

Wie Utah Jazz zudem mitteilte, sei dieser am Mittwochmorgen zunächst negativ auf Influenza und Streptokokkenangina getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme sei dann der Test auf Covid-19 durchgeführt worden.

Neben Gobert war auch sein Teamkollege Emmanuel Mudiay wegen einer Erkrankung am Mittwoch nicht Teil des Jazz-Kaders. Dass nun ausgerechnet Gobert betroffen sein soll, ist durchaus pikant. Noch am vergangenen Montag hatte der 27-Jährige im Anschluss an eine Pressekonferenz demonstrativ alle Mikrofone und Aufnahmegeräte der Journalisten berührt, offenbar um auf die aus seiner Sicht übertriebene Vorsicht im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus hinzuweisen.

Rudy Gobert Rudy Gorbert orrrrrh pfff pic.twitter.com/W80RtIWfJ0 — Taah Teacero (@nothingbutdreek) March 12, 2020

Dallas-Mavericks-Boss Mark Cuban hat als erster Teambesitzer öffentlich auf die Unterbrechung der NBA-Saison wegen eines positiv auf Covid-19 getesteten Profis reagiert. „Das ist verrückt, das kann nicht wahr sein. Das scheint aus einem Film zu sein, nicht aus der Realität“, sagte Cuban in einem Live-Interview dem US-TV-Sender ESPN am Mittwochabend (Ortszeit). Cuban betonte, es gehe nun nicht mehr um Basketball. „Wenn das hier einfach explodiert, dann denkst du an deine Familie und möchtest sicher gehen, dass du das richtige tust“, sagte der Chef von Nationalspieler Maxi Kleber.

Coronavirus: Erste Profiliga sagt die Play-offs ab - die Klubs der Handball-Bundesliga „sind sehr angespannt“

Update vom 10. März, 19.15 Uhr: Das Coronavirus hat die erste Profiliga im deutschen Sport zu einem drastischen Schritt veranlasst: Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat wegen der Pandemie erstmals in ihrer Geschichte die Play-offs abgesagt.

DEL: Kein Eishockey-Meister 2020 wegen des Coronavirus

Die Folge: Einen 100. deutschen Eishockey-Meister wird es vorerst nicht geben. Hauptrundensieger Red Bull München, Titelverteidiger Adler Mannheim, erstmals die Straubing Tigers und die Eisbären Berlin haben sich zumindest für die Champions League qualifiziert.

+ Hauptrunden-Sieger in der DEL: der EHC Red Bull München. © dpa / Lino Mirgeler

„Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs, Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke nach stundenlangen Beratungen am Dienstag: „Wir haben aber angesichts der aktuellen Entwicklungen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir alsDEL stellen die Gesundheit von unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern in den Fokus.“

Die DEL sieht sich gezwungen, die Saison 19/20 mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden und lässt keine Playoffs spielen. Es wird keinen Meister geben. Die DEL folgt damit den Empfehlungen von Bundeskanzlerin Merkel sowie Gesundheitsminister Spahn. https://t.co/EGSCQty6kX pic.twitter.com/qX95RtXaUo — Deutsche Eishockey Liga (@DELoffiziell) March 10, 2020

Die DEL wählte damit auch nicht die Option Geisterspiele. In Play-offs ohne Zuschauer hätten die Vereine nur Ausgaben, aber kaum Einnahmen gehabt - der Faktor Zuschauer ist viel größer als im Fußball. Bruttoeinnahmen von 60.000 bis über 200.000 wären pro Spiel allein durch den Ticketverkauf weggefallen.

Sowas kann sich unterhalb des Fußballs und der Bundesliga schon mal existenzgefährdend für einen Profiklub auswirken.

Coronavirus: Klubs der Handball-Bundesliga „sind sehr angespannt“

Erstmeldung vom 10. März 2020: Die Geschäftsführer der Basketball Bundesliga (BBL) und der Handball-Bundesliga (HBL) warnen eindringlich vor den drohenden wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise für ihre Sportarten.

„Es geht nicht nur um drei oder vier Heimspiele. Es geht um existenzielle Fragen. Die Klubs sind aus gutem Grund sehr angespannt“, sagte HBL-Chef Frank Bohmann dem SID. BBL-Boss Stefan Holz meinte im SID-Gespräch: „Es geht ans Eingemachte. Wenn die Spieltagserlöse wegbrechen, funktioniert das nicht.“

Coronavirus: Kritik aus der Handball-Bundesliga am Krisenmanagement

Holz möchte ins „Bewusstsein rücken, dass der Profisport massive Auswirkungen zu spüren bekommen wird“. Im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga seien Geisterspiele keine echte Option.

Angeblich könnten die Fußball-Partien nun bei Sky und DAZN kostenlos übertragen werden. Die Partie im Achtelfinale der Champions League zwischen RB Leipzig und den Tottenham Hotspur (ab 21 Uhr im Live-Ticker) findet derweil wie geplant und mit Fans statt.

Bohmann betonte mit Blick auf die von der Politik vorgegebene Grenze von 1000 Zuschauern: „Unsere Profiliga wäre gerne in den Entscheidungsprozess enger eingebunden gewesen. Die 1000er-Grenze erscheint uns vollkommen willkürlich.“

In der HBL rede man inzwischen „auch darüber, Klubs in den Sommer retten zu können, das hat Priorität“. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag werde man „unterschiedliche Szenarien durchspielen und dann entscheiden, wie wir reagieren“, sagte Bohmann. Neben Spielen unter Beachtung der behördlichen Auflagen stehen flächendeckende Absagen im Raum.

Coronavirus: BBL und HBL warnen vor „massiven Auswirkungen“

+ Frank Bohmann © dpa / Daniel Reinhardt Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt und Bundesliga-Tabellenführer THW Kiel müssen ihre nächsten Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Grund ist eine Entscheidung von Schleswig-Holsteins Landesregierung vom Dienstag, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis zum 10. April zu untersagen.

Bei den Kielern sind mit dem Heimspielen gegen den Bergischen HC am 22. März und den SC Magdeburg am 26. März zwei Partien betroffen, in denen es für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha um wichtige Punkte im Kampf um den nationalen Titel geht.

Stört mich auch massiv. Andere Länder: Wir pausieren / veranstalten Geisterspiele von x bis y. Deutschland: Joa, NRW macht mit, Bayern macht mit, aber bei uns in Berlin gibts ja kein Risiko! Allein die Tatsache, dass Leute aus Bayern anreisen, torpediert diese Logik ja schon. https://t.co/fOcAZPlN8h — Justin Kraft (@Lahmsteiger) March 10, 2020

Für die Flensburger stehen das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den französischen Vertreter Montpellier HB am 18. März, das Verfolgerduell in der Liga gegen die TSV Hannover-Burgdorf am 22. März sowie die Partie gegen den TBV Lemgo Lippe im Heimspielplan.

In diesem Fall müsse man sich „auch um Lösungen kümmern, die von staatlicher Seite aus angeboten werden. Der Staat muss seiner Verantwortung nachkommen“, sagte Bohmann: „Anders als im Profifußball verdienen unsere Klubs ihr Geld in erster Linie aus Sponsoring und Ticketing.“ Der Erlös aus Eintrittskarten macht rund ein Viertel des Etats der Bundesliga-Klubs aus.

Coronavirus: DEL-Playoffs könnten abgesagt werden

Die BBL kommt bereits am Donnerstag zu einer Krisensitzung zusammen. „Wir haben noch keinen Beschluss gefasst. Es wird keine hundertprozentige Lösung geben“, sagte Holz: „Jede Lösung ist irgendwie schlecht, wir müssen abwägen.“ Sollte die Saison vorzeitig beendet werden, würde der FC Bayern Basketball zum vorzeitigen deutschen Meister gekürt werden.

Am Freitag steht mit dem Spiel des Mitteldeutschen BC gegen die Giessen 46ers die nächste Liga-Partie an. Die erste Handball-Bundesliga hat am Wochenende wegen eines Länderspiels spielfrei.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) steht kurz vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen als Folge des Coronavirus. Es gebe noch keine „finale“ Entscheidung, teilte ein Sprecher der Liga am Dienstag mit: „Wir bewerten die Situation heute gemeinsam mit den Clubs.“

Als ein mögliches Szenario ist nicht auszuschließen, dass die Saison um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vorzeitig abgebrochen und Hauptrundensieger EHC Red Bull München zum Meister erklärt wird.

DEL-Meister ohne Playoffs? Red Bull München winkt Titel

„Wenn wir nicht spielen dürfen, dürfen wir nicht spielen“, sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke in der Eishockey News (Dienstag): „Einen Meister werden wir schon küren.“ Die DEL werde sich „allen Anordnungen der Behörden fügen“.

Am Mittwoch soll eigentlich die erste Playoff-Runde beginnen, in der die zwei noch fehlenden Viertelfinalisten ermittelt werden. Der ERC Ingolstadt trifft auf die Augsburger Panther. Im zweiten Duell in der Best-of-Three-Serie spielen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg.

„Es ist nicht auszuschließen, dass am Dienstag-Nachmittag die Saison vorzeitig beendet wird und München dann als Hauptrunden-Erster neuer deutscher Meister ist“, sagte Nürnbergs Geschäftsführer Wolfgang Gastner der Bild-Zeitung.

Das öffentliche Leben kommt aufgrund des Coronavirus vielerorts zum Erliegen. Jetzt hat es Oscar-Preisträger Tom Hanks erwischt. Er und seine Frau sind infiziert. Kein Land in Europa hat das Coronavirus so schwer getroffen wie Italien. Die Schauspielerin Brigitte Nielsen fürchtet um ihre Kinder, die in dem Land leben. Derweil appelliert Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Die Corona-Krise hat unterdessen auch unmittelbare Auswirkungen auf Deutschlands Supermärkte.

