Biathlon: Alle Infos zum City-Biathlon in Wiesbaden

Am 13. August steigt in Wiesbaden der beliebte City-Biathlon. Internationale Top-Athleten treten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an.

Wiesbaden - Nach zweijähriger Pause findet in Wiesbaden wieder der City-Biathlon statt. Zahlreiche Stars der Szene haben zugesagt, erstmals ist auch ein Abschiedsrennen im Programm. An diesem nehmen auch Denise Herrmann-Wick und Vanessa Hinz teil. Hier gibt es alle Informationen zum City-Biathlon in Wiesbaden.

City-Biathlon in Wiesbaden: Wettbewerbe und Zeitplan

Die Wettbewerbe beim City-Biathlon in Wiesbaden werden alle am 13. August (Sonntag) ausgetragen. Zu den Hauptrennen der Damen und Herren gibt es vorab eine Qualifikation. Zudem sind Abschiedsrennen und die Youngster Team Challenge im Programm.

10:30 Uhr: Einlass Zuschauer

Einlass Zuschauer 11:15 Uhr: Anschießen 1

Anschießen 1 11:45 Uhr: Anschießen 2

Anschießen 2 12:15 Uhr: Qualifikation Damen

Qualifikation Damen 12:40 Uhr: Qualifikation Herren

Qualifikation Herren 13:10 Uhr: Abschiedsrennen

Abschiedsrennen 13:45 Uhr: Youngster Team Challenge

Youngster Team Challenge 14:30 Uhr: Finale Damen

Finale Damen 15:30 Uhr: Finale Herren

Finale Herren 16:30 Uhr: Siegerehrung

City-Biathlon in Wiesbaden: Die Regeln

Es finden bei Damen und Herren jeweils ein Qualifikationsrennen über drei Runden sowie ein Finale statt. Die Rennen werden als Massenstart ausgetragen, in den Finals mit kleinen Vorteilen für die Bestplatzierten aus den Qualifikationsrennen. Die Startfelder bestehen jeweils aus neun Weltklasse-Biathleten bzw. -athletinnen.

Die Athleten absolvieren die Wettkämpfe auf Skirollern auf einem ca. 1,4 km langen Rundkurs durch die Innenstadt von Wiesbaden. Start-/Ziel befinden sich auf der Wilhelmstraße direkt vor dem Kurhaus, der Schießstand auf dem Bowling Green. Den Athleten stehen drei Nachladepatronen je Schießeinlage zur Verfügung. Sofern trotz der acht zur Verfügung stehenden Patronen eine oder mehrere Scheiben verfehlt werden, so muss der Athlet/die Athletin eine Strafzeit von zehn Sekunden pro Schießfehler in der sogenannten „Penalty-Box“ verbringen. Die Profis laufen im Finale insgesamt sieben Runden, die Junioren abolvieren sechs Runden. Quelle: Homepage City-Biathlon Wiesbaden

City-Biathlon in Wiesbaden: Die Teilnehmer

Bei den Damen und Herren gehen jeweils neun Athleten an den Start. Bei den Damen starten Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Anna Weidel (alle Deutschland), Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer (beide Italien), Lou Jeanmonnot (Frankreich), Anna Gandler (Österreich), Hanna Öberg (Schweden) und Yuliya Dzhima (Ukraine).

Bei den Herren gehen Roman Rees, Benedikt Doll (beide Deutschland), Tarjei Boe, Sturla Holm Laegreid (beide Norwegen), Martin Ponsiluoma (Schweden), Fabien Claude (Frankreich), Niklas Hartweg (Schweiz), Florent Claude (Belgien) und Dmytro Pidruchnyi (Ukraine) an den Start.

Beim erstmalig ausgetragenen Abschiedsrennen treten Denise Herrmann-Wick, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Maren Hammerschmidt (alle Deutschland), Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roeiseland (beide Norwegen) an. In der Youngster Team Challenge wird in folgenden Mannschaften gelaufen.

Julia Vogler // Tim Nechwatal (GER)

Charlotte Gallbronner // Fabian Kaskel (GER)

Julia Tannheimer // Linus Kesper (GER)

Maya Cloetens // Julien Petitjaques (BEL)

Marie Hubl // Ansgar Klein (HSV)

Amy Fabienne Dunkel (GER) // Vitalii Mandzyn (UKR)

City-Biathlon in Wiesbaden: So können Sie das Rennen verfolgen

Das ZDF überträgt den City-Biathlon in Wiesbaden am Sonntag, den 13. August. Ab 14:10 Uhr ist das ZDF auf Sendung.

