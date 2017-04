Live-Ticker: Wladimir Klitschko gegen Anthony Joshua

Schwergewichtskampf im Wembley-Stadion

+ © AFP Wladimir Klitschko bekommt es mit dem Briten Anthony Joshua zu tun. © AFP

London - Rund 90.000 Zuschauer verfolgen am Samstagabend im Londoner Wembley-Stadion den Boxkampf zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua. Auch Sie können live dabei sein - in unserem Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Boxkampf zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua. Die beiden Schwergewichtsboxer duellieren sich am Samstagabend vor rund 90.000 Zuschauern im ausverkauften Wembley-Stadion in London. Los geht‘s um ca. 22.45 Uhr deutscher Zeit.

Wladimir Klitschko - Anthony Joshua: Vorbericht

Der mittlerweile 41-jährige Wladimir Klitschko kämpf am Samstag um seine Zukunft als Profi-Boxer. Sollte der Ukrainer gegen den 27-jährigen Briten Anthony Joshua verlieren, zweifeln viele an einer Fortsetzung seiner Karriere. „Bei einer klaren Niederlage wüsste ich nicht, welche Motivation er noch hätte“, sagte beispielsweise der ehemalige Boxer Henry Maske gegenüber dem SID. Und selbst Wladimirs vier Jahre älterer Bruder Witali baut zusätzlich Druck auf: „Wladimir hat keine zweite Chance.“

Der Ex-Weltmeister der Verbände WBA (World Boxing Association), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) und IBO (International Boxing Organization) will sich allerdings nicht in die Karten schauen lassen. „Ich denke nicht weiter als bis zum 29. April“, so Klitschko. „Wenn Gesundheit und Motivation noch da sind, mache ich weiter. Wenn eines von beiden fehlt, höre ich auf.“ Seine Entscheidung über die Zukunft will er unabhängig vom Ausgang des Kampfes treffen.

Dennoch würde eine weitere Pleite, wie zuletzt im November 2015 gegen Tyson Fury, einen deutlichen Kratzer in der sonst fast makellosen und erfolgreichen Laufbahn des Ukrainers hinterlassen. Der Fight gegen Anthony Joshua ist immerhin sein 69. Auftritt als Profi und gleichzeitig sein 29. WM-Kampf. Neben Joshuas IBF-Gürtel geht es auch um den vakanten Superchampion-Titel der WBA.

Wladimir Klitschko - Anthony Joshua: Der ukrainische und der britische Boxer im Vergleich

Wladimir Klitschko Anthony Joshua Alter 41 27 Geburtstag 25.03.1976 15.10.1989 Geburtsort Semipalarinsk (Ukraine) Watford (Großbritannien) Größe 1,98 m 1,98 m Gewicht 111,5 kg 113 kg Stil Linksauslage Linksauslage Kampfname Dr. Steelhammer AJ Ausbildung Doktor der Sportwissenschaften Maurer Profikämpfe 68 18 Siege 64 18 K.o.-Siege 54 18 Niederlagen 4 0 WM-Kämpfe 28 4 Trainer Johnathon Banks Rob McCracken Profi-Titel ehemals WBA, WBO, IBF, IBO IBF

Wir haben für Sie in einem separaten Artikel auf tz.de zusammengefasst, wo und wie Sie den Fight zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua live im TV und im Live-Stream sehen können.

