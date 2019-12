Kampf des Jahres: Box-Welt schaut nach Saudi-Arabien - Fight steht kurz bevor

Mit Spannung erwartet

+ © dpa / Oliver Weiken Andy Ruiz Jr. aus den USA (l) und Anthony Joshua aus Großbritannien (r) © dpa / Oliver Weiken

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Jr. - Samstag steigt für viele Box-Fans der Kampf des Jahres. Man darf auf einen großen Fight gespannt sein.

Am Samstagabend steigt der Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr .

und . Der Kampf steigt in Saudi-Arabien

Für viele Box-Fans steigt am heutigen Abend der Kampf des Jahres

Update, 21.35 Uhr: In wenigen Minuten beginnt der mit Spannung erwartete Kampf zwischen Weltmeister Andy Ruiz Jr. und dem Briten Antony Joshua. Die Boxer machen sich noch in ihren Kabinen warm und werden gleich in den Ring steigen, um den Kampf des Jahres auszurichten.

Boxen: Andy Ruiz Jr gegen Anthony Joshua im Rückkampf

Erstmeldung vom 7. Dezember 2019

Diriyya - Für Boxfans hat das Warten ein Ende: Am heutigen Samstagabend steigt in Saudi-Arabien der mit Spannung erwartete Rückkampf im Schwergewicht zwischen Weltmeister Andy Ruiz Jr. und dem Briten Antony Joshua. Erst Anfang Juni entthronte der üppig gebaute Ersatzkämpfer Ruiz Jr. den favorisierten Anthony Joshua und gewann zur Überraschung vieler durch technischen K.O in der 7. Runde.

Boxen: Andy Ruiz Jr gegen Anthony Joshua - Schwergewichte unter sich

Wer meinte, dass der Titelverteidiger aus den USA mit mexikanischen Wurzeln nach seinem grandiosen Sieg an Gewicht verloren hätte, hat sich getäuscht. Der übergewichtige Boxer legte sogar weiter zu und bringt jetzt 128 Kilogramm auf die Waage - satte sieben Kilo mehr als noch im Juni in New York.

Andy Ruiz Jr gegen Anthony Joshua - Kampf des Jahres steigt

Der Herausforderer Anthony Joshua zeigt sich vor dem Kampf in Topform: Mit einem Gewicht von 107,5 Kilogramm bringt er fünf Kilo weniger auf die Waage als im Kampf im Juni. Der heutige Kampf steht ganz im Licht der Revanche. Der Brite will mit aller Macht den K.O aus New York vergessen machen und sich den Titel schnappen. Auch auf Twitter zeigt er seine Motivation für den Kampf. Mit den Worten „Keine Angst in meinem Herzen. Keine Angst in meinen Augen. Keine Angst in meinem Kopf“ heizt er seinen Fans schon mal richtig ein.

No fear in my heart. No fear in my eyes. No fear in my mind pic.twitter.com/oZKOsUvxto — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 6, 2019

Boxen in Saudi-Arabien: Umstrittene Spielstätte für Kampf des Jahres

Das zweite Duell der beiden Schwergewichtsboxer wird von Boxfans schon seit Wochen mit großer Vorfreude erwartet. Speziell an dem Kampf ist auch der Austragungsort: Erstmals wird um den Schwergewichtsthron im islamisch-konservativen Saudi-Arabien gekämpft. „Clash on the Dunes“ - Kampf in den Dünen - haben die Promotor das Duell getauft, das in einer neu entstandenen Freilicht-Arena Nahe der Hauptstadt Riad stattfinden wird.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Jr. - Samstag steigt für viele Box-Fans der Kampf des Jahres. Hier erfahren Sie, wo es den Mega-Fight heute live zu sehen gibt.