René Weller ist im Alter von 69 Jahren verstorben.

Die deutsche Box-Legende René Weller ist verstorben. Seit seiner Demenz-Erkrankung wurde er seit 2014 von seiner Frau Maria gepflegt. Sie bestätigte seinen Tod.

Pforzheim – René Weller ist im Alter von 69-Jahren gestorben, das bestätigte seine Frau Maria gegenüber der Bild. Der gebürtige Pforzheimer stach besonders in den 80er Jahren in der Boxwelt heraus. Gewann deutsche und europäische Meisterschaften.

René Weller Geboren am: 21. November 1953 (Alter 69 Jahre(†)), Pforzheim Sportart: Boxen Gewichtsklasse: Leichtgewicht

Box-Legende René Weller ist gestorben: Frau bat Freunde um letzten Gefallen

2014 wurde bei ihm Demenz diagnostiziert, seitdem pflegte ihn seine Frau Maria in der gemeinsamen Wohnung. Sorgen um den Zustand des 69-Jährigen gab es schon seit Tagen. Seine Frau äußerte erst kürzlich noch einen letzten Wunsch für ihren Mann.

Sie müsse loslassen und sie werde es auch tun, erklärte sie gegenüber der Bild. Weller hatte immer wieder Fieberschübe und bekam noch Antibiotikum. Maria bat deswegen ehemaligen Freunde ihres Mannes: „Daher bitte ich seine engsten Freunde und Weggefährten, ihn nochmals anzurufen, damit er ihre Stimme hört und in Frieden dann gehen kann. Ich bin mit mir im Reinen. Ich habe dann alles Menschenmögliche für die große Liebe meines Lebens getan.“

Einige kamen noch rechtzeitig ihrem Aufruf nach. So auch Boxtrainer Ulli Wegner. „Das ist Ehrensache. René war ein großer Champion. Der Hut kann nicht groß genug sein, den ich vor seiner lieben Frau ziehen kann“, erzählte er der Bild. Auch die ehemalige Boxlegende Henry Maske hatte sich bereits vor einigen Wochen zu Weller zu Wort gemeldet.

René Weller: Eine Kultfigur im und außerhalb des Boxringes

In den 80ern war Weller eine Art Kultfigur, weil er vor allem ein begnadeter Unterhaltungskünstler war. Er trat auf wie ein Playboy, er war der „schöne Rene„. Um den Hals trug der gelernte Goldschmied und Heizungsmonteur an einer Goldkette einen goldenen Boxhandschuh, er posierte im Königsmantel oder umgeben von drei Schönheiten in einem Swimmingpool. „Ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen“, sagte er.

Ausgelassen hat Weller in seinem Leben so gut wie nichts. Frauen, Partys, Showbiz, Gefängnis. In den vergangenen 20 Jahren noch Auftritte als C-Promi im Big-Brother-Haus, beim „Perfekten Dinner“ oder beim „Promi-Frauentausch“. Dass der Pforzheimer einst der beste deutsche Leichtgewichtsboxer und als solcher Europameister war, dass er von seinen 55 Kämpfen als Profi nur einen verlor, das geriet zunehmend in Vergessenheit.

„Andere müssten drei Leben haben, um das zu erleben, was ich erlebt habe“, sagte Weller einst dem SID. (md mit SID)