Boris Becker könnte heute aus dem Gefängnis entlassen werden

Freiheit statt Gefängnis

Laut englischen Medien wird Boris Becker in dieser Woche nach Deutschland abgeschoben. Lesen Sie hier, warum dies bereits am Montag passieren könnte:

Seit dem 29. April befindet sich Boris Becker in England im Gefängnis. Die Tennis-Legende ist wegen Insolvenzverschleppung von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Laut englischen Medienberichten wird der dreimalige Wimbledon-Sieger in dieser Woche nach Deutschland abgeschoben. HEIDELBERG24 verrät, warum Boris Beckers Zeit im Gefängnis demnach bereits am Montag (12. Dezember) enden könnte.

In Deutschland müsste Becker dann nicht ins Gefängnis, sondern wäre ein freier Mann. (mab)

